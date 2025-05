Giocatori con più finali vinte in Champions League: Carvajal e Modrić davanti a Cristiano Ronaldo, Benzema e Kroos

Con la vittoria del Real Madrid nella finale di UEFA Champions League 2024, Dani Carvajal e Luka Modrić hanno collezionato il sesto titolo nella competizione, staccando di una lunghezza gli ex compagni Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Toni Kroos è invece salito a cinque titoli.

Ai fini di questo articolo, i giocatori sono accreditati di un titolo/finale di UEFA Champions League solo se hanno partecipato alla finale stessa.

Ronaldo era stato il primo giocatore a vincere cinque UEFA Champions League: dopo la prima con il Manchester United nel 2008, ne ha alzate quattro con il Real Madrid nel 2014, 2016, 2017 e 2018. Casemiro, Andrés Iniesta e Clarence Seedorf – l'unico ad aver vinto la Champions League con tre squadre diverse – sono a quattro vittorie.

Giocatori più titolati in Champions League 6 Dani Carvajal (Real Madrid)

6 Luka Modrić (Real Madrid)5 Karim Benzema (Real Madrid)

5 Toni Kroos (Real Madrid)5 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

4 Gareth Bale (Real Madrid)

4 Casemiro (Real Madrid)

4 Andrés Iniesta (Barcellona)

4 Isco (Real Madrid)

4 Marcelo (Real Madrid)

4 Sergio Ramos (Real Madrid)

4 Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, Milan) I titoli sono inclusi in questo elenco solo se un giocatore ha partecipato alla finale stessa.

Kroos ha vinto sei Champions League ma ha giocato solo cinque finali, saltando quella del 2013, mentre Casemiro, quattro finali vinte, ha subito la stessa sorte nel 2014. Anche Bale, Isco e Marcelo hanno vinto quattro finali in campo, rimanendo in panchina nel 2022.

Anche Nacho, capitano del Real Madrid nella finale del 2024, vanta nominalmente sei titoli, ma ha giocato solo due finali (l'altra è stata quella 2018), mentre molti altri giocatori trionfato quattro volte ma contano solo tre presenze in finale:

Lionel Messi: 2006*, 2009, 2011, 2015 (Barcellona)

Gerard Piqué: 2008*, 2009, 2011, 2015 (Manchester United, Barcellona)

Raphaël Varane: 2014, 2016*, 2017, 2018 (Real Madrid)

Xavi Hernández: 2006*, 2009, 2011, 2015 (Barcellona)

*Non ha giocato in finale

Lucas Vázquez del Real Madrid figura in cinque rose vincenti ma ha giocato in finale solo nel 2016 e 2024, mentre Mateo Kovačić conta quattro titoli ma solo una presenza in finale (con il Chelsea nel 2021).

Maggior numero di gol in finale di Champions League

Guarda i quattro gol di Ronaldo in finale di Champions League

Ronaldo è in vetta alla classifica dei marcatori in finale di Champions League. Il primo gol dell'attaccante portoghese è stato quello nella finale tra United e Chelsea del 2008, seguito da quello all'ultimo minuto dei supplementari contro l'Atlético nel 2014 e dai due contro la Juventus a Cardiff nel 2017.

L'ex bianconero rimane piuttosto lontano da Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás, autori di sette gol in finale di Coppa dei Campioni.

Vincitori di più finali di Coppa dei Campioni (classifica assoluta)

6 Dani Carvajal (Real Madrid)

6 Francisco Gento (Real Madrid)

6 Luka Modrić (Real Madrid)

5 Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid)

5 Paolo Maldini (Milan)

5 Alfredo Di Stéfano (Real Madrid)

5 José María Zárraga (Real Madrid)

5 Karim Benzema (Real Madrid)

5 Toni Kroos (Real Madrid)