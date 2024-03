Quarti di finale Champions League: precedenti e bilancio scontri diretti

Le ultime otto squadre in gara in UEFA Champions League conoscono il possibile cammino verso la finale del 2024 a Wembley. UEFA.com analizza i precedenti di ognuna contro le avversarie ai quarti e le eventuali prossime avversarie.

Per la prima volta in questa stagione, i club possono affrontare squadre del loro stesso campionato. I precedenti analizzati di seguito, però, includono solo le competizioni UEFA per club.

Legenda:

P=partite giocate

W=vittorie

D=pareggi

L=sconfitte

F=gol fatti

A=gol subiti

Quarti di finaleBayern P12 W3 D2 L7 F13 A27

Semifinale

Man City N/A*

Real Madrid P2 W1 D1 L0 F1 A0

Finale

Atlético P2 W0 D1 L1 F1 A2

Barcellona P9 W1 D2 L6 F11 A22

Dortmund P8 W4 D1 L3 F10 A8

Paris P4 W1 D3 L0 F5 A4

Quarti di finale

Dortmund P6 W2 D1 L3 F5 A8

Semifinale

Barcellona P4 W2 D1 L1 F5 A3*

Paris N/A

Finale

Arsenal P2 W1 D1 L0 F2 A1

Bayern P8 W2 D2 L4 F5 A13

Man City P2 W0 D1 L1 F0 A1

Real Madrid P10 W3 D2 L5 F11 A16*

Quarti di finale

Paris P13 W5 D4 L4 F24 A21

La storica rimonta del Barcellona contro il Paris nel 2017

Semifinale

Atlético P4 W1 D1 L2 F3 A5*

Dortmund P4 W2 D2 L0 F6 A2

Finale

Arsenal P9 W6 D2 L1 F22 A11

Bayern P15 W2 D2 L11 F16 A37

Man City P6 W5 D0 L1 F12 A5

Real Madrid P8 W2 D3 L3 F10 A13*

Quarti di finale

Arsenal P12 W7 D2 L3 F27 A13

Semifinale

Man City P8 W3 D1 L4 F11 A13

Real Madrid P26 W11 D3 L12 F39 A41

Finale

Atlético P8 W4 D2 L2 F13 A5

Barcellona P15 W11 D2 L2 F37 A16

Dortmund P3 W1 D1 L1 F2 A2*

Paris P13 W7 D0 L6 F18 A15

Quarti di finale

Atlético P6 W3 D1 L2 F8 A5

Semifinale

Barcellona P4 W0 D2 L2 F2 A6

Paris P6 W1 D3 L2 F4 A7

Finale

Arsenal P8 W3 D1 L4 F8 A10

Bayern P3 W1 D1 L1 F2 A2*

Man City P6 W1 D2 L3 F5 A7

Real Madrid P14 W3 D5 L6 F19 A24

Quarti di finale

Real Madrid P10 W4 D3 L3 F17 A14

Semifinale 2022/23: Manchester City - Real Madrid 4-0

Semifinale

Arsenal N/A*

Bayern P8 W4 D1 L2 F13 A11

Finale

Atlético P2 W1 D1 L0 F1 A0

Barcellona P6 W1 D0 L5 F5 A12

Dortmund P6 W3 D2 L1 F7 A5

Paris P7 W4 D2 L1 F9 A6

Quarti di finale

Barcellona P13 W4 D4 L5 F21 A24

Semifinale

Atlético N/A

Dortmund P6 W2 D3 L1 F7 A4

Finale

Arsenal P4 W0 D3 L1 F4 A5

Bayern P13 W6 D0 L7 F15 A18

Man City P7 W1 D2 L4 F6 A9

Real Madrid P12 W4 D3 L5 F16 A15

Quarti di finale

Man City P10 W3 D3 L4 F14 A17

Semifinale

Arsenal P2 W0 D1 L1 F0 A1

Bayern P26 W12 D3 L11 F41 A39

Finale

Atlético P10 W5 D2 L3 F16 A11*

Barcellona P8 W3 D3 L2 F13 A10*

Dortmund P14 W6 D5 L3 F24 A19

Paris P12 W5 D3 L4 F15 A16

Precedenti

Arsenal P2 W0 D1 L1 F0 A1

Atlético P10 W5 D2 L3 F16 A11*

Barcellona P8 W3 D3 L2 F13 A10*

Bayern P26 W12 D3 L11 F41 A39

Dortmund P14 W6 D5 L3 F24 A19

Man City P10 W3 D3 L4 F14 A17

Paris P12 W5 D3 L4 F15 A16

* Solo competizioni UEFA