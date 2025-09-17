I capocannonieri in competizioni UEFA per club: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi dominano la classifica, Harry Kane in top 10

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sono di gran lunga i migliori marcatori nelle competizioni UEFA per club. Entrambi dominano anche la classifica marcatori di sempre in UEFA Champions League e hanno un vantaggio ragguardevole nei confronti di Robert Lewandowski, che ha realizzato il suo centesimo gol alla prima giornata della Champions League 2023/24, e Karim Benzema

UEFA.com celebra i giocatori che hanno segnato almeno 50 gol nelle competizioni UEFA per club.*

Chi ha segnato più gol nelle competizioni UEFA per club?

Dalla nascita della Coppa dei Campioni nel 1955, i più grandi calciatori del mondo hanno disputato le competizioni per club organizzate dalla UEFA. Da Eusébio e Alfredo Di Stéfano a Ronaldo e Messi, l'elenco comprende i più grandi marcatori nella storia del calcio. Ma chi ha segnato di più?

Con così tante partite nell'era della UEFA Champions League, non sorprende che in testa ci siano i giocatori contemporanei, e forse è ancora meno sorprendente che davanti a tutti ci siano Messi e Ronaldo. Ronaldo è diventato il primo a raggiungere quota 100 ad aprile 2017, alla 143esima presenza: sorprendentemente, nelle sue prime ﻿32 partite europee aveva messo a segno solo un gol. Messi lo ha raggiunto sei mesi dopo, impiegando 122 partite.

Tutti i gol di Cristiano Ronaldo in Champions League

Maggior numero di gol nelle competizioni UEFA per club ﻿

145 Cristiano Ronaldo (POR, Sporting CP, Manchester United, Real Madrid, Juventus)

132 Lionel Messi (ARG, Barcellona, Paris)

113 Robert Lewandowski (POL, Lech Poznań, Dortmund, Bayern, Barcellona)

92 Karim Benzema (FRA, Lyon, Real Madrid)

77 Raúl González (ESP, Real Madrid, Schalke)

70 Filippo Inzaghi (ITA, Parma, Juventus, AC Milan)

67 Andriy Shevchenko (UKR, Dynamo Kyiv, AC Milan, Chelsea)

66 Edin Džeko (BIH, Wolfsburg, Manchester City, Roma, Inter, Fenerbahçe, Fiorentina)

64 Harry Kane (ENG, Tottenham, Bayern)

63 Sergio Agüero (ARG, Atlético, Manchester City)

62 Ruud van Nistelrooy (NED, Heerenveen, PSV, Manchester United, Real Madrid, Hamburg)

62 Gerd Müller (GER, Bayern)

61 Mohamed Salah (EGY, Basel, Fiorentina, Roma, Liverpool)

59 Thierry Henry (FRA, Monaco, Juventus, Arsenal, Barcellona)

59 Henrik Larsson (SWE, Feyenoord, Celtic, Barcellona, Manchester United, Helsingborg)

58 Kylian Mbappé (FRA, Monaco, Paris, Real Madrid)

57 Zlatan Ibrahimović (SWE, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

57 Thomas Müller (GER, Bayern)

56 Pierre-Emerick Aubameyang (GAB, Lille, Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea, Marseille)

56 Eusébio (POR, Benfica)

55 Klaas-Jan Huntelaar (NED, Heerenveen, Ajax, AC Milan, Schalke)

55 Edinson Cavani (URU, Palermo, Napoli, Paris, Manchester United)

54 Alessandro Del Piero (ITA, Juventus)﻿

53 Erling Haaland (NOR, Molde, Salzburg, Dortmund, Manchester City)

50 Eran Zahavi (ISR, Hapoel Tel-Aviv, Palermo, Maccabi Tel-Aviv, PSV)

50 Didier Drogba (CIV, Marseille, Chelsea, Galatasaray)

50 Alfredo Di Stéfano (ARG/ESP, Real Madrid)



*Per competizioni UEFA per club si intende Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Coppa Intercontinentale, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA