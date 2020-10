Champions League: probabili formazioni e ultime notizie

UEFA.com dà una mano agli allenatori di Fantasy Football pubblicando le probabili formazioni delle squadre alla prima giornata di UEFA Champions League.

Martedì 20 ottobre

Rennes - Krasnodar

Rennes: Gomis; Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert Estevão; Nzonzi, Camavinga, Doku, Bourigeaud, Terrier; Guirassy

Indisponibili: Maouassa (caviglia), Lea Siliki (adduttore)

Krasnodar: Safonov; Petrov, Martynovich, Kaio, Cristian Ramírez; Utkin, Gazinski, Vilhena; Claesson, Berg, Suleymanov

Indisponibili: Ari (ginocchio), Wanderson (coscia), Stotski (ginocchio), Cabella (malattia), Markov (malattia)

Chelsea - Sevilla

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kanté; Pulišić, Havertz, Mount; Werner

Indisponibili: Marcos Alonso (squalificato), Gilmour (ginocchio)

In dubbio: Ziyech (ginocchio), Mendy (coscia)

Sevilla: Bounou; Navas, Gómez, Carlos, Acuña; Fernando, Rakitić, Jordan; Ocampos, Suso, De Jong

Indisponibili: Koundé (malattia)

In dubbio: Escudero (anca), Idrissi (non specificato)

Lazio - Dortmund

Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Marušić, Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile

Indisponibili: Lazzari (coscia), Radu (coscia), Pereira (febbre)

In dubbio: Luiz Felipe (caviglia), Cataldi (malattia)

Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Reus; Sancho, Haaland

Indisponibili: Akanji (malattia), Can (squalificato), Schmelzer (ginocchio), Schulz (coscia), Zagadou (ginocchio)

In dubbio: Piszczek (occhio)

Zenit - Club Brugge

Zenit: Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakits’kyy, Zhirkov; Erokhin, Ozdoev, Barrios, Kuzyaev; Azmoun, Dzyuba

Indisponibili: Douglas Santos (squalificato), Malcom (ginocchio)

Club Brugge: Horvath; Sobol, Ricca, Mechele, Mata; Balanta, Vanaken, Vormer, Rits, Lang

Indisponibili: Mignolet (malattia), Koussounou (malattia), Krmenčík (malattia), Mitrović (piede), Deli (squalificato)

Dynamo Kyiv - Juventus

Dynamo Kyiv: Bushchan; Kędziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Supryaha

Indisponibili: Tymchyk (adduttore)

Juventus: Szczęsny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Kulusevski; Morata, Dybala

Indisponibili: De Ligt (spalla), Ronaldo (malattia), McKennie (malattia), Alex Sandro

In dubbio: Ramsey (affaticamento muscolare)

Barcelona - Ferencváros

Barcelona: Neto; Dest, Piqué, Lenglet, Junior; Pjanić, De Jong, Messi, Coutinho, Fati; Griezmann

Indisponibili: Alba (bicipite femorale), Ter Stegen (fuori condizione)

In dubbio: Umtiti (non specificato)

Ferencváros: Dibusz; Lovrencsics, Blažič, Kovačević, Ćivić; Sigér, Kharatin, Somália; Zubkov, Isael, Nguen

Indisponibili: nessuno

Paris - Man. United

Paris: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Herrera, Danilo, Rafinha; Di María, Mbappé, Neymar

Indisponibili: Bernat (ginocchio), Icardi (ginocchio), Kehrer (pubalgia), Paredes (coscia), Verratti (coscia)

In dubbio: Draxler (bicipite femorale), Marquinhos (pubalgia)

Man. United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Tuanzebe, Shaw; Matić, Pogba, Mata, Bruno Fernandes, Rashford; Martial

Indisponibili: Maguire (non specificato), Greenwood (non specificato), Cavani (fuori forma), Bailly (non specificato), Lingard (non specificato)

In dubbio: Tuanzebe (piede)

Leipzig - Başakşehir

Leipzig: Gulácsi; Orbán, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Kampl, Adams, Angeliño; Olmo, Forsberg; Poulsen

Indisponibili: Sabitzer (coscia), Laimer (ginocchio), Klostermann (ginocchio), Hartmann (ginocchio), Haidara (malattia)



Başakşehir: Mert Günok; Rafael, Škrtel, Epureanu, Bolingoli; İrfan Kahveci, Mahmut Tekdemir, Aleksić, Višća; Crivelli, Demba Ba

Indisponibili: Azubuike (non specificato), Chadli (non specificato), Kaldırım (non specificato)

Mercoledì 21 ottobre

Salzburg - Lokomotiv Moskva

Salzburg: Stanković; Ulmer, Wöber, Onguéné, Vallci; Szoboszlai, Junuzović, Mwepu, Okugawa; Koita, Daka

Indisponibili: Bernede (tibia)

Lokomotiv Moskva: Guilherme; Zhivoglyadov, Lystsov, Murilo, Rybus; Zhemaletdinov, Magkeev, Krychowiak, Miranchuk; Zé Luís, Lisakovich.

