Conosciamo le squadre della fase a gironi di Champions League

La fase a gironi 2023/24 di UEFA Champions League contiene 15 club che hanno vinto il proprio campionato e 14 ex campioni d'Europa. UEFA.com traccia il profilo delle contendenti dopo il sorteggio della fase a gironi.

Chi partecipa alla fase a gironi della Champions League? Gruppo A: Bayern (GER), Man United (ENG), Copenhagen (DEN), Galatasaray (TUR)

Gruppo B: Sevilla (ESP), Arsenal (ENG), PSV Eindhoven (NED), Lens (FRA)

Gruppo C: Napoli (ITA), Real Madrid (ESP), Braga (POR), Union Berlin (GER)

Gruppo D: Benfica (POR), Inter (ITA), Salzburg (AUT), Real Sociedad (ESP)

Gruppo E: Feyenoord (NED), Atlético de Madrid (ESP), Lazio (ITA), Celtic (SCO)

Gruppo F: Paris (FRA), Dortmund (GER), Milan (ITA), Newcastle (ENG)

Gruppo G: Man City (ENG), Leipzig (GER), Crvena zvezda (SRB), Young Boys (SUI)

Group H: Barcelona (ESP), Porto (POR), Shakhtar Donetsk (UKR), Antwerp (BEL)

Ranking UEFA: 96°

Come si è qualificato: campioni del Belgio, vincitrice spareggi (W3-1tot. contro AEK Athens)

Passata stagione: spareggi Europa Conference League

Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (1957/58)

Allenatore: Mark van Bommel



Giocatore chiave: Toby Alderweireld



Acquisto di punta: Jacob Ondrejka



Osservato speciale: Arthur Vermeeren



Guarda i gol classici dell'Arsenal in Champions League

Ranking UEFA: 23°

Come si è qualificato: secondo in Inghilterra

Passata stagione: Europa League ottavi di finale

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2005/06)

Allenatore: Mikel Arteta



Giocatore chiave: Martin Ødegaard



Acquisto di punta: Declan Rice



Osservato speciale: William Saliba



Ranking UEFA: 15°

Come si è qualificato: terzo in Spagna

Passata stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (1973/74, 2013/14, 2015/16)

Allenatore: Diego Simeone



Giocatore chiave: Antoine Griezmann



Acquisto di punta: César Azpilicueta



Osservato speciale: Pablo Barrios

Ranking UEFA: 9

Come si è qualificato: campione di Spagna

Passata stagione: fase a gironi, spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)

Allenatore: Xavi Hernández



Giocatore chiave: Pedri



Acquisto di punta: İlkay Gündoğan



Osservato speciale: Alejandro Balde

Ranking UEFA: 2°

Come si è qualificato: campione di Germania

Passata stagione: quarti di finale (S1-4tot. contro Man City)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)

Allenatore: Thomas Tuchel



Giocatore chiave: Jamal Musiala



Acquisto di punta: Harry Kane



Osservato speciale: Mathys Tel



I gol classici del Benfica Champions in League

Ranking: 17°

Come si è qualificato: campione di Portogallo

Passata stagione: quarti di finale (S3-5tot. contro Inter)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1960/61, 1961/62)

Allenatore: Roger Schmidt



Giocatore chiave: João Mário



Acquisto di punta: Ángel Di María



Osservato speciale: António Silva



Ranking UEFA: 40°

Come si è qualificato: terzo in Portogallo, vincitrice spareggi (V3-1tot. contro Panathinaikos)

Passata stagione: Europa League fase a gironi, Europa Conference League spareggi fase a eliminazione diretta

Miglior piazzamento nella competizione: fase a gironi (2010/11, 2012/13)

Allenatore: Artur Jorge



Giocatore chiave: Bruma



Acquisto di punta: João Moutinho



Osservato speciale: Álvaro Djaló



Ranking UEFA: 57°

Come si è qualificato: campione di Scozia

Passata stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1966/67)

Allenatore: Brendan Rodgers



Giocatore chiave: Kyogo Furuhashi



Acquisto di punta: Maik Nawrocki



Osservato speciale: Liel Abada



Ranking UEFA: 44°

Come si è qualificato: campione di Danimarca, vincitrice spareggi (V2-1tot. contro Raków)

Passata stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (1993/94, 2010/11)

Allenatore: Jacob Neestrup



Giocatore chiave: Viktor Claesson



Acquisto di punta: Mohamed Elyounoussi



Osservato speciale: Elias Jelert



Ranking UEFA: 43°

Come si è qualificato: campione di Serbia

Passata stagione: spareggi (S4-5tot. contro Maccabi Haifa), Europa League fase a gironi

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1990/91)

Allenatore: Barak Bakhar



Giocatore chiave: Aleksandar Dragović



Acquisto di punta: Peter Olayinka



Osservato speciale: Stefan Mitrović



I gol classici del Dortmund in Champions League

Ranking UEFA: 14°

Come si è qualificato: secondo in Germania

Passata stagione: ottavi di finale (S1-2tot. contro Chelsea)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1996/97)

Allenatore: Edin Terzić



Giocatore chiave: Julian Brandt



Acquisto di punta: Ramy Bensebaini



Osservato speciale: Jamie Bynoe-Gittens



Ranking UEFA: 35°

Come si è qualificato: campione Paesi Bassi

Passata stagione: Europa League quarti di finale

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1969/70)

Allenatore: Arne Slot



Giocatore chiave: Dávid Hancko



Acquisto di punta: Ayase Ueda



Osservato speciale: Mats Wieffer



Ranking UEFA: 55°

Come si è qualificato: campione di Turchia, vincitrice spareggi (V5-3tot. contro Molde)

Passata stagione: non in Europa

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (1988/89)

Allenatore: Okan Buruk



Giocatore chiave: Mauro Icardi



Acquisto di punta: Hakim Ziyech



Osservato speciale: Victor Nelsson



Every Inter goal on their road to the Champions League final

Ranking UEFA: 11°

Come si è qualificato: terzo in Italia

Passata stagione: vice campione (S0-1 contro Man City)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1963/64, 1964/65, 2009/10)

Allenatore: Simone Inzaghi

Vincitore della Serie A e di tre Coppe Italia da giocatore con la Lazio, il 47enne ha portato nella capitale anche una Coppa Italia da allenatore. Subentrato ad Antonio Conte all'Inter nell'estate del 2021, ha vinto la Supercoppa italiana e la Coppa Italia nella sua prima stagione in nerazzurro. Nella stagione successiva ha vinto nuovamente i due trofei e raggiunto la finale di Champions League.

Giocatore chiave: Lautaro Martínez

'Il Toro' ha chiuso il 2021/22 con 25 gol in 49 presenze in tutte le competizioni – miglior bottino dal suo arrivo a Milano dal Racing Club nel 2018 – ma la stagione dopo ha migliorato di tre gol il suo score vincendo anche la Coppa del Mondo con l'Argentina a dicembre.

Acquisto di punta: Marcus Thuram

L'ex giocatore di Sochaux e Guingamp arriva in Italia dopo la sua stagione più prolifica, con 16 gol in 32 partite con il Mönchengladbach, e dopo aver giocato un ruolo importante nel raggiungimento della finale della Coppa del Mondo con la Francia. Una minaccia per gli avversari nella corsia esterna, sa giocare anche in attacco. La duttilità del 26enne sarà un jolly per Inzaghi.

Osservato speciale: Kristjan Asllani

Il nazionale albanese, titolare nel centrocampo dell'Empoli al ritorno in Serie A nel 2021/22, ha impressionato a tal punto che l'Inter è piombata su di lui prelevandolo in prestito lo scorso anno con obbligo di riscatto quest'estate. Il 21enne dice di aver imparato molto da Marcelo Brozović e Hakan Çalhanoğlu e potrebbe mettere in pratica queste conoscenze ora che il primo ha lasciato il club.

2022/23: aver superato un girone che conteneva Bayern e Barcellona è stato una prova dello spessore dei nerazzurri che nella passata stagione si sono affidati a una difesa granitica per battere Porto, Benfica e Milan per raggiungere la finale, dove, nonostante la sconfitta, hanno messo in difficoltà il Man City. I nerazzurri hanno anche vinto la Supercoppa Italiana - di nuovo contro il Milan - e la Coppa Italia.

Lo sapevi?

Nella passata stagione l'Inter è diventata la quarta squadra a andare di due gol sopra nei primi 11 minuti di una semifinale di Champions League, dopo Juventus - Manchester United (1999), Manchester United - Arsenal (2009) e Manchester City - Real Madrid (2022).

