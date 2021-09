Fase a gironi di Champions League: guida alle squadre

I campioni in carica del Chelsea tra le 32 squadre in corsa per la finale di questa stagione che si giocherà a San Pietroburgo.

UEFA.com traccia il profilo delle contendenti.

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 53°

Come si è qualificato: secondo posto campionato italiano

Passata stagione: ottavi di finale UEFA Europa League (S 1-2 tot. contro Man. United)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (1962/63, 1968/69, 1988/89, 1989/90, 1993/94, 2002/03, 2006/07)

I grandi gol del Milan in Europa League

Allenatore: Stefano Pioli

L'ex difensore ha conquistato tutti al Milan con la sua calma e compostezza. Gli ottimi risultati ottenuti sulla panchina rossonera, come la qualificazione in Champions League dopo sette anni d'assenza e una ritrovata competitività che ha portato il Milan a giocarsi lo Scudetto quasi sino alla fine, hanno dato un importante contributo.

Giocatore chiave: Zlatan Ibrahimović

A 39 anni, lo svedese è ancora sulla cresta dell'onda. L'attaccante rossonero nella passata stagione non solo ha segnato 15 gol in 19 partite di Serie A ma la sua presenza e leadership hanno indubbiamente aiutato l'intera squadra a crescere sotto tutti i punti di vista: "Vedi Zlatan e giochi meglio", ha detto il terzino destro Davide Calabria.

Il grande acquisto estivo: Olivier Giroud

Il Milan ha faticato nelle partite della passata stagione quando Zlatan è stato indisponibile. Adesso dovrebbe essere scongiurata questa evenienza con la presenza dell'esperto nazionale francese passato al Milan dal Chelsea in estate. In molti pensano che i due attaccanti possano coesistere e fare grandi cose insieme: esperienza e talento di sicuro non mancano.

Osservato speciale: Brahim Díaz

Quando Hakan Çalhanoğlu ha lasciato il Milan per trasferirsi all'Inter, il 22enne spagnolo ha subito preso la numero 10, dimostrando la chiara volontà di essere uno dei trascinatori dei rossoneri. La passata stagione ha segnato sette gol in 39 partite di tutte le competizioni.

Lo sai che?

Nonostante con sette trionfi sia la seconda squadra con più titoli nella competizione dopo il Real Madrid, il Milan non gioca in Champions League dall'11 marzo 2014, ovvero dalla sconfitta per 4-1 contro l'Atlético.

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 17°

Come si è qualificato: campione d'Olanda

Passata stagione: fase a gironi (quarti di finale UEFA Europa League)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (1970/71, 1971/72, 1972/73, 1994/95)

I trionfi europei dell'Ajax – guarda tutti i gol delle finali vinte

Allenatore: Erik ten Hag



Giocatore chiave: Dušan Tadić



Il grande acquisto estivo: Steven Berghuis



Osservato speciale: Ryan Gravenberch



Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 27

Come si è qualificato: terzo posto campionato italiano

Passata stagione: ottavi di finale (S 1-4 tot. contro Real Madrid)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: quarti di finale (2019/20)

Cinque grandi gol dell'Atalanta

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Il 63enne maestro della tattica è la mente dietro i risultati prodigiosi dell'Atalanta negli ultimi anni, tra cui spiccano tre terzi posti consecutivi in campionato e i quarti di finale di Champions League nel 2020. "Affrontare l'Atalanta di Gasperini è come andare dal dentista", ha detto una volta l'allenatore del Manchester City, Guardiola.

Giocatore chiave: Robin Gosens

Gosens (Germania) e Joakim Maehle (Danimarca) sono stati tra i migliori esterni dell'EURO di questa estate. Con l'Atalanta che predilige la difesa a tre, gli esterni sono fondamentali nel gioco di Gasperini, e Gosens ha dimostrato di poter essere devastante sulla fascia destra.

Il grande acquisto estivo: Merih Demiral

Sostituire Cristian Romero, passato al Tottenham, non è un'impresa facile, ma Demiral ha dimostrato nella prima parte della sua carriera di avere un potenziale enorme. In genere i centrali crescono esponenzialmente sotto la guida di Gasperini e quindi il nazionale turco potrebbe beneficiare di questo trasferimento.

Osservato speciale: Matteo Lovato

La stessa cosa potrebbe dirsi anche per Lovato. Il nazionale dell'Italia Under 21 si è trasferito a Bergamo dal Verona dopo una stagione convincente con gli Scaligeri con i quali ha giocato 24 partite.

Lo sai che?

Di tutte le squadre all'esordio in UEFA Champions League dal 2003/04, l'Atalanta è la terza a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta nelle prime due partecipazioni - Villarreal e Siviglia sono le altre due.

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 6°

Come si è qualificato: campione di Spagna

Passata stagione: ottavi di finale (S 0-3 tot. contro Chelsea)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vice campione (1973/74, 2013/14, 2015/16)

Classic Atlético Champions League goals

Allenatore: Diego Simeone



Giocatore chiave: Luis Suárez



Il grande acquisto estivo: Rodrigo de Paul



Osservato speciale: João Félix



Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 4°

Come si è qualificato: terzo nel campionato spagnolo

Passata stagione: ottavi di finale (S 2-5 tot. contro Paris)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)

I gol classici del Barcelona in Champions League

Allenatore: Ronald Koeman



Giocatore chiave: Frenkie de Jong



Il grande acquisto estivo: Memphis Depay



Osservato speciale: Pedri

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 1°

Come si è qualificato: campione di Germania

Passata stagione: quarti di finale (per i gol in trasferta contro Paris)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)

Guarda i gol dei sei trionfi del Bayern in Coppa dei Campioni

Allenatore: Julian Nagelsmann



Giocatore chiave: Robert Lewandowski

Il grande acquisto estivo: Dayot Upamecano



Osservato speciale: Jamal Musiala



Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 24°

Come si è qualificato: spareggi (V 2-1 tot. contro PSV Eindhoven)

Passata stagione: terzo turno di qualificazione (S 1-2 contro PAOK)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (1960/61, 1961/62)

Allenatore: Jorge Jesus



Giocatore chiave: João Mário



Il grande acquisto estivo: Roman Yaremchuk



Osservato speciale: Gonçalo Ramos

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 30°

Come si è qualificato: campione di Turchia

Passata stagione: terzo turno di qualificazione UEFA Europa League (ai rigori contro Rio Ave)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: quarti di finale (1986/87)

Lo splendido gol di Simão nel 2012 col Beşiktaş

Allenatore: Sergen Yalçın

Giocatore chiave: Rachid Ghezzal

Il grande acquisto estivo: Valentin Rosier



Osservato speciale: Ersin Destanoğlu

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 11°

Come si è qualificato: vincitore UEFA Champions League

Passata stagione: vincitore (V 1-0 contro Man. City)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (2011/12, 2020/21)

Gli highlights della finale 2021: Man. City - Chelsea 0-1

Allenatore: Thomas Tuchel



Giocatore chiave: N'Golo Kanté, Jorginho

Il grande acquisto estivo: Romelu Lukaku

Osservato speciale: Callum Hudson-Odoi

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 41°

Come si è qualificato: campioni di Belgio

Passata stagione: fase a gironi (sedicesimi di finale UEFA Europa League)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vice campione (1977/78)

Passata stagione: De Ketelaere stende lo Zenit

Allenatore: Philippe Clement



Giocatore chiave: Noa Lang

Il grande acquisto estivo: Owen Otasowie



Osservato speciale: Charles De Ketelaere

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 14°

Come si è qualificato: terzo nel campionato tedesco

Passata stagione: quarti di finale (S 2-4 tot contro Man. City)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (1996/97)