Indisponibili: Ignatyev (tendine d'Achille), Rajković (tonsillite), Barinov (ginocchio)

In dubbio: Ćorluka (polpaccio), Magkeev (influenza)

Bayern - Atlético

Bayern: Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernández; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski

Indisponibili: Sané (ginocchio), Tillman (ginocchio)

Atlético: Oblak; Trippier, Savić, Felipe, Lodi; Llorente, Ñíguez, Koke, Carrasco; Félix, Suárez

Indisponibili: Costa (bicipite femorale)

In dubbio: Giménez (problema muscolare)

Real Madrid - Shakhtar Donetsk

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militão, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro Modrić; Asensio, Benzena, Rodrygo

Indisponibili: Ødegaard (polpaccio), Carvajal (ginocchio) Hazard (caviglia), Odriozola (polpaccio), Mariano (fuori condizione)

In dubbio: Ramos (non specificato) 

Shakhtar Donetsk: Trubin; Dodô, Khocholava, Bondar, Korniienko; Marcos Antônio, Marlos, Maycon; Tetê, Dentinho, Solomon

Indisponibili: Ismaily (ginocchio), Konoplyanka (adduttore), Kryvtsov (non specificato)

In dubbio: Kovalenko (coscia), Pyatov (malattia), Matviyenko (malattia), Stepanenko (malattia), Júnior Moraes (malattia), Taison (non specificato), Alan Patrick (non specificato)

Inter - Mönchengladbach

Inter: Handanovič; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozović, Vidal, Perišić; Lautaro Martínez, Lukaku

Indisponibili: Gagliardini (malattia), Škriniar (malattia), Radu (malattia), Vecino (ginocchio)

In dubbio: Young (malattia), Nainggolan (malattia)

Mönchengladbach: Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter, Bensebaini; Kramer, Neuhaus, Hofmann, Stindl, Thuram; Pléa

Indisponibili: Bénes (coscia), Beyer (malattia), Lazaro (polpaccio), Zakaria (ginocchio)

Olympiacos - Marseille

Olympiacos: Sá; Rafinha, Semedo, Ba, Holebas; M’Vila, Camara, Bouchalakis; Randjelović, Valbuena, El Arabi

Indisponibili: nessuno

Marsiglia: Mandanda; Sakai, Alvaro, Ćaleta-Car Amavi; Rongier, Strootman, Sanson; Payet; Thauvin, Benedetto

Indisponibili: Kamara (squalificato)

In dubbio: Ćaleta-Car (polpaccio), Benedetto (polpaccio)

Man. City - Porto

Man. City: Ederson; Walker, Aké, Rúben Dias; Rodri, Mahrez, Foden, Gündoğan, Silva; Agüero, Sterling

Indisponibili: Laporte (problema muscolare), Mendy (problema muscolare), Zinchenko (problema muscolare), Gabriel Jesus (coscia), De Bruyne (coscia)

Porto: Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio; Corona, Díaz, Marega

Indisponibili: Mbaye (ginocchio), Marcano (ginocchio)

Ajax - Liverpool

Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Kudus, Promes; Neres, Tadić, Antony

Indisponibili: nessuno

Liverpool: Adrián; Alexander-Arnold, Fabinho, Gomez, Robertson Wijnaldum, Henderson, Milner; Mané, Salah, Jota

Indisponibili: Alisson (spalla), Van Dijk (ginocchio), Oxlade-Chamberlain (ginocchio)

In dubbio: Alcântara (ginocchio), Matip (problema muscolare)

Midtjylland - Atalanta

Midtjylland: Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Evander, Onyeka, Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba

Indisponibili: nessuno

In dubbio: Onyeka (non specificato), Riis (non specificato)

Atalanta: Sportiello; Palomino, Tolói, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gómez; Zapata, Muriel

Indisponibili: Gollini (ginocchio), Caldara (ginocchio)