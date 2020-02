Il mercato invernale delle squadre di Champions League

In accordo con l'Articolo 45 delle regole di UEFA Champions League, un club può registrare un massimo di tre nuovi calciatori idonei per le rimanenti partite dell'edizione in corso. La scadenza è fissata per la mezzanotte CET del 3 febbraio 2020.

In seguito a una modifica delle regole introdotta lo scorso inverno, i calciatori possono essere inseriti nella lista anche se hanno disputato la competizione con un'altra squadra.

Ultimi trasferimenti principali

Camilo (dal Ponte Preta al Lyon)

Emre Can (dalla Juventus al Dortmund, prestito con obbligo di riscatto)

Andrea Petagna (dalla SPAL al Napoli, rimarrà alla SPAL fino a fine stagione)

Paco Alcácer (dal Dortmund al Villareal)

Alessandro Florenzi (dalla Roma al Valencia, prestito)





Atalanta (ITA)

Acquisti: Mattia Caldara (Milan, prestito), Duván Zapata (Sampdoria, prestito reso definitivo), Lennart Czyborra (Heracles Almelo), Raoul Bellanova (Bordeaux, prestito), Boško Šutalo (Osijek), Adrien Tameze (Nizza, prestito)

Cessioni: Dejan Kulusevski (Juventus), Simon Kjær (fine prestito), Musa Barrow (Bologna, prestito), Roger Ibanez (prestito, Roma), Andrea Masiello (Genoa), Guilherme Arana (fine prestito, Sevilla)

Atlético Madrid (ESP)

Acquisti: Yannick Carrasco (Dalian Professional, prestito)

Cessioni: nessuno

Barcellona (ESP)

Acquisti: Matheus Pereira (Juventus, prestito), Trincão (Braga, per il 2020/21), Matheus Fernandes (Palmeiras, per la staagione 2020/21)

Cessioni: Carles Aleñá (Betis, prestito), Alejandro Marqués (Juventus), Jean-Clair Todibo (Schalke, prestito), Carles Pérez (Roma, prestito), Moussa Wagué (Nizza, prestito)

Bayern München (GER)

Acquisti: Alexander Nübel (Schalke, per il 2020/21), Álvaro Odriozola (Real Madrid, prestito), Nicolas Kühn (Ajax, prestito)

Cessioni: nessuno

Chelsea (ENG)

Acquisti: nessuno

Cessioni: Danny Drinkwater (Aston Villa, prestito), Victor Moses (Inter, prestito), Tariq Lamptey (Brighton)

Dortmund (GER)

Acquisti: Erling Braut Haaland (Salzburg), Emre Can (Juventus, prestito con obbligo di riscatto)

Cessioni: Julian Weigl (Benfica), Paco Alcácer (Villareal), Jacob Bruun Larsen (Hoffenheim)

Juventus (ITA)

Acquisti: Dejan Kulusevski (Atalanta, in prestito fino a fine stagione al Parma), Alejandro Marqués (Barcelona)

Cessioni: Mario Mandžukić (al-Duhail), Mattia Perin (Genoa, prestito), Matheus Pereira (Barcelona, prestito), Emre Can (Dortmund, prestito con obbligo di riscatto), Marko Pjaca (Anderlecht, prestito)

Leipzig (GER)

Acquisti: Josep Martínez (Las Palmas, dalla stagione 2020/21), Dani Olmo (Dinamo Zagreb), Angeliño (Manchester City, prestito)

Cessioni: Marcelo Saracchi (Galatasaray, prestito), Diego Demme (Napoli), Matheus Cunha (Hertha BSC Berlin), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt)

Liverpool (ENG)

Acquisti: Takumi Minamino (Salzburg)

Cessioni: Rhian Brewster (Swansea, prestito), Allan (Atlético Mineiro), Lukas Nmecha (Middlesbrough, prestito), Patrick Roberts (Middlesbrough,prestito)

Lyon (FRA)

Acquisti: Karl Toko Ekambi (Villarreal, prestito), Tino Kadewere (Le Havre, in prestito fino al 2020/21), Bruno Guimarães (Athlético Paranaense), Camilo (Ponte Preta)

Cessioni: Lucas Tousart (Hertha Berlino, resta in prestito)

Manchester City (ENG)

Acquisti: nessuno

Cessioni: Angeliño (Leipzig, prestito)

Napoli (ITA)

Acquisti: Diego Demme (Leipzig), Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Amir Rrahmani (Hellas Verona, dove rimarrà fino a fine stagione), Matteo Politano (Inter, prestito con obbligo di riscatto), Andrea Petagna (SPAL, rimarrà alla SPAL fino a fine stagione)

Cessioni: Gianluca Geatano (Cremonese, prestito), Lorenzo Tonelli (Sampdoria, prestito)

Paris (FRA)

Acquisti: nessuno

Cessioni: nessuno

Real Madrid (ESP)

Acquisti: Reinier (Flamengo)

Cessioni: Álvaro Odriozola (Bayern, prestito)

Tottenham Hotspur (ENG)

Acquisti: Gedosn Fernandes (Benfica, prestito), Giovani Lo Celso (Real Betis, prestito reso definitivo), Steven Bergwijn (PSV)

Cessioni: Christian Eriksen (Inter), Kyle Walker-Peters (Southampton, prestito), Danny Rose (Newcastle, prestito)

Valencia (ESP)

Acquisti: Alessandro Florenzi (Roma, prestito)

Cessioni: nessuno

*Questa lista non è esaustiva; non sono inclusi trasferimenti che riguardano le giovanili e i giocatori delle seconde squadre.