Ranking UEFA: 42°

Come si è qualificata: seconda in Italia

Passata stagione: Europa Conference League ottavi di finale

Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (1999/2000)

Allenatore: Maurizio Sarri

Il 64enne può vantare più di 30 anni e 1000 partite da allenatore. È stato finalmente ricompensato per il lavoro svolto in carriera con la vittoria dell'Europa League 2019 al Chelsea e con lo Scudetto da allenatore della Juventus nella stagione successiva.

Giocatore chiave: Mattia Zaccagni

Ha brillato per diverse stagioni nonostante la costante lotta per non retrocedere dell'Hellas Verona, prima del trasferimento alla Lazio nella scorsa stagione dove è stato uno dei protagonisti indiscussi dopo il suo trasferimento a titolo definitivo. Il 28enne centrocampista è andato a segno dieci volte - il doppio del suo record di presenze - in 45 presenze e sarà ancora più fondamentale in questa stagione dopo la partenza di Sergej Milinković-Savić.

Acquisto di punta: Taty Castellanos

L'attaccante argentino si è trasferito negli Stati Uniti nel 2018 al New York City, squadra della MLS, dove ha vinto il Golden Boot 2021 dopo aver segnato 19 gol e realizzato otto assist. Dopo un periodo di prestito al Girona, squadra della Liga, Castellanos ha giocato un gran campionato segnando anche 13 gol - tra cui quattro in una partita contro il Real Madrid - guadagnandosi il trasferimento a titolo definitivo alla Lazio;

Osservato speciale: Nicolò Rovella

Il centrocampista era stato ingaggiato dalla Juventus dopo aver esordito in Serie A con il Genoa nel 2019, ma dopo sole tre presenze è stato ceduto in prestito al Monza nel 2022/23. In breve tempo è diventato il perno del centrocampo lombardo, collezionando 25 presenze e contribuendo all'11° posto finale del club. Dopo essersi unito alla Lazio di Maurizio Sarri ad agosto, dovrà riempire il vuoto lasciato dall'addio di Milinković-Savić.

2022/23: un'altra squadra che ha lottato per tenere il passo del Napoli in Serie A, il secondo posto della Lazio è stato il suo più alto risultato in campionato da quando ha vinto il titolo nel 2000. In coppa i biancocelesti non hanno avuto le stesse soddisfazioni essendo usciti ai quarti di Coppa Italia e agli ottavi di Europa Conference League (contro l'AZ Alkmaar).

Lo sapevi?

L'ultima volta che la Lazio non è riuscita a segnare in una partita di Champions League è stato nel 2003 - ha segnato in tutte e 12 le partite dei gironi tra il 2007/08 e il 2020/21.

Ranking UEFA: 16°

Come si è qualificato: terzo in Germania

Passata stagione: ottavi di finale (S1-8tot. contro Man City)

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (2019/20)

Allenatore: Marco Rose



Giocatore chiave: Dani Olmo



Acquisto di punta: Loïs Openda



Osservato speciale: Benjamin Šeško



Ranking UEFA: N/A

Come si è qualificato: secondo in Francia

Passata stagione: non in Europa

Miglior piazzamento nella competizione: fase a gironi (1998/99, 2002/03)

Allenatore: Franck Haise



Giocatore chiave: Kevin Danso



Acquisto di punta: Elye Wahi



Osservato speciale: Andy Diouf



Every Man City goal on their road to 2022/23 glory

Ranking UEFA: 1°

Come si è qualificato: vincitore Champions League

Passata stagione: vincitore (V1-0 - Inter)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (2023)

Allenatore: Josep Guardiola



Giocatore chiave: Erling Haaland



Acquisto di punta: Joško Gvardiol



Osservato speciale: Rico Lewis



Ranking UEFA: 7°

Come si è qualificato: terzo in Inghilterra

Passata stagione: Europa League quarti di finale

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1967/68, 1998/99, 2007/08)

Allenatore: Erik ten Hag



Giocatore chiave: Marcus Rashford



Acquisto di punta: Mason Mount



Osservato speciale: Alejandro Garnacho



Ranking UEFA: 37°

Come si è qualificato: quarto in Italia

Passata stagione: semifinale (S0-3tot. contro Inter)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07)

Allenatore: Stefano Pioli

L'ex difensore è subentrato nel 2019 e ha portato i rossoneri in Champions League dopo sette anni di assenza nel 2020/21, arrivando anche vicino allo Scudetto. Nel 2022 ha guidato il club al primo titolo nazionale dopo undici anni, prima di raggiungere la semifinale di Champions League nella scorsa stagione.

