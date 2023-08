Aitana Bonmatí eletta Giocatrice dell'Anno UEFA 2022/23

Aitana Bonmatí ha vinto il premio di Giocatrice dell'Anno UEFA 2022/23.

La 25enne centrocampista del Barcellona e della Spagna si è classificata davanti a Sam Kerr e Olga Carmona dopo una stagione in cui le sue squadre hanno vinto la UEFA Women's Champions League e la Coppa del Mondo FIFA , e Bonmatí è stata nominata Giocatrice del Torneo in entrambe le competizioni. Ha ricevuto il premio durante la cerimonia di sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League a Montecarlo.

Risultati della votazione 1 Aitana Bonmatí (Spagna e Barcellona)

2 Sam Kerr (Australia e Chelsea)

3 Olga Carmona (Spagna e Real Madrid)

4 Mary Earps (Inghilterra e Manchester United)

5= Salma Paralluelo (Spagna e Barcellona)

5= Alexandra Popp (Germania e Wolfsburg)

7 Keira Walsh (Inghilterra e Barcellona)

8 Caroline Graham Hansen (Norvegia e Barcellona)

9 Rachel Daly (Inghilterra e Aston Villa)

10 Ewa Pajor (Polonia e Wolfsburg)

11 Kadidiatou Diani (Francia e Paris Saint-Germain, ora al Lione)

Guarda il meglio di Aitana Bonmatí

Il 2022/23 di Bonmatí in numeri

Successi ottenuti

Vincitrice della UEFA Women's Champions League e Giocatrice della Stagione, vincitrice del campionato spagnolo, vincitrice della Coppa del Mondo Femminile FIFA e Giocatrice del torneo.

UEFA Women's Champions League

Presenze: 11

Gol: 5

Assist: 8

Premi Player of the Match: 5

Guarda tutti i gol di Aitana Bonmatí nella Women's Champions League 2022/23

Coppa del Mondo Femminile FIFA

Presenze: 7

Gol: 3

Assist: 2

Premi Player of the Match: 2

Campionato Nazionale

Presenze: 23

Gol: 9

Assist: 10

Giocatrice della Stagione Women's Champions League: Aitana Bonmatí

Migliore performance

Barcelona - Chelsea 1-1



Highlights: Barcelona 1-1 Chelsea

Cos'è il Premio Giocatrice dell'Anno UEFA?

Per questo premio, le giocatrici europee, indipendentemente dalla loro nazionalità, sono state giudicate in base alle loro prestazioni nell'arco dell'intera stagione in tutte le competizioni - sia nazionali che internazionali - a livello di club o nazionale.

Come sono state scelte le finaliste?

Un primo elenco di calciatrici era stato selezionato dagli Osservatori Tecnici UEFA in base alle loro prestazioni nella stagione 2022/23 sia a livello di club che di nazionale. Le tre finaliste sono state decretate tramite votazione da una giuria composta dagli allenatori dei club che hanno partecipato alle fasi a gironi della UEFA Women's Champions League insieme agli allenatori delle nazionali femminili delle federazioni affiliate alla UEFA. Ha fatto parte della giuria anche un gruppo di giornalisti selezionati dall'European Sports Media (ESM).

Per la scelta dei finalisti, agli allenatori e ai giornalisti è stato chiesto di selezionare le loro tre calciatrici preferite dall'elenco, assegnando loro rispettivamente cinque punti, tre punti e un punto. Il risultato finale è stata la somma dei voti espressi dagli allenatori e dai giornalisti. Gli allenatori non potevano votare per i giocatori della propria squadra.