Gianluigi Buffon riceve il Premio del Presidente UEFA

"Ammiro Gianluigi Buffon da quando si è fatto conoscere per la prima volta come giovane e carismatico portiere del Parma a metà degli anni '90. Oltre alla sua presenza imponente tra i pali, la sua longevità e la determinazione lo rendono un'ispirazione per gli appassionati di calcio di tutto il mondo. La sua straordinaria costanza nel tempo potrebbe indurre a credere che rimanere così a lungo a certi livelli sia facile. Il fatto che abbia scelto di seguire la sua squadra in Serie B, all'apice della carriera nonostante fosse seguito dai migliori club di tutto il mondo, la dice lunga sul suo carattere. Buffon è anche uno dei primi giocatori ad aver parlato apertamente del tema della salute mentale e della depressione, contribuendo a sensibilizzare il pubblico su questo problema negli sport professionistici".