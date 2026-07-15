Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María, Julián Alvarez: chi sono i migliori argentini della UEFA Champions League?

Molti dei migliori calciatori argentini sono venuti in Europa per cercare fortuna calcistica, come Alfredo Di Stéfano, che ha creato un precedente quando ha giocato col Real Madrid la prima finale di Coppa dei Campioni nel 1956 (pochi mesi prima di prendere la cittadinanza spagnola). Diego Armando Maradona ha giocato solo 31 partite in competizioni UEFA per club (segnando 13 volte), ma il suo erede spirituale Lionel Messi ha fatto di meglio: il suo enorme palmarès comprende tre trionfi in UEFA Champions League con il Barcellona (2009, 2011 e 2015).

Ultimo aggiornamento: 30 maggio 2025 ore 22:00 CET

Calciatori argentini con più presenze in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)

Guarda tutti i gol di Ángel Di María in Champions League

163: Lionel Messi (Barcelona, Paris)

116: Ángel Di María (Benfica, Real Madrid, Paris, Juventus)

102: Nicolás Otamendi (Porto, Manchester City, Benfica)

97: Javier Zanetti (Inter)

96: Javier Mascherano (Liverpool, Barcelona)

83: Gonzalo Higuaín (Real Madrid, Napoli, Juventus)

79: Sergio Agüero (Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona)

79: Esteban Cambiasso (Real Madrid, Inter, Olympiacos)

78: Ángel Correa (Atlético de Madrid)

72: Walter Samuel (Roma, Real Madrid, Inter, Basel)

Calciatori argentini con più gol in UEFA Champions League (dalla fase a gironi/fase campionato alla finale)

Guarda i gol di Lionel Messi in Champions League

129: Lionel Messi (Barcelona, Paris)

41: Sergio Agüero (Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona)

25: Julián Alvarez (Manchester City, Atlético de Madrid)

25: Hernán Crespo (Parma, Lazio, Inter, Chelsea, AC Milan)

25: Lautaro Martínez (Inter)

24: Ángel Di María (Benfica, Real Madrid, Paris, Juventus)

24: Gonzalo Higuaín (Real Madrid, Napoli, Juventus)

19: Julio Cruz (Feyenoord, Inter)

19: Lisandro López (Porto, Lyon)

18: Paulo Dybala (Juventus)﻿

18: ﻿Lucho González (Porto, Marseille)

18: Javier Saviola (Barcelona, Monaco, Real Madrid, Benfica, Málaga, Olympiacos)

Calciatori argentini con più presenze in competizioni UEFA per club*

Javier Zanetti con la UEFA Champions League nel 2010 ©Getty Images

168: Lionel Messi (Barcelona, Paris)

160: Javier Zanetti (Inter)

154: Ángel Di María (Benfica, Real Madrid, Paris, Juventus)

143: Nicolás Otamendi (Porto, Manchester City, Benfica)

114: Gonzalo Higuaín (Real Madrid, Napoli, Juventus, AC Milan, Chelsea)

110: Javier Mascherano (West Ham, Liverpool, Barcelona)

109: Sergio Agüero (Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona)

109: Esteban Cambiasso (Real Madrid, Inter, Olympiacos)

103: Walter Samuel (Roma, Real Madrid, Inter, Basel)

99: Javier Saviola (Barcelona, Monaco, Sevilla, Real Madrid, Benfica, Málaga, Olympiacos)

Calciatori argentini con più gol nelle competizioni UEFA per club*

132: Lionel Messi (Barcelona, Paris)

63: Sergio Agüero (Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona)

50: Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

39: Hernán Crespo (Parma, Lazio, Inter, Chelsea, AC Milan, Genoa)

39: Ángel Di María (Benfica, Real Madrid, Paris, Juventus)﻿

37: Gonzalo Higuaín (Real Madrid, Napoli, Juventus, AC Milan, Chelsea)

34: Javier Saviola (Barcelona, Monaco, Sevilla, Real Madrid, Benfica, Málaga, Olympiacos)

29: Paulo Dybala (Juventus, Roma)

29: Lautaro Martínez (Inter)

25: Julián Alvarez (Manchester City, Atlético de Madrid)﻿

25: Claudio López (Valencia, Lazio)

25: Lisandro López (Porto, Lyon)



Le prime volte da ricordare

Alfredo Di Stéfano con il Real Madrid nel 1956 AFP via Getty Images

Primo argentino a vincere/segnare in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

Alfredo Di Stéfano (Real Madrid 4-3 Stade de Reims, 1956)

Primi argentini a giocare/vincere una finale di Coppa delle Coppe

Edgardo Madinabeytia e Jorge Griffa (Atlético Madrid - Fiorentina 1-1 (3-0 replay), 1962)

Primo argentino a giocare/vincere una finale di Coppa UEFA/UEFA Europa League

Osvaldo Ardiles (Anderlecht 2-2 tot. Tottenham Hotspur, dts, vittoria Spurs 4-3 dcr, 1984)

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*Per competizioni UEFA per club si intendono: Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA