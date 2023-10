Quali sono le probabilità di qualificazione dopo la terza giornata?

Alcune squadre arrivano al giro di boa della fase a gironi di UEFA Champions League senza aver vinto, ma la storia ci insegna che la qualificazione agli ottavi è ancora possibile.

Il Tottenham aveva conquistato un solo punto in tre giornate nel 2018/19, ma ha poi raggiunto la finale. Nella stagione successiva, l'Atalanta da esordiente aveva perso le prime gare, salvo cambiare marcia nelle tre successive e passare come seconda del girone. Ma attenzione: l'inversione di rotta della Dea è un'anomalia, se si analizzano le statistiche.

Passiamo in rassegna tutte le stagioni con l'attuale format, introdotto nel 2003/2004, e vediamo cosa dice la storia sulle speranze di qualificazione agli ottavi.

Punti dopo la terza giornata Qualificate Eliminate % di successo 0 1 53 2% 1 8 82 9% 2 5 26 16% 3 22 76 22% 4 49 53 48% 5 22 9 71% 6 81 17 83% 7 65 4 94% 9 66 0 100%

Pensare positivo: perché non tutto è perduto

L'Atalanta è il punto di riferimento delle squadre che si presentano al giro di boa da sfavorite con zero punti in tre gare. Prima di questa stagione, ben 54 squadre si sono trovate in questa posizione poco invidiabile, ma solo i nerazzurri sono riusciti a passare il turno.

L'Atalanta ha poi raggiunto i quarti nel 2019/20, ma due squadre sono andate ancora più avanti nella competizione nonostante le zero vittorie dopo le prime tre partite. Il Liverpool è arrivato in semifinale nel 2007/08, mentre il Tottenham ha fatto meglio nel 2018/19, arrivando in finale prima di perdere contro i Reds a Madrid.

Squadre qualificate nonostante le zero vittorie nelle prime tre giornate

0 punti: Atalanta (2019/20)

1 punto: Tottenham (2018/19), Gent (2015/16), Galatasaray (2012/13), Panathinaikos (2008/09), Liverpool (2007/08), Bremen (2005/06), Porto (2004/05), Arsenal (2003/04)

2 punti: LOSC Lille (2021/22), Roma (2015/16), Man City (2014/15), Stuttgart (2009/10), Celta Vigo (2003/04)

3 punti: Leverkusen (2016/17)

I gol dell'Atalanta nella Champions League 2019/20

Mai adagiarsi sugli allori

Primo dato di fatto: 66 squadre sono arrivate a punteggio pieno dopo tre giornate e tutte e 66 hanno chiuso il girone nelle prime due posizioni.

Senza allontanarsi troppo, anche sette punti danno un discreto margine di sicurezza. Dal 2003/04, solo quattro squadre su 63 tra quelle arrivate al giro di boa con sette punti non sono approdate alla fase a eliminazione diretta: Porto (2015/16), Rangers (2007/08), Marsiglia (2007/08) e CSKA MosKva (2006/07). In quella stagione, il Porto ha addirittura vinto la quarta partita ma poi è crollato.

In poche parole, non è finita finché non è davvero finita.