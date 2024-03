Le squadre dei quarti di finale di Champions League

Bayern, Manchester City, Paris e Real Madrid sono le squadre che finora hanno superato gli ottavi di finale.

UEFA.com traccia il profilo delle contendenti ai quarti di UEFA Champions League 2023/24.

Qualificate ai quarti di Champions League Bayern (GER)

Man City (ENG)

Paris (FRA)

Real Madrid (ESP)

Porto (POR) / Arsenal (ENG)

Napoli (ITA) / Barcellona (ESP)

PSV (NED) / Dortmund (GER)

Inter (ITA) / Atlético Madrid (ESP)



Ranking UEFA: 2°

Gruppo A: V5 P1 S0 GF12 GS6 (primo posto)

Ottavi di finale: 3-1 tot. contro Lazio

Passata stagione: quarti di finale (S1-4 tot. contro Man City)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)

Miglior giocatore Fantasy Football: Harry Kane (56)

Highlights: Bayern-Lazio 3-0

La stagione in breve: i gol di Kane saranno fondamentali per spezzare la maledizione del Bayern ai quarti di finale.

Perché può vincere

Il Bayern ha avuto alti e bassi, ma la sua classe è fuori discussione; con Thomas Tuchel, ha un allenatore che ha esattamente le stesse qualità. In un certo senso, la pressione in Europa si è allentata, con le difficoltà in campionato a smorzare le aspettative, ma Kane è un attaccante che può contribuire in ogni momento alla vittoria del settimo titolo.

Come gioca il Bayern

Thomas Tuchel ha predicato un calcio "veloce e fluido" da quando è arrivato la scorsa stagione, con passaggi verticali taglienti in uscita dalle retrovie e una grande incisività in attacco. Kane si è rivelato il pezzo mancante: non solo per i suoi gol, ma anche per la sua capacità di arretrare e collegare i reparti, consentendo al Bayern di sfruttare al meglio la sua velocità e le fasce.

Allenatore: Thomas Tuchel

Ha fatto bene con Mainz e Dortmund prima di portare il Paris al triplete nazionale e alla finale di Champions League nel 2019/20. È subentrato al Chelsea a gennaio 2021 e ha vinto la Champions League nel giro di pochi mesi. Nel 2023 è tornato in Germania al Bayern e ha vinto il campionato, ma a fine stagione se ne andrà.

Giocatore chiave: Harry Kane

Il capitano dell'Inghilterra hanno dimostrato un’intesa perfetta con la sua nuova squadra. Al di là della sua fame insaziabile in attacco, Kane è stato utile anche per l’ampia varietà di passaggi, che fa migliorare anche chi lo circonda.

Lo sapevi?

Alla prima giornata, Thomas Müller è diventato il terzo giocatore nella storia a vincere 100 partite in Champions League (in 143 presenze) dopo Cristiano Ronaldo (115 in 183) e Iker Casillas (101 in 177).

Ranking UEFA: 1°

Gruppo G: V6 P0 S0 GF18 GS7 (primo posto)

Ottavi di finale: 6-2 tot. contro Copenhagen

Passata stagione: campione (V1-0 contro Inter)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: campione (2022/23)

Miglior giocatore Fantasy Football: Phil Foden (49)

Highlights: Manchester City - Copenaghen 3-1

La stagione in breve: i campioni in carica hanno dimostrato che non cederanno il titolo tanto facilmente.

Perché può vincere

Un allenatore come Pep Guardiola ha un'instancabile voglia di vincere e una squadra che condivide lo stesso desiderio: una combinazione imbattibile. La fluidità di manovra, il dominio nel possesso palla e le soluzioni offensive del City non hanno rivali nel calcio per club. Con giocatori come Haaland, Rodri e Foden all’apice, la squadra non accenna a fermarsi e può solo farsi scappare la coppa.

Come gioca il City

Il City in genere viene schierato col 4-1-4-1, ma Guardiola utilizza spesso qualche piccolo accorgimento come i terzini invertiti, i centrali che si inseriscono a centrocampo e gli esterni che si muovono internamente ed esternamente per eludere le marcature. Guardiola chiede molto ai suoi giocatori, ma di solito viene soddisfatto, come nel caso di Rico Lewis. Il terzino destro si è spostato a centrocampo con facilità, esemplificando alla perfezione la fluidità e la versatilità richieste dall'allenatore.

Allenatore: Josep Guardiola

Uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio, Guardiola si è aggiudicato due volte il torneo col Barcellona prima di interrompere il digiuno di successi col City dopo 12 anni dall’ultimo trionfo. Ha vinto tre campionati con il club catalano e il Bayern, arrivando a cinque titoli in Premier League nel 2022/23. Lo storico triplete della scorsa stagione è stato indubbiamente l'apice del suo periodo in Inghilterra.

Giocatore chiave: Rodri

Quando gioca Rodri, il City vince quasi sempre. Leader del centrocampo grazie alla sua tecnica, visione di gioco e personalità, consente alla squadra di dominare la mediana. Con Kevin De Bruyne appena tornato da un lungo infortunio, la presenza e le prestazioni di Rodri sono state fondamentali per dare al City un punto di partenza per smantellare gli avversari.

