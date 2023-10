Riepilogo mercoledì: serata no per le italiane, City e Barça a punteggio pieno

Brutta serata per Lazio e Milan, che incassano tre gol e perdono terreno nei rispettivi gironi. Kylian Mbappé ed Erling Haaland sono protagonisti delle vittorie di Paris e Manchester City, ma vincono anche Barcellona, Dortmund, Porto e Lipsia.

UEFA.com riepiloga tutte le partite del mercoledì della terza giornata.

Gruppo E

Santiago Gimenez ruba la scena e permette alla squadra di Arne Slot di battere la Lazio, conquistando la seconda vittoria a Rotterdam nel Gruppo E. L'attaccante messicano, squalificato nelle prime due partite del girone, apre le marcature in girata, poi Ramiz Zerrouki raddoppia con un tiro prodigioso.

Gimenez firma il 3-0 di rapina dopo una parata di Ivan Provedel su una conclusione di Alireza Jahanbakhsh. Il rigore trasformato da Pedro Rodríguez è l'unica risposta dei biancocelesti, che ora sono a due punti dal Feyenoord nel girone.

Player of the Match: Santiago Gimenez (Feyenoord)

Il Celtic conquista il primo punto della stagione dopo un pari contro l'Atlético de Madrid. Kyogo Furuhashi sblocca il risultato dopo uno-due con Matt O'Riley, ma Antoine Griezmann pareggia ribattendo in rete un rigore inizialmente parato da Joe Hart. Un rasoterra di Luis Palma riporta in vantaggio i padroni di casa, ma l'Atlético pareggia ancora con un sublime colpo di testa di Alvaro Morata. Nel finale viene espulso Rodrigo De Paul.

Player of the Match: Matthew O'Riley (Celtic)

Gruppo F

Kylian Mbappé brilla ancora e regala al Paris la prima vittoria assoluta contro il Milan sette volte campione. L'attaccante francese porta in vantaggio i padroni di casa dopo un dribbling strepitoso e l'ottimo lavoro del giovane Warren Zaïre-Emery. Ousmane Dembélé segna il suo primo gol con il club, ma il VAR annulla. Quando però Mike Maignan non riesce a trattenere un altro tiro di Dembélé, Randal Kolo Muani sigla il 2-0. Poi Mbappé colpisce un palo e il subentrato Lee Kang-In firma il terzo gol nel finale. Il Milan resta a zero gol segnati nel Gruppo F.

Player of the Match: Warren Zaïre-Emery (Paris)

Il Borussia Dortmund scavalca il Newcastle United al secondo posto nel Gruppo B grazie al primo gol nella competizione dell'esordiente Felix Nmecha allo scadere del primo tempo. Entrambi i portieri effettuano ottime parate: per i padroni di casa, Nick Pope ferma Donyell Malen e Niclas Füllkrug sullo 0-0, mentre la straordinaria parata d'istinto di Gregor Kobel nega a Callum Wilson il pareggio. Wilson e Anthony Gordon colpiscono la traversa nel finale, ma gli ospiti reggono.

Player of the Match: Donyell Malen (Dortmund)

Gruppo G

Lo spettacolare gol di Xavi Simons tiene accese le speranze di qualificazione del Lipsia nel Gruppo G. David Raum sblocca la situazione al 12', mentre Simons pesca l'incrocio e raddoppia poco prima del quarto d'ora della ripresa. Marko Stemanic accorcia con un bella volée, diventando il secondo giocatore neozelandese a segnare in UEFA Champions League, ma Dani Olmo blinda la vittoria nel finale.

Player of the Match: David Raum (Lipsia)

Erling Haaland firma una doppietta e interrompe un digiuno che durava da cinque partite di Champions League, regalando al Manchester City il terzo 3-1 consecutivo nel Gruppo G. Lo Young Boys non si fa intimidire e il meraviglioso pallonetto di Meschack Elia su Ederson vanifica il gol di Manue Akanji in tap-in al 48'. Poi sale in cattedra Haaland, che trasforma un rigore e trova la seconda rete personale con un potente destro.

Player of the Match: Rico Lewis (Man City)

Gruppo H

Il Barcellona rimane a punteggio pieno nel Gruppo H grazie a una vittoria meno facile del previsto. I gol di Ferran Torres e Fermin Lopez in otto minuti del primo tempo sembrano spalancare la porta a un comodo successo dei blaugrana, ma lo Shakhtar non la pensa così e accorcia le marcature in contropiede con Georgiy Sudakov. Il capitano Taras Stepanenko sfiora il pareggio due volte nel finale, ma alla fine i campioni d'Ucraina sono costretti a desistere.

Player of the Match: Fermin Lopez (Barcellona)

Evanilson segna una tripletta nel secondo tempo e consente al Porto di rimontare, assicurandosi tutti e tre i punti. I padroni di casa passano in vantaggio otto minuti prima dell'intervallo con Alhassan Yusuf, che insacca sul secondo palo. Gli ospiti, però, reagiscono già all'1' dalla ripresa con un tiro deviato di Evanilson, poi Stephen Eustáquio completa la rimonta al 54'. Evanilson segna altre due volte – con un tiro al volo e un pallonetto splendidi – e suggella l'imponente vittoria del Porto.

Player of the Match: Evanilson (Porto)