I grandi gol del Dortmund in Champions League

Allenatore: Marco Rose

Giocatore chiave: Erling Haaland

Il grande acquisto estivo: Donyell Malen

Osservato speciale: Youssoufa Moukoko

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 31°

Come si è qualificato: campione d'Ucraina

Passata stagione: fase a gironi (terzo posto)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: semifinale (1976/77, 1986/87, 1998/99)

I grandi gol della Dynamo Kyiv in Europa League

Allenatore: Mircea Lucescu



Giocatore chiave: Vitaliy Buyalskiy

Il grande acquisto estivo: Eric Ramírez



Osservato speciale: Illia Zabarnyi



Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 26°

Come si è qualificato: campione d'Italia

Passata stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (1963/64, 1964/65, 2009/10)

Highlights: guarda il trionfo dell'Inter nel 2010

Allenatore: Simone Inzaghi

Con la Lazio da giocatore ha vinto un campionato e tre coppe Italia, mentre nei cinque anni da allenatore dei biancazzurri ha vinto una Coppa Italia. Da un punto di vista tattico potrebbe dare continuità al progetto e al regno di Antonio Conte.

Giocatore chiave: Nicolò Barella

Premiato come miglior centrocampista della passata Serie A, a soli 24 anni è già un calciatore completo ed è stato decisivo per la vittoria dello Scudetto. Ha disputato 46 partite con l'Inter e ha dato un grosso contributo all'Italia nella vittoria di UEFA EURO 2020.

Il grande acquisto estivo: Edin Džeko

Il 35enne avrà l'arduo compito di sostituire Lukaku al centro dell'attacco dell'Inter. Non potrà competere con il suo predecessore in termini di forza fisica, ma ha sicuramente altre armi e cercherà di utilizzare la sua tecnica sopraffina per coinvolgere maggiormente i compagni nel gioco offensivo dell'Inter.

Osservato speciale: Denzel Dumfries

A proposito di compiti difficili, il neo acquisto dell'Inter dovrà sostituire Achraf Hakimi sul lato destro del centrocampo ma il suo cambio di passo potrebbe diventare un'arma fondamentale per i nerazzurri. Il 25enne ex PSV Eindhoven nato ad Aruba, ha già 23 presenze con l'Olanda, con la quale ha anche segnato due gol nella fase EURO a gironi questa estate, ma dovrà adattarsi rapidamente al calcio italiano.

Lo sai che?

La Juventus aveva vinto nove scudetti consecutivi prima che l'Inter si aggiudicasse il titolo con 12 punti di vantaggio. Tuttavia i nerazzurri non hanno mai superato la fase a gironi di Champions League nelle ultime tre stagioni.

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 5°

Come si è qualificata: quarto nel campionato italiano

Passata stagione: ottavi di finale (S per i gol in trasferta contro il Porto)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (1984/85, 1995/96)

I gol classici della Juventus in Champions League

Allenatore: Massimiliano Allegri

Il 51enne torna in panchina con una missione dopo due anni sabbatici. Ha condotto la Juventus in finale di UEFA Champions League nel 2015 e 2017 perdendo in entrambe le occasioni, ma questa volta è determinato a fare ancora meglio dopo le eliminazioni precoci dei bianconeri sotto la guida dei suoi successori, Maurizio Sarri e Andrea Pirlo

Giocatore chiave: Cristiano Ronaldo

Il miglior marcatore di sempre di Champions League è passato alla Juve nel 2018 per aiutare i bianconeri a vincere il prestigioso trofeo europeo che manca dalla bacheca bianconera dal 1996. Nonostante 101 gol in 133 partite in tutte le competizioni nei tre anni alla Juve, 'CR7' non è riuscito fino a ora a riportare la 'coppa dalle grandi orecchie' a Torino ma è pronto per un altro tentativo.

Il grande acquisto estivo: Manuel Locatelli

Il 23enne è stato una pedina importante nella vittoria dell'Italia agli Europei inanellando una serie di grandi prestazioni, tra cui spiccano i due gol nella fase a gironi contro la Svizzera. La Juventus ha avuto qualche problema a centrocampo negli ultimi anni e l'ex Sassuolo potrebbe essere la soluzione.

