Alla scoperta delle squadre agli ottavi di finale

18 febbraio e 11 marzo

Borussia Dortmund (GER) - Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético Madrid (ESP) - Liverpool (ENG, holders)



19 febbraio e 10 marzo

Atalanta (ITA) - Valencia (ESP)

Tottenham Hotspur (ENG) - Leipzig (GER)



25 febbraio e 18 marzo

Chelsea (ENG) - Bayern München (GER)

Napoli (ITA) - Barcelona (ESP)



26 febbraio e 17 marzo

Real Madrid (ESP) - Manchester City (ENG)

Lyon (FRA) - Juventus (ITA)

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Shakhtar Donetsk - Atalanta 0-3

Atalanta (ITA)

Ranking UEFA: 56

Fase a gironi: V2 P1 S3 GF8 GS12

Miglior marcatore: Mario Pašalić (2)

Passata stagione: spareggi di UEFA Europa League

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: ottavi di finale (2020)

Chi è l'allenatore?: nella stagione 2017/18, Gian Piero Gasperini ha riportato l'Atalanta in Europa dopo 26 anni. Dopo aver centrato la prima qualificazione assoluta dei nerazzurri in UEFA Champions League, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Bergamo.

La stagione in breve: dopo tre sconfitte nella fase a gironi, la dea ha camiato marcia fino a raggiungere gli ottavi

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Lokomotiv Moskva - Atlético 0-2

Atlético (ESP)

Ranking UEFA: 4

Fase a gironi: V3 P1 S2 GF8 GS5

Miglior marcatore: João Félix, Álvaro Morata (2)

Passata stagione: ottavi di finale

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vicecampione (1974, 2014, 2016)

Chi è l'allenatore?: dal 2011, Diego Simeone continua a rimodellare l'Atlético a sua immagine e somiglianza. L'argentino ha vinto due UEFA Europa League e raggiunto due finali di UEFA Champions League, vincendo anche un campionato e una Coppa del Re.

La stagione in breve: i gol sono sicuramente meno senza Griezmann, ma l'Atlético resta caparbio come sempre

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Inter-Barcellona 1-2

Ranking UEFA: 2

Fase a gironi: V4 P2 S0 GF9 GS4

Miglior marcatore: Luis Suárez (3)

Passata stagione: semifinale

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore x5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015)

Chi è l'allenatore? Ex attaccante del Barcellona, Ernesto Valverde è sulla panchina dei Blaugrana dal 2017; ha condotto il club alla vittoria di due Liga consecutive ma la mancata vittoria della UEFA Champions League lo ha in qualche modo messo in discussione.

La stagione in breve: l'intesa del tridente Griezmann-Messi-Suarez resta ancora da valutare

Ranking UEFA: 3

Fase a gironi: V5 P0 S0 GF21 GS4

Miglior marcatore: Robert Lewandowski (10)

Passata stagione: ottavi di finale

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore x5 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013)

Chi è l'allenatore? Ex vice della nazionale tedesca, Hans-Dieter Flick è l'allenatore ad interim del club dai primi di novembre. Jupp Heynckes sta spingendo per prolungare il contratto a quello che lui definisce una "gemma di allenatore", e il Bayern con lui sembra aver trovato la quadratura.

La stagione in breve: miglior attacco della fase a gironi, Lewandowski inarrestabile: crisi, quale crisi?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Dortmund - Slavia Praga 2-1

Borussia Dortmund (GER)

Ranking UEFA: 14

Fase a gironi: V3 P1 S2 GF8 GS8

Miglior marcatore: Achraf Hakimi (4)

Passata stagione: ottavi di finale

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: campione (1997)

Chi è l'allenatore?: assunto dal Dortmund nel 2018, Lucien Favre riesce sempre a ridare smalto alle squadre che attraversano momenti di difficoltà. Dopo aver vinto il campionato con lo Zurigo, ha ottenuto buoni risultati con Hertha, Mönchengladbach e Nizza.

La stagione in breve: ha vinto il duello con l'Inter concludendo un girone difficile alle spalle del Barcellona.

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Chelsea - Ajax 4-4

Chelsea (ENG)

Ranking UEFA: 13

Fase a gironi: V3 P2 S1 GF11 GS9

Miglior marcatore: Tammy Abraham, César Azpilicueta, Jorginho (2)

Passata stagione: UEFA Europa League campione

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: campione (2012)

Chi è l'allenatore?: leggenda assoluta del Chelsea, Frank Lampard ha vinto tre campionati, una UEFA Champions League e una UEFA Europa League da giocatore. La scorsa estate è tornato ai blues da allenatore, mestiere che sta ancora imparando a 41 anni.

La stagione in breve: Lampard ha deciso di puntare sui giovani, con conseguenti alti e bassi

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Leverkusen-Juventus 0-2

Ranking UEFA: 5

Fase a gironi: V4 P1 S0 GF10 GS4

Miglior marcatore: Paulo Dybala (3)

Scorsa stagione: quarti di finale

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore x2 (1985, 1996)

Chi è l'allenatore? Ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri si è seduto sulla panchina della Juve in estate dopo aver condotto a maggio il Chelsea alla vittoria della UEFA Europa League. Fautore di un gioco basato sul pressing alto e intenso che è stato ribattezzato oltremanica 'Sarri-ball'.

La stagione in breve: solidità, risultati importanti e un Ronaldo che può ancora crescere

Ranking UEFA: 37

Fase a gironi: V3 P2 S1 GF10 GS8

Miglior marcatore: Emil Forsberg, Marcel Sabitzer, Timo Werner (2)

Scorsa stagione: fase a gironi UEFA Europa League

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: ottavi di finale (2020)

Chi è l'allenatore? Ex centrale la cui carriera è stata rovinata da un infortunio, Julian Nagelsmann ad appena 32 anni è un allenatore con una certa esperienza in Champions League; scelto dal Leipzig nell'estate 2019, nel 2018/19 ha condotto l'Hoffenheim alla fase a gironi.

La stagione in breve: club emergente della Bundesliga, è alla sua prima partecipazione agli ottavi di finale; si è guadagnato il rispetto sul campo

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Leipzig - Lyon 0-2

Lyon (FRA)

Ranking UEFA: 17

Fase a gironi: V2 P2 S2 GF9 GS8

Miglior marcatore: Memphis Depay (5)

Passata stagione: ottavi di finale

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: semifinali (2010)

Chi è l'allenatore?: Rudi Garcia ha lanciato Eden Hazard e ha vinto un titolo con il LOSC, quindi ha allenato la Roma e ha portato il Marsiglia in finale di UEFA Europa league nel 2018. A ottobre ha accettato la chiamata del Lione per sostituire Sylvinho.

La stagione in breve: fondamentali i risultati in casa e la straordinaria vittoria a Lipsia

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Liverpool - Salzburg 4-3

Liverpool (ENG, campione in carica)

Ranking UEFA: 8

Fase a gironi: V4 P1 S1 GF13 GS8

Miglior marcatore: Mohamed Salah (4)

Passata stagione: campione

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: campione (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)

Chi è l'allenatore?: maestro del calcio ad alta intensità, Jürgen Klopp si è fatto conoscere in Germania sulla panchina del Mainz e del Dortmund. Ingaggiato dal Liverpool nel 2015, è finalmente riuscito a vincere la UEFA Champions League nel 2019.

La stagione in breve: i campioni d'Europa sono riusciti a qualificarsi nonostante la concorrenza del Napoli

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Dinamo-Man. City 1-4

Ranking UEFA: 6

Fase a gironi: V3 P2 S0 GF12 GS3

Miglior marcatore: Raheem Sterling (5)

Scorsa stagione: quarti di finale

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: semifinale (2016)

Chi è l'allenatore? In 11 stagioni da allenatore di squadre maggiori, Pep Guardiola ha vinto otto campionati: tre al Barcellona, tre al Bayern e due al City. Tuttavia da allenatore ha vinto l'ultima delle sue due UEFA Champions League nel lontano 2011.

La stagione in breve: Sterling in gran forma ma al City manca il suo proverbiale 'killer instinct'

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Napoli - Liverpool 2-0

Napoli (ITA)

Ranking UEFA: 15

Fase a gironi: V3 P3 S0 GF11 GS4

Miglior marcatore: Dries Mertens (5)

Passata stagione: fase a gironi (trasferimento in UEFA Europa League ed eliminazione ai quarti di finale)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: ottavi di finale (2012, 2017)

Chi è l'allenatore?: Carlo Ancelotti è stato in carica nella fase a gironi, ma poi è stato esonerato dopo l'ultima partita.

La stagione in breve: ben quattro i punti contro il Liverpool, ma anche qualche difficoltà contro le squadre più piccole

Ranking UEFA: 7

Fase a gironi: V4 P1 S0 GF12 GS2

Miglior marcatore: Kylian Mbappé (4)

Scorsa stagione: ottavi di finale

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: semifinale (1995)

Chi è l'allenatore? Dopo aver preso il posto di Jürgen Klopp prima al Mainz e poi al Dortmund, Thomas Tuchel ha dimostrato di saper vincere anche al PSG portando in bacheca il campionato al suo primo anno nel 2018; in Europa però ancora non ha spiccato il volo.

La stagione in breve: Mbappé brilla in assenza di Neymar, ma tutto si deciderà nella fase a eliminazione diretta

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Real Madrid 2-2 Paris

Ranking UEFA: 1

Fase a gironi: V2 P2 S1 GF11 GS7

Miglior marcatore: Karim Benzema (4)

Scorsa stagione: ottavi di finale

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vincitore x 13 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018)

Chi è l'allenatore? Tornato sulla panchina dei Blancos nel 2019, Zinédine Zidane ha vinto quattro volte la UEFA Champions League col Real Madrid: una da giocatore e tre da allenatore. Dopo un periodo difficile, Sergio Ramos ha detto che la squadra è "con Zizou fino alla morte".

La stagione in breve: dopo un inizio balbettante, il rinato Real di Zidane sembra aver finalmente ingranato

Ranking UEFA: 12

Fase a gironi: V3 P1 S1 GF17 GS11

Miglior marcatore: Harry Kane (6)

Scorsa stagione: vice campione

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vice campione (2019)

Chi è l'allenatore? Campione d'Europa con Porto e Inter, José Mourinho ha sostituito Mauricio Pochettino a novembre. Lo 'Special One' ha molto da dimostrare a Londra dopo un'esperienza in chiaroscuro sulla panchina del Manchester United.

La stagione in breve: difesa non sempre impeccabile, attacco letale; riuscirà Mourinho a correggere i difetti dei finalisti del 2019?

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Highlights: Valencia - LOSC 4-1

Valencia (ESP)

Ranking UEFA: 25

Fase a gironi: V3 P2 S1 GF9 GS7

Miglior marcatore: Rodrigo (2)

Passata stagione: fase a gironi (trasferimento in UEFA Europa League ed eliminazione in semifinale)

Miglior piazzamento in Coppa dei Campioni: vicecampione (2000, 2001)

Chi è l'allenatore?: ex centrocampista, Albert Celades ha giocato nel Barcellona e nel Real Madrid e poi si è specializzato nell'allenare i giovani. Ex viceallenatore del Real Madrid, a settembre ha accettato la proposta del Valencia, primo incarico in prima squadra.

La stagione in breve: ha superato un girone difficilissimo che comprendeva Chelsea, Ajax e Lione