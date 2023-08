Sorteggio fase a gironi Champions League: terza fascia

UEFA.com traccia il profilo delle otto squadre nell'urna 3 che contiene le squadre della terza fascia per il sorteggio del 31 agosto per la fase a gironi 2023/24 di UEFA Champions League.

Ex vincitori della competizione come AC Milan, PSV Eindhoven e Crvena zvezda sono in terza fascia insieme a squadre come Shakhtar Donetsk e Lazio.

Ranking UEFA (al termine del 2022/23): 25°

Come si è qualificato: campione d'Ucraina

Passata stagione: fase a gironi, Europa League ottavi di finale

Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (2010/11)

Highlights: Lipsia - Shakhtar Donetsk 1-4 

Ranking UEFA: 27°

Come si è qualificato: campione d'Austria

Passata stagione: fase a gironi, spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (2021/22)

Ranking UEFA: 37°

Come si è qualificato: quarto in Italia

Passata stagione: semifinale (S0-3tot. contro Inter)

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07)

2022/23: dopo un buon inizio in campionato insieme al Napoli, i rossoneri hanno rallentato in Serie A ma cambiato marcia in Europa. Le due sconfitte consecutive contro il Chelsea hanno dato una scossa ai ragazzi di Stefano Pioli che nelle sei partite successive hanno subito un solo gol, arrivando sino alla semifinale.

Highlights: Milan - Napoli 1-0 

Ranking UEFA: 40°

Come si è qualificato: terzo in Portogallo, vincitore spareggi (V3-1tot. contro Panathinaikos)

Passata stagione: Europa League fase a gironi, spareggi fase a eliminazione diretta Europa Conference League

Miglior piazzamento nella competizione: fase a gironi (2010/11, 2012/13)

Ranking UEFA: 41°

Come si è qualificato: secondo nei Paesi Bassi, vincitore spareggi (V7-3tot. contro Rangers)

Passata stagione: spareggi, spareggi fase a eliminazione diretta Europa League

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1987/88)

Ranking UEFA: 42°

Come si è qualificata: seconda in Italia

Passata stagione: Europa Conference League ottavi di finale

Miglior piazzamento nella competizione: quarti di finale (1999/2000)

2022/23: un'altra squadra che ha lottato per tenere il passo del Napoli in Serie A, il secondo posto della Lazio è stato il suo più alto risultato in campionato da quando ha vinto il titolo nel 2000. In coppa i biancocelesti non hanno avuto le stesse soddisfazioni essendo usciti ai quarti di Coppa Italia e agli ottavi di Europa Conference League (contro l'AZ Alkmaar).

I gol classici della Lazio in Champions League

Ranking UEFA: 43°

Come si è qualificato: campione di Serbia

Passata stagione: spareggi (S4-5tot. contro Maccabi Haifa), Europa League fase a gironi

Miglior piazzamento nella competizione: campione (1990/91)

Ranking UEFA: 44°

Come si è qualificato: campione di Danimarca, vincitore spareggi (V2-1tot. contro Raków)

Passata stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento nella competizione: ottavi di finale (1993/94, 2010/11)

