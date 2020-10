I migliori marcatori di sempre nella fase a gironi

Lionel Messi guida la classifica con cinque gol in più dell'eterno rivale Cristiano Ronaldo; riuscirà l'asso portoghese a raggiungerlo in questa edizione?

Le statistiche non includono gol e presenze della seconda fase a gironi (dal 1999/2000 al 2002/03)

Maggior numero di gol nella fase a gironi di UEFA Champions League*

68: Lionel Messi (Barcellona)

62: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

47: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid)

44: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern München)

39: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid, Hamburg)

37: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

36: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

31: Alessandro Del Piero (Juventus)

30: Sergio Agüero (Atlético Madrid, Manchester City)

30: Didier Drogba (Marseille, Chelsea, Galatasaray)

• I sei gol nell'edizione 2018/19 hanno consentito a Messi di superare Cristiano Ronaldo in vetta alla classifica marcatori assoluta nella fase a gironi.

Miglior media gol a partita (minimo 20 gol segnati)

0.94: Lionel Messi (Barcellona) – 68 gol in 72 partite

0.85: Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern München) – 44 gol in 52 partite

0.76: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid, Hamburg) – 39 gol in 51 partite

0.72: Roy Makaay (Deportivo La Coruña, Bayern München) – 23 gol in 32 partite

0.71: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus) – 63 gol in 89 partite

0.68: Karim Benzema (Lyon, Real Madrid) – 47 gol in 69 partite

0.67: Edinson Cavani (Napoli, Paris Saint-Germain) – 29 gol in 43 partite

0.64: Didier Drogba (Marseille, Chelsea, Galatasaray) – 30 gol in 47 partite

0.63: Neymar (Barcellona, Paris Saint-Germain) – 22 gol in 35 partite

0.62: Filippo Inzaghi (Juventus, AC Milan) – 29 gol in 47 partite

0.58: Sergio Agüero (Atlético Madrid, Manchester City) – 30 gol in 52 partite

• La media di gol a partita di Messi è strepitosa, con Robert Lewandowski non molto lontano dall'argentino. La media di Ronaldo invece è condizionata dai suoi primi anni di carriera quando veniva schierato come esterno piuttosto che come attaccante.

Classifica presenze nella fase a gironi di UEFA Champions League

95: Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

89: Cristiano Ronaldo (Manchester United, Real Madrid, Juventus)

80: Xavi Hernández (Barcellona)

77: Raúl González (Real Madrid, Schalke)

74: Ryan Giggs (Manchester United)

74: Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Internazionale Milano, Barcellona, AC Milan, Paris, Manchester United)

72: Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, AC Milan)

72: Lionel Messi (Barcellona)

69: Sergei Ignashevich (Lokomotiv Moskva, CSKA Moskva)

69: Gianluigi Buffon (Parma, Juventus, Paris Saint-Germain)

67: Roberto Carlos (Real Madrid, Fenerbahçe)

• Il record di presenze nella fase a gironi di Casillas potrebbe essere insidiato da Cristiano Ronaldo