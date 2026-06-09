Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Dries Mertens: chi sono i migliori giocatori belgi della UEFA Champions League?
martedì 9 giugno 2026
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Quali sono i giocatori belgi con più presenze e gol nella massima competizione europea per club?
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Secondo classificato dietro il Liverpool nel 1978, il Club Brugge è l'unica squadra belga ad aver raggiunto una finale di Coppa dei Campioni, ma molti dei migliori giocatori della nazione hanno avuto successo nella massima competizione per club. Thibaut Courtois ed Eden Hazard erano titolari nel Real Madrid che ha conquistato tutto, mentre Kevin De Bruyne è stato uno dei protagonisti del Manchester City che ha vinto la UEFA Champions League nel 2023.
Ultimo aggiornamento: 30/05/2026
Classifica presenze calciatori belgi in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)
99: Thibaut Courtois (Atlético de Madrid, Chelsea, Real Madrid)
85: Axel Witsel (Standard Liège, Benfica, Zenit, Dortmund, Atlético de Madrid)
82: Kevin De Bruyne (Genk, Chelsea, Manchester City, Napoli)
61: Eden Hazard (Lille, Chelsea, Real Madrid)
60: Hans Vanaken (Club Brugge)
55: Yannick Carrasco (Monaco, Atlético de Madrid)
52: Daniel Van Buyten (Marseille, Bayern München)
51: Vincent Kompany (Anderlecht, Hamburg, Manchester City)
50: Toby Alderweireld (Ajax, Atlético de Madrid, Tottenham, Antwerp)
47: Brandon Mechele (Club Brugge)
47: Simon Mignolet (Liverpool, Club Brugge)
Classifica marcatori calciatori belgi in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)
18: Romelu Lukaku (Manchester United, Inter, Chelsea, Napoli)
16: Kevin De Bruyne (Genk, Chelsea, Manchester City, Napoli)
16: Dries Mertens (Napoli, Galatasaray)
12: Hans Vanaken (Club Brugge)
10: Eden Hazard (Lille, Chelsea, Real Madrid)
9: Luc Nilis (Anderlecht, PSV Eindhoven)
8: Charles De Ketelaere (Club Brugge, Milan, Atalanta)
7: Wesley Sonck (Genk, Ajax)
7: Leandro Trossard (Arsenal)
6: Yannick Carrasco (Monaco, Atlético de Madrid)
6: Loïs Openda (Club Brugge, Leipzig, Juventus)
6: Gert Verheyen (Club Brugge)
Classifica presenze calciatori belgi in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*
133: Dries Mertens (Utrecht, PSV Eindhoven, Napoli, Galatasaray)
133: Axel Witsel (Standard Liège, Benfica, Zenit, Dortmund, Atlético de Madrid)
132: Jan Vertonghen (Ajax, Tottenham, Benfica, Anderlecht)
128: Timmy Simons (Lommel, Club Brugge, PSV Eindhoven)
120: Thibaut Courtois (Genk, Atlético, Chelsea, Real Madrid)
111: Vadis Odjidja-Ofoe (Hamburg, Club Brugge, Legia Warszawa, Olympiacos, Gent, Hadjuk Split)
106: Filip De Wilde (Beveren, Anderlecht, Sporting CP)
106: Hans Vanaken (Lokeren, Club Brugge)
105: Michel Preud'homme (Standard Liège, Mechelen, Benfica)
104: Gert Verheyen (Anderlecht, Club Brugge)
101: Kevin De Bruyne (Genk, Chelsea, Wolfsburg, Manchester City, Napoli)
101: Olivier Deschacht (Anderlecht)
101: Brandon Mechele (Club Brugge)
Classifica marcatori calciatori belgi in competizioni UEFA per club (tutti i turni)*
49: Romelu Lukaku (Anderlecht, Chelsea, Everton, Manchester United, Inter, Roma, Napoli)
39: Dries Mertens (Utrecht, PSV Eindhoven, Napoli, Galatasaray)
38: Luc Nilis (Anderlecht, PSV Eindhoven, Aston Villa)
26: Hans Vanaken (Lokeren, Club Brugge)
25: Gert Verheyen (Anderlecht, Club Brugge)
24: Michy Batshuayi (Standard Liège, Marseille, Chelsea, Dortmund, Valencia, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Frankfurt)
23: Roger Claessen (Standard Liège, Beerschot VAC)
22: Kevin De Bruyne (Genk, Chelsea, Wolfsburg, Manchester City, Napoli)
22: François Van Der Elst (Anderlecht)
21: Paul Van Himst (Anderlecht, Molenbeek Brussels Strombeek)
Primati
Prima squadra belga finalista in Coppa UEFA/UEFA Europa League
Liverpool - Club Brugge 4-3 tot., 1975/76
Prima squadra belga a vincere la Coppa delle Coppe
West Ham - Anderlecht 2-4, 1975/76
Prima squadra belga finalista in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League
Liverpool - Club Brugge 1-0, 1977/78
Prima squadra belga a vincere la Coppa UEFA/UEFA Europa League
Anderlecht - Benfica 2-1 tot., 1982/83
Primo giocatore belga a vincere la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League
Eric Gerets (PSV 0-0 Benfica, dts, PSV vince 6-5 dcr, 1987/88)
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*Per competizioni UEFA si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA