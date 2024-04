Real Madrid - Manchester City 3-3: pari spettacolo al Bernabéu

Spettacolo al Bernabéu. La prima sfida tra Real Madrid e Manchester City finisce con un pirotecnico 3-3 che lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno in Inghilterra.

I momenti chiave 2': il City passa in vantaggio con la punizione di Bernardo Silva

12' e 14': tiro di Camavinga e pallone che si insacca per la deviazione di Rúben Dias. Sorpasso Real con Rodrygo

66' e 71': Foden pareggia con un gran tiro da fuori. Altrettanto bello il gol del 2-3 di Gvardiol

76': Valverde pareggia con un gran tiro al volo

La partita minuto per minuto e i commenti: Real Madrid - Man City

La 200esima partita di Carlo Ancelotti in UEFA Champions League si mette subito male con il Manchester City che passa in vantaggio dopo appena due minuti sfruttando un calcio di punizione da posizione defilata sulla trequarti. Tutti si aspettano il cross ma Bernando Silva beffa Andrij Lunin con un rasoterra a giro sul primo palo.

I ritmi sono forsennati e il Real Madrid pareggia già al 10’. Eduardo Camavinga converge tra le linee dalla corsia di destra, evita la pressione di Jack Grealish e calcia col sinistro: la deviazione di Rúben Dias è decisiva e spiazza Stefan Ortega.

Altri due minuti e il risultato è ribaltato. Vinícius Júnior disegna un lancio illuminante per lo scatto in profondità di Rodrygo alle spalle di Manuel Akanji: il numero 11 dei Blancos entra in area e calcia col piatto dopo aver evitato il rientro del difensore del City. Il pallone si insacca lentamente in rete con la complicità di un’altra deviazione.

Il Manchester City tiene di più la palla mentre il Real Madrid si affida alle ripartenza e alla velocità di Vinícius Júnior e Rodrygo. Antonio Rüdiger è un gigante in marcatura su Erling Haaland. Si va al riposo con i padroni di casa avanti per 2-1.

In apertura di ripresa Rodrygo calcia subito alto da buona posizione. Passato lo spavento, il City riprende in mano il pallino del gioco e ribalta il risultato con le grandi conclusioni da fuori di Phil Foden e Joško Gvardiol. Due perle.

Altrettanto bello, però, il tiro al volo di Federico Valverde che firma il definito pari sul cross di Vinícius Júnior. Si deciderà tutto a Manchester.

PlayStation® Player of the Match: Phil Foden ( Man City )

Phil Foden è stato scelto come Player of the Match UEFA via Getty Images

"Grande partnership con Bernardo Silva, ha mostrato abilità tecnica lavorando anche duramente. Momento chiave quando ha trovato l'incrocio dei pali della porta del Real. Una prestazione influente, di sacrificio ed elegante

Panel Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos (Modric 72'), Camavinga, Bellingham; Vinícius Júnior (Joselu 86'), Rodrygo (Brahim Díaz 71')

Man City: Ortega; Akanji, Stones, Rúben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovačić; Bernardo Silva, Foden (Alvarez 87'), Grealish; Haaland