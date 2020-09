Premi per ruolo di Champions League: perché sono stati nominati

Ci sono tre calciatori in corsa per ciascuno dei quattro premi per ruolo della UEFA Champions League 2019/20 – UEFA.com vi racconta numeri e statistiche dietro queste scelte.

Portieri

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Migliori portiere Champions League 2019/20: i candidati

Keylor

Keylor Navas (Paris-Saint Germain)

Presenze: 9

Minuti: 799

Clean sheet: 5

Gol subiti: 6

Il portiere della Costa Rica non ha impiegato molto ad ambientarsi dopo il trasferimento dal Real Madrid, dando sicurezza alla sua squadra sino alla finale di UEFA Champions League.



Manuel Neuer (Bayern)

Presenze: 11

Minuti: 990

Clean sheet: 6

Gol subiti: 8

Il "libero con i guanti" ha capitanato il Bayern in una stagione da sogno; nonostante la grande efficienza del reparto offensivo, le sue parate sono state decisive soprattutto nelle fasi finali.



Jan Oblak (Atlético de Madrid)

Presenze: 9

Minuti: 840

Clean sheet: 4

Gol subiti: 9

Lo sloveno ha collezionato il 100° clean sheet in Liga nel 2019/20 e ha dimostrato le sue qualità anche in Europa: per esempio, è stato votato Man of the Match nel 3-2 ad Anfield che ha sancito l'eliminazione del Liverpool campione in carica.



Difensori

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Miglior difensore Champions League: i candidati

David Alaba (Bayern)

Presenze: 8

Minuti: 675

Clean sheet: 4

Gol subiti: 6

Gol: 0

Assist: 0

Il nuovo ruolo al centro della difesa non ha intimorito il nazionale austriaco, che con la vittoriosa finale contro il Paris ha conquistato il suo secondo triplete.



Alphonso Davies (Bayern)

Presenze: 8

Minuti: 713

Clean sheet: 5

Gol subiti: 4

Gol: 0

Assist: 4

Nella sua prima e indimenticabile stagione in Germania, il veloce terzino sinistro è stato votato miglior giovane della Bundesliga ed è diventato il primo giocatore canadese a vincere la UEFA Champions League, il tutto a soli 19 anni.



Joshua Kimmich (Bayern)

Presenze: 11

Minuti: 903

Clean sheet: 5

Gol subiti: 8

Gol: 2

Assist: 3

Da sempre apprezzato per la sua versatilità, il terzino destro del Bayern è stato prezioso sia in attacco che in difesa nel 2019/20, servendo anche l'assist per il gol di Kingsley Coman in finale.



Centrocampisti

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Miglior centrocampista Champions League 2019/20: i candidati

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Presenze: 7

Minuti: 574

Gol: 2

Assist: 2

È stato votato giocatore della stagione in Inghilterra dopo aver realizzato 20 assist (record) e ha raggiunto i quarti di UEFA Champions League con il City.



Thomas Müller (Bayern)

Presenze: 10

Minuti: 709

Gol: 4

Assist: 3

Giocatore tra più affidabili del Bayern, Müller ha servito 21 assist (record in Bundesliga) e ha segnato un gol dopo l'altro UEFA Champions League, di cui due nel travolgente 8-2 sul Barcellona.



Thiago Alcántara (Bayern)

Presenze: 10

Minuti: 824

Gol: 0

Assist: 2

Con la sua creatività, il centrocampista ha contribuito alla vittoria del Bayern contro la sua ex squadra ai quarti ed è stato uno dei giocatori più costanti della stagione.



Attaccanti

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Miglior attaccante Champions League 2019/20: i candidati

Robert Lewandowski (Bayern)

Presenze: 10

Minuti: 887

Gol: 15

Assist: 6

Capocannoniere in UEFA Champions League per la prima volta in carriera, "Lewangoalski" ha vissuto la sua stagione più prolifica di sempre, realizzando 55 gol fra tutte le competizioni.



Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Presenze: 10

Minuti: 652

Gol: 5

Assist: 5

Capocannoniere in Ligue 1 per la seconda stagione consecutiva, Mbappé ha recuperato da un infortunio giusto in tempo per portare il Paris in finale di UEFA Champions League.



Neymar (Paris Saint-Germain)

Presenze: 7

Minuti: 585

Gol: 3

Assist: 4

Dopo un avvio di stagione incerto, il brasiliano ha sfoggiato nuovamente la sua classe, vincendo tre titoli in Francia e servendo assist decisivi per raggiungere la finale di Champions League.



Le statistiche comprendono solo la UEFA Champions League 2019/20

Vincitori della passata stagione

Portiere: Alisson Becker (Liverpool)

Difensore: Virgil van Dijk (Liverpool)

Centrocampista: Frenkie de Jong (Ajax)

Attaccante: Lionel Messi (Barcellona)

Dicci cosa ne pensi

Puoi partecipare al dibattito su Facebook, Twitter e Instagram usando l'hashtag #UEFAawards.