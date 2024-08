Cristiano Ronaldo premiato come capocannoniere di tutti i tempi della UEFA Champions League

Cristiano Ronaldo, il miglior marcatore di tutti i tempi della UEFA Champions League, ha ricevuto un premio speciale dal presidente UEFA Aleksander Čeferin in riconoscimento della sua straordinaria eredità nella competizione più prestigiosa del mondo.

I successi di Ronaldo nella massima competizione europea per club, nel corso di oltre 18 anni, sono stati premiati durante la cerimonia di sorteggio della fase campionato a 36 squadre della UEFA Champions League 2024/25, svoltasi giovedì 29 agosto al Grimaldi Forum di Montecarlo.

L'ex attaccante di Sporting Clube de Portugal, Manchester United, Real Madrid e Juventus ha segnato 140 gol in 183 presenze in Champions League. Ha 11 reti di vantaggio su Lionel Messi e 46 su Robert Lewandowski in vetta alla classifica marcatori.

"Cristiano Ronaldo è una delle stelle più brillanti nel firmamento della UEFA Champions League. I suoi straordinari risultati nella competizione sembrano destinati a resistere alla prova del tempo e saranno una grande sfida per le generazioni future. La sua costante eccellenza ai massimi livelli testimonia la sua incessante ricerca di successi sia di squadra che individuali. Nel corso di più di due decenni, ha continuamente evoluto e perfezionato il suo gioco, pur conservando una passione da adolescente nel segnare e festeggiare i suoi gol. La sua professionalità, l'etica del lavoro, la dedizione e la capacità di splendere sui palcoscenici più importanti sono qualità che i giocatori di tutto il mondo dovrebbero aspirare a emulare". Aleksander Čeferin, presidente UEFA

Ronaldo ha concluso sette stagioni di Champions League da capocannoniere, più di ogni altro giocatore: dagli otto gol nella trionfante stagione 2007/08 con il Manchester United ai 15 realizzati quando il Real Madrid ha conquistato il terzo titolo consecutivo nel 2017/18. Detiene anche il record di gol in una singola stagione, avendone segnati 17 nel 2013/14 di cui uno ai supplementari in finale contro l'Atlético de Madrid.

L'attaccante portoghese ha vinto la competizione una volta con il Manchester United e quattro con il Real Madrid – diventando così il primo cinque volte vincitore nella storia della competizione dal 1992 – ed è l'unico giocatore ad aver segnato in tre finali (2008, 2014, 2017).

Cristiano Ronaldo negli anni

Inoltre, ha collezionato la serie realizzativa più lunga in Champions League, avendo segnato in 11 partite consecutive da giugno 2017 ad aprile 2018. Infine, vanta ben otto triplette nella competizione.

Il pluripremiato Pallone d'Oro e Giocatore dell'Anno UEFA è anche il capocannoniere assoluto in tutte le competizioni UEFA per club (145 gol, 197 presenze) nonché il giocatore più prolifico di sempre nel calcio per nazionali maschili (130 gol, 212 presenze).

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in Champions League

LA CARRIERA IN CHAMPIONS LEAGUE DI CRISTIANO RONALDO 

Presenze: 183

Gol: 140

Vittorie: 5 (2008, 2014, 2016, 2017, 2018)

Capocannoniere: 7 volte (2007/08, 2012/13, 2013/14, 2014/15*, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

Maggior numero di gol in una sola stagione: 17 (2013/14)

Serie di gol più lunga: 11 partite

*Capocannoniere insieme a Lionel Messi e Neymar