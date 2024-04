Champions League 2024/25: chi è qualificato alla fase campionato in questo momento?

La UEFA Champions League 2024/25 sarà la prima edizione col nuovo formato che prevede una fase campionato a 36 squadre.

Ultimo aggiornamento alle 09:00 CET di venerdì 26 aprile.

Spiegazione del format post 2024

Quali squadre partecipano alla fase campionato a 36 squadre?

Venticinque squadre si qualificano automaticamente in virtù del piazzamento nel proprio campionato nazionale, mentre i vincitori della Champions League e della UEFA Europa League hanno il posto garantito nella fase campionato. Tuttavia sarebbe necessario un ribilanciamento nel caso in cui una delle due vincitrici fosse qualificata alla fase campionato di Champions League grazie al piazzamento nel proprio campionato.

Spiegazione integrale: ribilanciamento per vincitore della Champions League

Spiegazione integrale: ribilanciamento per vincitore della Europa League

Altri due posti sono riservati alle squadre che beneficiano degli European Performance Spots, mentre gli ultimi sette posti sono determinati dalle qualificazioni.

Qualificazioni allo stato attuale

Inghilterra (4): Arsenal, Man City, Liverpool, Aston Villa

Spagna (4): Real Madrid, Barcellona, Girona, Atlético de Madrid

Germania (4): Leverkusen, Bayern, Stoccarda, Lipsia

Italia (4): Inter, Milan, Juventus, Bologna

Francia (3): Paris Saint-Germain, Monaco, Brest

Paesi Bassi (2): PSV Eindhoven, Feyenoord

Portogallo (1): Sporting CP

Belgio (1): Anderlecht

Scozia (1): Celtic

Austria (1): Sturm Graz

European Performance Spot (2)*: Roma (ITA), Dortmund (GER)

Ribilanciamento vincitore Champions League (1)**: Shakhtar Donetsk (UKR)

Ribilanciamento vincitore Europa League (1)***: Benfica (POR)

Questo elenco è provvisorio, basato esclusivamente sulle prestazioni sportive e non tiene conto di eventuali questioni disciplinari o di licenza. Tutte le squadre russe sono sospese dalla partecipazione alle competizioni UEFA fino a nuovo avviso.

*Gli European Performance Spots andranno alle federazioni i cui club hanno avuto il miglior rendimento nelle competizioni UEFA nelle precedenti stagioni (cioè il coefficiente per club della federazione per la stagione precedente, che si basa sul numero totale di punti ottenuti da ogni club di una federazione diviso per il numero di club partecipanti di quella federazione). Una spiegazione completa è consultabile a questo link.

**Nel caso in cui i vincitori della Champions League fossero già qualificati alla fase campionato, allora il club con il miglior coefficiente individuale tra tutti quelli aventi diritto del percorso campioni delle qualificazioni (ovvero i vincitori dei campionati delle federazioni dall'11° al 55° posto) accederebbe direttamente alla fase campionato invece di partecipare al turno per il quale si è qualificato attraverso il proprio campionato. Una spiegazione completa è consultabile a questo link.

***Nel caso in cui la vincitrice dell'Europa League fosse già qualificata alla fase campionato di Champions League attraverso il proprio campionato, allora il club col miglior coefficiente individuale tra tutte le squadre delle qualificazioni di Champions League (percorso campioni e percorso piazzate) andrebbe direttamente alla fase campionato. Tuttavia non è consentito scavalcare squadre più in alto nel ranking, quindi una squadra del percorso piazzate può andare alla fase campionato solo se la vincitrice del campionato della propria federazione si è già qualificata alla fase campionato di Champions League. In caso contrario, il posto per la fase campionato va al club con il coefficiente successivo più in alto all'interno del campionato in cui i vincitori si sono già qualificati. Una spiegazione completa è consultabile a questo link.