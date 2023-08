Erling Haaland è il Giocatore dell'Anno UEFA

Erling Haaland del Manchester City si è aggiudicato il premio UEFA Men's Player of the Year 2022/23.

Il 23enne attaccante è stato spietato sotto porta, segnando 52 gol in 53 partite in tutte le competizioni e conquistando Premier League, FA Cup e UEFA Champions League con la squadra di Pep Guardiola. Haaland è stato capocannoniere in entrambe le competizioni, segnando 12 reti in Europa e 36 in Premier League (nuovo record).

Nella votazione, il norvegese ha preceduto Kevin De Bruyne e Lionel Messi. Il premio è stato annunciato durante il sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/24 a Montecarlo.

Erling Haaland: tutti i gol in Champions League 2022/23

Risultato della votazione

1 Erling Haaland (Norvegia e Manchester City)

2 Lionel Messi (Argentina e Paris, ora Inter Miami)

3 Kevin De Bruyne (Belgio e Manchester City)

4 İlkay Gündoğan (Germania e Manchester City, ora Barcellona)

5 Rodri (Spagna e Manchester City)

6 Kylian Mbappé (Francia e Paris)

7 Luka Modrić (Croazia e Real Madrid)

8 Marcelo Brozović (Croazia e Inter, ora Al Nassr)

9 Declan Rice (Inghilterra e West Ham, ora Arsenal)

10 Alexis Mac Allister (Argentina e Brighton, ora Liverpool)

11 Jesús Navas (Spagna e Sevilla)



Perché ha vinto Haaland?

Haaland non è riuscito a smettere di segnare nella sua prima stagione al City, con ben 12 reti in Champions League – quattro in più di Mohamed Salah, l'inseguitore più vicino – ed è diventato appena il terzo giocatore a segnare cinque gol in una partita. Inoltre, ha realizzato 36 reti in Premier League (conteggio), con quattro triplette.

Il campione norvegese è diventato anche il giocatore più giovane e veloce a raggiungere i 35 gol in Champions League e ha vinto per la prima volta la competizione (come il suo club).

Il 2022/23 in numeri

Traguardi

Vincitore UEFA Champions, vincitore Premier League, vincitore FA Cup

UEFA Champions League

Presenze: 11

Gol: 12

Assist: 1

Player of the Match: 1

Campionato

Presenze: 37

Gol: 36

Assist: 8

Le tre prestazioni migliori

Manchester City - Lipsia 7-0

Haaland ha dettato legge nel ritorno degli ottavi diventando il terzo calciatore a segnare cinque gol in una singola partita di Champions League dopo Lionel Messi e Luiz Adriano.

Highlights: Man City - Leipzig 7-0

Man City - Bayern München 3-0

Il Man City ha messo una ipoteca sulla qualificazione in semifinale già nella gara d'andata interna contro il Bayern, grazie anche a un ispiratissimo Haaland, autore di un assist e di un gol.

Manchester City - Manchester United 6-3

La prima stagione di Haaland a Manchester si è conclusa con sei triplette, compresa una nel primo derby. Il norvegese è diventato il primo giocatore a segnare tre triplette casalinghe consecutive in Premier League e ha poi propiziato la rete di Phil Foden (tripletta anche per lui) per il sesto gol del City.

Come è stato scelto?

Per il premio maschile, un primo elenco di calciatori era stato selezionato dal Gruppo Tecnico di Studio UEFA in base alle loro prestazioni nella stagione 2022/23 sia a livello di club che di nazionale.

I tre finalisti sono stati decretati tramite votazione da una giuria composta dagli allenatori dei club che hanno partecipato alle fasi a gironi della UEFA Champions League, della UEFA Europa League e della UEFA Europa Conference League 2022/23, insieme agli allenatori delle nazionali maschili delle federazioni affiliate alla UEFA. Ha fatto parte della giuria anche un gruppo di giornalisti selezionati dall'European Sports Media (ESM).

Per la scelta dei finalisti, agli allenatori e ai giornalisti è stato chiesto di selezionare i loro tre migliori giocatori dall'elenco, assegnando loro rispettivamente cinque punti, tre punti e un punto. Il risultato finale è stata la somma dei voti espressi dagli allenatori e dai giornalisti. Gli allenatori non potevano votare per i giocatori della propria squadra.

I vincitori degli altri premi per il 2022/23

Men's Coach of the Year: Pep Guardiola

Women's Player of the Year: Aitana Bonmatí

Women's Coach of the Year: Sarina Wiegman

Premio del Presidente: Miroslav Klose