Osservato speciale: Federico Chiesa

Dopo una prima stagione con la Juventus in crescendo e un EURO da protagonista assoluto con l'Italia, l'esterno offensivo dovrà confermare i suoi progressi e prendere per mano la Juventus da vero leader.

Lo sai che?

La Juve ha raggiunto la finale cinque volte dall'ultimo successo risalente al 1996 ma non è mai riuscita a vincere la sua terza coppa. Nessuna squadra ha perso più finali dei bianconeri (sette).

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 21°

Come si è qualificato: vice campione di Germania

Passata stagione: ottavi di finale (S 0-4tot. contro Liverpool)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: semifinale (2019/20)

I grandi gol del Leipzig in Champions League

Allenatore: Jesse Marsch

Giocatore chiave: Dani Olmo



Il grande acquisto estivo: André Silva



Osservato speciale: Brian Brobbey

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 9°

Come si è qualificato: terzo nel campionato inglese

Passata stagione: quarti di finale (S 1-3tot. contro Real Madrid)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)

Classic Liverpool Champions League goals

Allenatore: Jürgen Klopp

Giocatore chiave: Mohamed Salah



Il grande acquisto estivo: Ibrahima Konaté



Osservato speciale: Harvey Elliott



Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 109°

Come si è qualificato: campione di Francia

Passata stagione: sedicesimi di finale UEFA Europa League (S 2-4tot. contro Ajax)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: ottavi di finale (2006/07)

Il LOSC Lille festeggia la vittoria del campionato francese AFP via Getty Images

Allenatore: Jocelyn Gourvennec



Giocatore chiave: Sven Botman



Il grande acquisto estivo: Amadou Onana



Osservato speciale: Jonathan David



Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 88°

Come si è qualificato: play-offs (W 3-2tot. contro Ludogorets)

Passata stagione: UEFA Europa League play-offs (L 1-3 vs Granada)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vice campione (1978/79)

Allenatore: Jon Dahl Tomasson



Giocatore chiave: Anders Christiansen



Il grande acquisto estivo: Sergio Peña

Osservato speciale: Veljko Birmančević

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 3°

Come si è qualificato: campione d'Inghilterra

Passata stagione: vice campione (S 0-1 vs Chelsea)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vice campione (2020/21)

Classic Man. City Champions League goals

Allenatore: Josep Guardiola



Giocatore chiave: Kevin De Bruyne



Il grande acquisto estivo: Jack Grealish



Osservato speciale: Phil Foden



Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 7°

Come si è qualificato: vice campione d'Inghilterra

Passata stagione: fase a gironi (terzo posto)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (1967/68, 1998/99, 2007/08)

I grandi gol del Manchester United in Champions League

Allenatore: Ole Gunnar Solskjær



Giocatore chiave: Bruno Fernandes



Il grande acquisto estivo: Jadon Sancho



Osservato speciale: Mason Greenwood



Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 8°

Come si è qualificato: vice campione di Francia

Passata stagione: semifinale (S 1-4 tot. contro Man. City)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vice campione (2019/20)

Allenatore: Mauricio Pochettino



Giocatore chiave: Neymar



Il grande acquisto estivo: Lionel Messi



Osservato speciale: Gianluigi Donnarumma



Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 16°

Come si è qualificato: vice campione di Portogallo

Passata stagione: quarti di finale (S 1-2tot. contro Chelsea)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (1986/87, 2003/04)

Cinque grandi gol del Porto in Champions League

Allenatore: Sérgio Conceição



Giocatore chiave: Otávio



Il grande acquisto estivo: Pepê



Osservato speciale: Luiz Díaz

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 2°

Come si è qualificato: vice campione di Spagna

Passata stagione: semifinale (S 1-3tot. contro Chelsea)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

Guarda i gol classici del Real Madrid

Allenatore: Carlo Ancelotti



Giocatore chiave: Thibaut Courtois



Il grande acquisto estivo: David Alaba



Osservato speciale: Vinícius Junior

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 23°

Come si è qualificato: spareggi (V 4-2tot vs Brøndby)

