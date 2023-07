Sorteggio fase a gironi di UEFA Champions League: dove si svolge, quando e chi vi partecipa?

Il sorteggio della fase a gironi di UEFA Champions League 2023/24 si terrà giovedì 31 agosto.

Come funzionano le qualificazioni di Champions League

Quali squadre partecipano al sorteggio della fase a gironi?

Il sorteggio vede la partecipazione di 32 squadre: le 26 qualificate direttamente (elencate di seguito) e le sei vincitrici degli spareggi, che si conosceranno il 30 agosto. Le squadre saranno suddivise in quattro fasce, da confermare la mattina del sorteggio.

Il Newcastle United torna nella fase a gironi per la prima volta dal 2002/03 Immagini Getty

ENG: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle

ESP: Atlético, Barcellona, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla

GER: Bayern, Dortmund, Leipzig, Union Berlin

ITA: Inter, Lazio, Milan, Napoli

FRA: Lens, Paris

POR: Benfica, Porto

NED: Feyenoord

AUT: Salisburgo

SCO: Celtic

SRB: Crvena zvezda

UKR: Shakhtar Donetsk

Quando si svolge il sorteggio della fase a gironi di Champions League?

La cerimonia del sorteggio inizierà alle 18:00 CET di giovedì 31 agosto.

Come funziona il sorteggio della fase a gironi?

Le 32 squadre saranno suddivise in quattro fasce. La prima fascia è composta dai campioni in carica, dalla vincitrice della UEFA Europa League e da sei campioni nazionali. Le fasce dalla seconda alla quarta saranno determinate dal ranking per club.

Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Gli abbinamenti e qualsiasi altra restrizione saranno annunciati prima del sorteggio.

Dove si svolge il sorteggio della Champions League?

Dopo tre anni di assenza, il sorteggio torna al Grimaldi Forum di Montecarlo.

Il trofeo della UEFA Champions League @UEFA

Come posso guardare il sorteggio?

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su UEFA.com.

Cosa succede dopo il sorteggio?

Le partite saranno confermate dopo il sorteggio. Le prime due classificate di ogni girone avanzeranno agli ottavi di finale. Le terze classificate di ogni girone andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League, dove affronteranno le seconde classificate dei gironi di UEFA Europa League per un posto agli ottavi di finale.

Quali sono le date della fase a gironi di Champions League?

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

Cos'altro prevede la cerimonia del sorteggio?

Durante la cerimonia del sorteggio della fase a gironi verranno consegnati anche i premi UEFA Men's Player of the Year, UEFA Women's Player of the Year, UEFA Men's Coach of the Year e UEFA Women's Coach of the Year.

Inoltre, il Premio del Presidente UEFA 2023 sarà consegnato dal Presidente UEFA Aleksander Čeferin.