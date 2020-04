Quali sono le 'vittime' preferite di Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo è una macchina da gol contro qualunque avversario ma alcune squadre sembrano ispirarlo più di altre.

• Con 131 gol in 15.133 minuti giocati in competizioni UEFA per club, Cristiano Ronaldo ha una media di un gol ogni 115 minuti e 31 secondi.

• Questa media è decisamente più alta con il Real Madrid (un gol ogni 85 minuti e 11 secondi - 107 gol in 9.115 minuti) piuttosto che con Sporting CP e Manchester United (un gol ogni 290 minuti e 30 secondi - 16 gol in 4.648 minuti). Da quando è approdato alla Juventus, la sua media è leggermente calata: otto gol in 1.370 minuti - un gol ogni 171 minuti e 15 secondi.

• Ronaldo ha giocato contro 54 squadre in competizioni UEFA per club, segnando a 35 di esse. Da calciatore del Real, ha affrontato 32 squadre in Europa, e non è riuscito a segnare solo a quattro di esse: Barcellona, Dinamo Zagabria, Legia Varsavia e Napoli.

• Il club contro il quale Ronaldo ha segnato più gol nelle competizioni UEFA, dieci, è anche la sua squadra in cui è approdato nell'estate 2018: la Juventus.

• Il Barcellona si è rivelato l'avversario europeo più ostico per Ronaldo che non è riuscito a segnare nemmeno un gol in 450 minuti giocati contro i rivali di Liga – 270' con lo United e 180' con le Merengues.

• La squadra contro cui ha segnato con più facilità è il Malmö. Contro la squadra svedese, infatti, ha segnato complessivamente sei reti in 180 minuti di UEFA Champions League, ovvero una media di un gol ogni 30 minuti.

• La squadra che Ronaldo ha affrontato più volte in Europa è l'attuale avversaria degli ottavi, ovvero il Lione. Nelle 11 sfide (974 minuti) contro la formazione francese, Ronaldo ha segnato quattro gol.

Contro chi ha segnato Ronaldo in competizioni UEFA?



Avversari affrontati Partite Minuti Gol Minuti

per gol Aalborg 1 90' - - AC Milan 6 513' 2 256m30s Ajax 7 630' 9 70m APOEL 4 360' 6 60m Arsenal 2 180' 2 90m Atlético 10 960' 7 137m9s Auxerre 2 162' 1 162m Barcellona 5 450' - - Basilea 2 180' 2 90m Bayern 8 763' 9 84m47s Benfica 4 337' - - Celtic 3 262' - - Chelsea 1 120' 1 120m Copenhagen 4 360' 3 120m CSKA Mosca 2 180' 3 60m Debrecen 2 157' 1 157m Dinamo Bucarest 1 64' - - Dinamo Zagabria 1 90' - - Dortmund 9 800' 7 114m17s Dynamo Kiev 2 180' 3 60m Fenerbahçe 1 90' - - Galatasaray 3 270' 6 45m Inter 3 212' 1 212m Juventus 7 630' 10 63m Legia 2 180' - - Leverkusen 2 180' 2 90' Liverpool 3 255' 1 255m Lokomotiv Moskva 2 171 - - LOSC Lille 4 320' - - Ludogorets 2 180' 2 90m Lione 11 974' 4 243m30s Malmö 2 180' 6 30m Man. City 3 270' 1 270m Man. United 5 367' 3 122m20s Marsiglia 2 160' 4 40m Napoli 2 180' - - Panathinakios 1 90' - - Paris 4 360' 3 120m Partizan 2 118' - - Porto 4 201' 1 201m Rangers 1 90' - - Roma 6 539' 5 107m48s Schalke 4 360' 7 51m26s Siviglia 1 90' 2 45m Shakhtar 2 180' 5 36m Sparta Praga 2 79' - - Sporting CP 4 357' 3 119m Stoccarda 1 90' - - Tottenham 4 335' 4 83m45s Valencia 2 119 - - Villarreal 4 288' - - Wolfsburg 2 180' 3 60m Young Boys 1 90 - - Zurigo 2 110' 2 55m TOTALE 177 15133 131 115m31s

• Tra le prime cinque nazioni europee più in alto nel ranking, Ronaldo ha avuto meno difficoltà contro le difese delle formazioni tedesche, segnando una media di oltre un gol a partita (28 gol in 26 partite).

• Ronaldo eviterebbe volentieri trasferte in Scozia in futuro: il portoghese infatti non ha ancora segnato in 352 minuti in competizioni UEFA contro avversari scozzesi - nessuna nazione ha resistito quanto i club della Scozia in questa speciale classifica.

A quali nazioni ha segnato più gol Ronaldo in partite UEFA per club?

Avversari per nazionalità Partite Minuti Gol Minuti

per gol Bulgaria 2 180' 2 90m Croazia 1 90' - - Cipro 4 360' 6 60m Repubblica Ceca 2 79' - - Danimarca 5 450' 3 150m Inghilterra 18 1527' 12 127m15s Francia 23 1976' 12 164m40s Germania 26 2373' 28 84m45s Grecia 1 90' - - Ungheria 2 157' 1 157m Italia 24 2074' 18 115m13s Olanda 7 630' 9 70m Polonia 2 180' - - Portogallo 12 895' 4 223m45s Romania 1 64' - - Russia 4 351' 3 117m Scozia 4 352' - - Serbia 2 118' - - Spagna 22 1905' 9 211m40s Svezia 2 180' 6 30m Svizzera 5 380' 4 95m Turchia 4 360' 6 60m Ucraina 4 360' 8 45m TOTALE 177 15133 131 115m31s

Quando Ronaldo ha segnato il suoi gol nelle competizioni UEFA per club

• Le statistiche dicono che Ronaldo dà il meglio di sé in termini di gol nelle fasi iniziali di ciascun tempo; l’asso portoghese è invece relativamente calmo nelle ultime fasi dei primi tempi.

• Ronaldo ha segnato 16 rigori in competizioni UEFA, sbagliando solo tre volte: due parate (con il Copenhagen nel dicembre 2013, e col Ludogorets nell’ottobre 2014) e uno calciato fuori (contro il Barcellona nell’aprile 2008).

Minuti Gol (rigori) 0-10 10 (1) 11-20 12 (1) 21-30 20 (3) 31-40 6 41-intervallo 9 (2) PRIMO TEMPO 57 46-55 19 (2) 56-65 15 (1) 66-75 10 (2) 76-85 11 (1) 85-fine gara 16 (2) SECONDO TEMPO 71 Supplementari 3 (1) TOTALE 131 (16)

Ultimo aggiornamento: 14/04/20