Passata stagione: fase a gironi (terzo posto)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: fase a gironi (1994/95, 2019/20, 2020/21, 2021/22)

Highlights: Brøndby - Salzburg 1-2

Allenatore: Matthias Jaissle



Giocatore chiave: Zlatko Junuzović



Il grande acquisto estivo: Nicolás Capaldo



Osservato speciale: Karim Adeyemi

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 12°

Come si è qualificato: quarto nel campionato spagnolo

Passata stagione: ottavi di finale (S 4-5tot. contro Dortmund)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: quarti di finale (1957/58, 2017/18)

Tutti i gol del Siviglia nella fase a gironi 2020/21

Allenatore: Julen Lopetegui



Giocatore chiave: Youssef En-Nesyri



Il grande acquisto estivo: Erik Lamela



Osservato speciale: Óscar Rodríguez

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 18°

Come si è qualificato: spareggi (V 3-2tot vs Monaco)

Passata stagione: fase a gironi (terzo posto)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: quarti di finale (2010/11)

Highlights: Shakhtar Donetsk - Monaco 2-2

Allenatore: Roberto De Zerbi



Giocatore chiave: Marlon



Il grande acquisto estivo: Lassina Traoré



Osservato speciale: Anatolii Trubin



UEFA coefficient ranking (end of 2020/21): 108

Come si è qualificato: spareggi (V 3-0tot vs Dinamo Zagreb)

Passata stagione: secondo turno di qualificazione (S 1-2 vs Qarabağ)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: fase a gironi (2021/22)

Highlights: Sheriff - Dinamo Zagreb 3-0

Allenatore: Yuriy Vernydub



Giocatore chiave: Frank Castañeda



Il grande acquisto estivo: Henrique Luvannor



Osservato speciale: Keston Julien



Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 32°

Come si è qualificato: campioni di Portogallo

Passata stagione: spareggi di UEFA Europa League (S 1-4 contro LASK)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: quarti di finale (1982/83)

Lo Sporting solleva la coppa di lega portoghese AFP via Getty Images

Allenatore: Rúben Amorim



Giocatore chiave: Sebastián Coates



Il grande acquisto estivo: Ricardo Esgaio



Osservato speciale: Pedro Gonçalves



Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 22°

Come si è qualificato: vincitore UEFA Europa League

Passata stagione: UEFA Europa League vincitore (V ai rigori contro Man. United)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: semifinali (2005/06)

Guarda come il Villarreal ha vinto la finale di Europa League

Allenatore: Unai Emery



Giocatore chiave: Gerard Moreno



Il grande acquisto estivo: Boulaye Dia



Osservato speciale: Yeremi Pino



Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 103°

Come si è qualificato: quarto nel campionato tedesco

Passata stagione: spareggi UEFA Europa League (S 1-2 contro AEK Athens)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: quarti di finale (2015/16)

Highlights: guarda come il Wolfsburg ha battuto il Real Madrid

Allenatore: Mark van Bommel



Giocatore chiave: Wout Weghorst



Il grande acquisto estivo: Lukas Nmecha



Osservato speciale: Ridle Baku



Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 42°

Come si è qualificato: spareggi (V 6-4tot. contro Ferencváros)

Passata stagione: terzo turno di qualificazione (S 0-3 contro Midtjylland)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: semifinale (1958/59)

Allenatore: David Wagner



Giocatore chiave: Vincent Sierro



Il grande acquisto estivo: Wilfried Kanga



Osservato speciale: Cédric Zesiger

Ranking UEFA per coefficienti (al termine del 2020/21): 28°

Come si è qualificato: campioni di Russia

Passata stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: ottavi di finale (2011/12, 2013/14, 2015/16)

Cinque grandi gol dello Zenit in Champions League

Allenatore: Sergei Semak



Giocatore chiave: Sardar Azmoun



Il grande acquisto estivo: Claudinho

Osservato speciale: Kirill Kravtsov