Terza giornata Champions League, mercoledì: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà ai fantallenatori di Fantasy Football una mano nel preparare la formazione in vista delle partite di mercoledì della terza giornata di UEFA Champions League, elencando anche infortuni e squalifiche.

Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato diversamente

Mercoledì 5 ottobre

Salzburg: Köhn; Dedić, Pavlović, Wöber, Ulmer; Seiwald; Capaldo, Sučić, Kjærgaard; Okafor, Šeško

Indisponibili: Fernando (coscia), Kameri (spalla)

In dubbio: Mantl (malattia)

In diffida: Capaldo (Salzburg)

Dinamo Zagreb: Livaković; Moharrami, Ristovski, J. Šutalo, Perić, Ljubičić; Ademi, Ivanušec, Mišić; Oršić, Petković

Indisponibili: B. Šutalo (polpaccio/caviglia)

In dubbio: Mišić (piede)

Leipzig: Gulácsi; Simakan, Gvardiol, Orbán, Halstenberg; Kampl, Schlager; Werner, Nkunku, Szoboszlai; Silva

Indisponibili: Olmo (ginocchio), Klostermann (caviglia), Laimer (caviglia)

In dubbio: Poulsen (malattia)

Celtic: Hart; Juranović, Welsh, Jenz, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Maeda, Furuhashi, Jota

Indisponibili: Starfelt (ginocchio)

In dubbio: Giakoumakis (gamba), Carter-Vickers (non specificato)

Chelsea: Kepa; James, Fofana, Silva, Chilwell; Loftus-Cheek, Kovačić; Havertz, Mount; Sterling, Aubameyang

Indisponibili: Kanté (coscia), Mendy (ginocchio)

In dubbio: Jorginho (non specificato), Cucurella (non specificato), Chukwuemeka (non specificato)

Milan: Tătăruşanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Krunić, De Ketelaere, Rafael Leão; Giroud

Indisponibili: Calabria (coscia), Kjær (coscia) Florenzi (coscia), Maignan (polpaccio), Saelemaekers (ginocchio), Hernández (coscia), Ibrahimović (ginocchio)

In dubbio: Messias (coscia), Origi (coscia)

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior

Indisponibili: Ceballos (bicipite femorale), Courtois (schiena)

In dubbio: Courtois (schiena), Modrić (coscia/anca)

Shakhtar: Trubin; Taylor, Bondar, Matviyenko, Konoplia; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Mudryk; Sikan

Indisponibili: Korniyenko (ginocchio)

In dubbio: nessuno

Man City: Ederson; João Cancelo, Akanji, Rúben Dias, Sergio Gómez; De Bruyne, Gündoğan, Bernardo Silva; Mahrez, Haaland, Foden

Indisponibili: Phillips (spalla)

In dubbio: Stones (bicipite femorale), Rodri (polpaccio), Walker (non specificato)

Copenhagen: Ryan; Kristiansen, Khocholav, Vavro, Diks; Jóhannesson, Lerager, Stamenic; Daramy, Conelius, Claesson

Indisponibili: Zeca (ginocchio), Amoo (ginocchio), Boilesen (caviglia), Falk (non specificato)

In dubbio: nessuno

Sevilla: Bounou; Jesús Navas, Gudelj, Nianzou, Alex Telles; Jordán, Fernando, Delaney; Lamela, Isco, Dolberg

Indisponibili: Tecatito (frattura gamba), Rekik (bicipite femorale), Marcão (muscolare)

In dubbio: Acuña (muscolare)

Dortmund: Meyer; Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Salih Özcan; Adeyemi, Brandt, Malen; Modeste

Indisponibili: Bynoe-Gittens (spalla), Dahoud (spalla), Kobel (muscolare), Morey (ginocchio), Reyna (muscolare), Reus (caviglia)

In dubbio: Hummels (malattia)

Juventus: Szczęsny; Cuadrado, Bremer, Bonucci, Danilo; McKennie, Paredes, Rabiot, Kostić; Vlahović, Di Marìa

Indisponibili: Chiesa (ginocchio), Pogba (ginocchio), Kaio Jorge (ginocchio)

In dubbio: nessuno

In diffida: Danilo, Miretti

Maccabi Haifa: Cohen; Haziza, Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Chery, Lavi, Abu Fani; Pierrot, David

Indisponibili: Podgoreanu (tallone)

In dubbio: nessuno

Benfica: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Fernández; Neres, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos

Indisponibili: Morato (caviglia)

In dubbio: nessuno

Paris: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira; Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar

Indisponibili: Kimpembe (bicipite femorale), Sanches (adduttore)

In dubbio: nessuno

Martedì 4 ottobre (formazioni ufficiali)

Bayern: Neuer; Mazraoui, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Gravenberch; Sané, Musiala, Mané; Gnabry.

Plzeň: Tvrdoň; Holik, Hejda, Pernica, Havel; Kalvach, Ndiaye; Kopic, Vikanova, Mosquera; Chorý.

Marseille: Pau López; Mbemba, Bailly, Balerdi, Nuno Tavares; Clauss, Veretout, Guendouzi, Harit; Cengiz Ünder; Alexis Sánchez

Sporting CP: Adán; Inácio, St Juste, Matheus Reis; Esgaio, Morita, Ugarte, Nuno Santos; Pedro Gonçalves, Edwards, Francisco Trincão

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Thiago Alcántara, Henderson, Luis Díaz; Salah, Diogo Jota, Núñez

Rangers: McGregor; Tavernier, King, Goldson, Davies, Barišić; Kent, Lundstram, Davis; Tillman; Morelos

Ajax: Pasveer; Rensch, Timber, Bassey, Blind; Berghuis, Álvarez, Taylor; Tadić, Kudus, Bergwijn

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Raspadori, Kvaratshkelia

Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, David Carmo, Wendell; Bruno Costa, Uribe, Eustáquio, Pepê; Taremi, Evanilson

Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie; Andrich, Hložek, Aránguiz; Diaby, Schick, Hudson-Odoi

Club Brugge: Mignolet; Odoi, Mechele, Sylla, Meijer; Nielsen, Onyedika, Vanaken; Buchanan, Jutglà, Sowah

Atlético: Oblak; Molina, Giménez, Savić, Reinildo; Marcos Llorente, Witsel, Koke, Carrasco; Morata, Griezmann

Inter: Onana; Škriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Martínez

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric García, Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé

Frankfurt: Trapp; N'Dicka, Jakić, Sow, Kolo Muani, Kamada, Rode, Hasebe, Lindstrøm, Tuta, Knauff

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Højbjerg, Bentancur, Perišić; Son, Kane, Richarlison