Lo sapevi?

Haaland ha giocato quattro partite casalinghe di Champions League agli ottavi di finale e ha segnato un totale di dieci gol.

Ranking UEFA: 4°

Gruppo F: V2 P2 S2 GF9 GS8 (secondo posto)

Ottavi di finale: 4-1 tot. contro Real Sociedad

Passata stagione: ottavi di finale (S0-3 tot. contro Bayern)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vicecampione (2019/20)

Miglior giocatore Fantasy Football: Kylian Mbappé (46)

Highlights: Real Sociedad - Paris 1-2

La stagione in breve: ha superato i problemi della fase a gironi con una grande prestazione di Mbappé agli ottavi.

Perché può vincere

Sarebbe riduttivo riporre tutte le speranze di vittoria in Mbappé, ma la squadra ha probabilmente il miglior giocatore del mondo in questo momento. Luis Enrique, invece, ha portato energia ed esuberanza nello spogliatoio. Warren Zaïre-Emery è uno dei giovani centrocampisti più promettenti e sta maturando in fretta. Se il gruppo continuerà a evolversi e i giocatori chiave rimarranno in forma, il PSG sarà una squadra da non sottovalutare.



Come gioca il Paris

Da quando è arrivato al Parc des Princes, Luis Enrique ha adottato un sistema di gioco basato sulla flessibilità tattica. Il suo 4-4-3 spesso si trasforma in un 3-4-3 in fase di possesso. La visione di gioco di Lucas Hernández sulla sinistra del reparto arretrato consente ad Achraf Hakimi di operare come centrocampista ausiliario. Un altro cambio di posizione vede Vitinha, che spesso occupa il posto a sinistra del centrocampo a tre, spostarsi all'esterno per consentire a Mbappé di muoversi negli spazi centrali.

Allenatore: Luis Enrique

L'ex giocatore di Barcellona e Real Madrid ha vinto nove trofei durante un triennio ricco di successi alla guida dei blaugrana, tra cui due campionati e la Champions League 2014/2015. Da Ct della Spagna ha condotto le Furie Rosse alle semifinali di UEFA EURO 2020 e alla finale della Nations League 2021 prima di prendere il posto di Christophe Galtier sulla panchina del Paris a luglio.

Giocatore chiave: Kylian Mbappé

Esploso sul palcoscenico europeo nel 2016/17 col Monaco, ha vinto la Coppa del Mondo FIFA con la Francia nel 2018 ed è diventato il più giovane a raggiungere i 30 gol in Champions League nel 2021/22 all’età di 22 anni e 352 giorni, togliendo il record all’allora suo compagno di squadra Lionel Messi.

Lo sapevi?

Mbappé è arrivato a 45 gol in Champions League al ritorno degli ottavi di finale; a 25 anni e 76 giorni, è stato il secondo giocatore più giovane a raggiungere questo traguardo ed è secondo solo a un certo Messi (24 anni e 257 giorni).

Ranking UEFA: 3°

Gruppo C: V6 P0 S0 GF16 GS7 (primo posto)

Ottavi di finale: 2-1 tot. contro Lipsia

Passata stagione: semifinali (S1-5 tot. contro Man City)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: campione (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22)

Miglior giocatore Fantasy Football: Jude Bellingham (55)

Highlights: Real Madrid - Lipsia 1-1

La stagione in breve: la tranquillità esibita nella fase a gironi è stata messa a dura prova dal Lipsia.

Perché può vincere

Perché è il Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti vive sotto stress, ma ha l'orgoglio, le ambizioni e le qualità che servono a ogni squadra per vincere questo trofeo. Anche se in Europa ci sono candidate più in forma in questo momento, giocatori come Vinícius Júnior, Bellingham, Toni Kroos (più i rientranti Thibaut Courtois e Éder Militão) possono sempre far fare il passo giusto al momento giusto.



Come gioca il Real Madrid

Attualmente Ancelotti usa più spesso il 4-4-2 per via dei tanti talenti che giocano a centrocampo, ma la chiave è Bellingham. Con lui, il Real è imprevedibile e letale in contropiede.

Allenatore: Carlo Ancelotti

Dopo aver regalato al Madrid "La Décima" nel 2014, è tornato per un secondo mandato nell'estate del 2021 e ha riscritto i libri di storia, diventando il primo allenatore a vincere la Coppa dei Campioni/Champions League quattro volte. Ha anche conquistato la Liga nel 2021/22, diventando il primo a vincere il campionato in Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna.

Giocatore chiave: Jude Bellingham

Il trasferimento dell'inglese a Madrid è stato uno dei più interessanti dell'estate e, dopo aver ereditato l'iconica maglia numero 5 di Zinédine Zidane, ci si aspettavano grandi cose da uno dei centrocampisti più talentuosi del calcio europeo al Santiago Bernabéu. Le sue prestazioni hanno stupito anche i suoi più grandi sostenitori.

Lo sapevi?

Il Real Madrid ha passato il turno 37 volte su 39 quando ha vinto fuori casa all'andata nelle competizioni UEFA.