Giocatore chiave: Rafael Leão

Il portoghese ha segnato oltre 40 gol per i sette volte campioni d'Europa da quando è arrivato dal Lille nel 2019. È stato nominato giocatore della Serie A nel 2022, dopo aver aiutato il Milan a vincere il suo primo scudetto dal 2011, ed è stato un giocatore chiave nella scorsa stagione, quando i rossoneri si sono assicurati un piazzamento tra le prime quattro.

Acquisto di punta: Ruben Loftus-Cheek

Loftus-Cheek è entrato a far parte del Chelsea quando aveva otto anni e ha collezionato 155 presenze con il club londinese. Il centrocampista, alto e forte tecnicamente, è stato prestato al Crystal Palace (2017/18) e al Fulham (2020/21) prima di terminare il suo rapporto con il club, durato 19 anni, nel giugno scorso.

Osservato speciale: Malick Thiaw

Arrivato dallo Schalke la scorsa estate, il difensore ha mostrato una crescente maturità nella sua prima stagione in rossonero, come ha dimostrato la nostra analisi dopo il suo esordio in Champions League contro il Tottenham. Ha chiuso con 20 presenze in Serie A e a giugno ha giocato la sua prima partita da titolare con la Germania.

2022/23: dopo un buon inizio in campionato insieme al Napoli, i rossoneri hanno rallentato in Serie A ma cambiato marcia in Europa. Le due sconfitte consecutive contro il Chelsea hanno dato una scossa ai ragazzi di Stefano Pioli che nelle sei partite successive hanno subito un solo gol, arrivando sino alla semifinale.

Lo sapevi?

Nella quinta giornata di campionato, Olivier Giroud è diventato il 62° giocatore a segnare 20 gol in Champions League. All'età di 36 anni e 25 giorni, è stato anche il più anziano a raggiungere questo traguardo.

Ranking UEFA: 19°

Come si è qualificato: campione d'Italia

Passata stagione: quarti di finale (S1-2 contro Milan)

Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (2022/23)

Allenatore: Rudi Garcia

Garcia ha allenato Roma, Marsiglia e Lione, dopo aver guidato il Lille alla conquista della Ligue 1 e della Coppa di Francia nel 2011. Ha trascorso nove mesi al club saudita Al-Nassr prima di essere scelto a giugno come sostituto di Luciano Spalletti.

Giocatore chiave: Victor Osimhen

Le prestazioni del nigeriano con il Napoli gli sono valse il premio di miglior giovane della Serie A nel 2021/22. Nelle sue prime due stagioni con i Partenopei ha segnato 24 gol in campionato, ma lo scorso anno ha raggiunto un altro livello, chiudendo come capocannoniere del campionato con 31 gol in 39 partite in tutte le competizioni.

Acquisto di punta: Giacomo Raspadori

Vincitore di EURO 2020 con l'Italia, Raspadori è passato in prestito al Napoli all'inizio della stagione 2022/23 e ha realizzato sei gol e cinque assist con i Partenopei che sono tornati a vincere lo Scudetto dopo 33 anni, raggiungendo anche i quarti di finale di Champions League.

Osservato speciale: Eljif Elmas

L'ex centrocampista del Rabotnički e del Fenerbahçe è passato al Napoli nel 2019 e ha dato il suo contributo costante, nonostante la maggior parte delle sue presenze siano state entrando dalla panchina. È stato un giocatore importante anche per la Macedonia del Nord, protagonista della storica corsa a UEFA EURO 2020 e del gol vincente in trasferta contro la Germania nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022.

2022/23: Il Napoli è stato praticamente imbattibile fino alla fine di marzo, con una serie di vittorie in Serie A e una qualificazione ai quarti di finale di Champions League sotto la guida di Luciano Spalletti. La sconfitta contro il Milan nei quarti di finale ha lasciato un po' di amaro in bocca, ma il primo scudetto dall'ultimo targato Diego Armando Maradona negli anni '90, ha regalato un finale di stagione indimenticabile.

Lo sapevi?

Il Napoli ha avuto il miglior attacco della passata fase a gironi con 20 gol. I partenopei sono così diventati i primi italiani a segnare 20 reti in un girone di Champions League.

I gol classici del Newcastle in Champions League

Ranking UEFA: N/A

Come si è qualificato: quarto in Inghilterra

Passata stagione: non in Europa

Miglior piazzamento nella competizione: seconda fase a gironi (2002/03)

Allenatore: Eddie Howe



Giocatore chiave: Bruno Guimarães



Acquisto di punta: Sandro Tonali



Osservato speciale: Anthony Gordon



Ranking UEFA: 6°

Come si è qualificato: campione di Francia

Passata stagione: ottavi di finale (S0-3tot. contro Bayern)

Miglior piazzamento nella competizione: vice campione (2019/20)

Allenatore: Luis Enrique



Giocatore chiave: Kylian Mbappé

Acquisto di punta: Ousmane Dembélé



Osservato speciale: Lee Kang-in



Ranking UEFA: 20°

Come si è qualificato: secondo in Portogallo

Passata stagione: ottavi di finale (S0-1tot. contro Inter)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1986/87, 2003/04)

Allenatore: Sérgio Conceição



Giocatore chiave: Mehdi Taremi



Acquisto di punta: Nico González



Osservato speciale: Gabriel Veron



Ranking UEFA: 41°

Come si è qualificato: secondo nei Paesi Bassi, vincitrice spareggi (W7-3tot. contro Rangers)

Passata stagione: spareggi, spareggi fase a eliminazione diretta Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1987/88)

Allenatore: Peter Bosz



Giocatore chiave: Luuk de Jong



Acquisto di punta: Noa Lang



Osservato speciale: Johan Bakayoko



I gol classici del Real Madrid in Champions League

Ranking UEFA: 5°

Come si è qualificato: secondo in Spagna

Passata stagione: semifinale (S1-5tot. contro Man City)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22)

Allenatore: Carlo Ancelotti



Giocatore chiave: Vinícius Júnior



Acquisto di punta: Jude Bellingham



Osservato speciale: Arda Güler



Ranking UEFA: 52°

Come si è qualificato: quarto in Spagna

Passata stagione: Europa League ottavi di finale

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (1982/83)

Allenatore: Imanol Alguacil



Giocatore chiave: Mikel Merino



Acquisto di punta: Hamari Traoré



Osservato speciale: Takefusa Kubo



Ranking UEFA: 27°

Come si è qualificato: campione d'Austria

Passata stagione: fase a gironi, spareggi fase a eliminazione diretta Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (2021/22)

Allenatore: Gerhard Struber



Giocatore chiave: Strahinja Pavlović



Acquisto di punta: Alexander Schlager



Osservato speciale: Amar Dedić



I grandi gol del Siviglia in Champions League

Ranking UEFA: 12°

Come si è qualificato: vincitore Europa League

Passata stagione: fase a gironi (vincitore Europa League)

Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (1957/58, 2017/18)

Allenatore: José Luis Mendilibar



Giocatore chiave: Youssef En-Nesyri



Acquisto di punta: Loïc Badé



Osservato speciale: Tanguy Nianzou



Ranking UEFA: 25°

Come si è qualificato: campione d'Ucraina

Passata stagione: fase a gironi, Europa League ottavi di finale

Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (2010/11)

Allenatore: Patrick van Leeuwen



Giocatore chiave: Mykola Matviyenko



Acquisto di punta: Irakli Azarovi



Osservato speciale: Georgiy Sudakov



Ranking UEFA: 94°

Come si è qualificato: quarto in Germania

Passata stagione: Europa League ottavi di finale

Miglior piazzamento nella competizione: prima partecipazione

Allenatore: Urs Fischer



Giocatore chiave: Rani Khedira



Acquisto di punta: Brenden Aaronson



Osservato speciale: David Datro Fofana



Ranking UEFA: 51°

Come si è qualificato: campione di Svizzera, vincitrice spareggi (V3-0tot. contro Maccabi Haifa)

Passata stagione: spareggi Europa Conference League

Miglior piazzamento nella competizione: semifinale (1958/59)

Allenatore: Raphaël Wicky



Giocatore chiave: Cédric Itten



Acquisto di punta: Darian Males



Osservato speciale: Kastriot Imeri



