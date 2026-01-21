Chi ha giocato 100 gare in Champions League? Jan Oblak nel club dei centenari

Sono 54 i giocatori che nel corso degli anni hanno totalizzato almeno 100 presenze in UEFA Champions League, con Jan Oblak entrato nel club esclusivo a gennaio 2026. La classifica presenze assoluta della Champions League include i giocatori che hanno partecipato alle prime edizioni del torneo e quelli che sono ancora in attività.

Il portiere dell'Atleti, Jan Oblak, è l’ultimo nome illustre ad aggiungersi al prestigioso club delle 100 presenze nella sfida contro il Galatasaray il 21 gennaio 2026. Il nazionale portoghese è anche il 17° 'centenario' ad aver collezionato tutte le presenze nella competizione con una sola squadra, e il secondo dell'Atleti copo Koke.

Oblak è il terzo giocatore a raggiungere quota cento nel 2025/26 dopo Bernardo Silva e Joshua Kimmich, dopo i quattro giocatori della scorsa stagione: il capitano del Paris Marquinhos, i compagni dell'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann e Koke, e İlkay Gündoğan del Manchester City.

﻿Gündoğan è stato il primo giocatore a raggiungere le 100 presenze dal 2022/23, quando ci riuscirono Ángel Di María, allora alla Juventus, e Thiago Silva del Chelsea.

Quali giocatori hanno 100 o più presenze in UEFA Champions League?

183 Cristiano Ronaldo (Man United 59, Real Madrid 101, Juventus 23)

177 Iker Casillas (Real Madrid 150, Porto 27)

163 Lionel Messi (Barcellona 149, Paris Saint-Germain 14)

163 Thomas Müller (Bayern)

157 Manuel Neuer (Schalke 22, Bayern 135)

152 Karim Benzema (Lyon 19, Real Madrid 133)

151 Toni Kroos (Bayern 41, Real Madrid 110)

151 Xavi Hernández (Barcellona)

142 Luka Modrić (Tottenham 8, Real Madrid 134)

142 Raúl González (Real Madrid 130, Schalke 12)

142 Sergio Ramos (Real Madrid 129, Paris Saint-Germain 8, Siviglia 5)

141 Ryan Giggs (Man United)

139 Robert Lewandowski (Dortmund 28, Bayern 78, Barcelona 33)

130 Andrés Iniesta (Barcellona)

129 Sergio Busquets (Barcellona)

128 Gerard Piqué (Man United 4, Barcellona 124)

125 Clarence Seedorf (Ajax 11, Real Madrid 25, AC Milan 89)

124 Gianluigi Buffon (Parma 6, Juventus 113, Paris Saint-Germain 5)

124 Paul Scholes (Man United)

124 Zlatan Ibrahimović (Ajax 19, Juventus 19, Inter 22, Barcellona 10, Milan 20, Paris Saint-Germain 33, Man United 1)

123 David Alaba (Bayern 91, Real Madrid 32)

120 Roberto Carlos (Real Madrid 107, Fenerbahçe 13)

120 Pepe (Real Madrid 71, Beşiktaş 6, Porto 43)

119 Xabi Alonso (Real Sociedad 8, Liverpool 39, Real Madrid 47, Bayern 25)

116 Ángel Di María (Benfica 20, Real Madrid 39, Paris Saint-Germain 54, Juventus 3)

115 Carles Puyol (Barcellona)

112 Antoine Griezmann (Real Sociedad 6, Atlético de Madrid 90, Barcelona 16)

112 İlkay Gündoğan (Borussia Dortmund 20, Man City 76, Barcelona 10, Galatasaray 4)

112 Thierry Henry (Monaco 9, Barcellona 26, Arsenal 77)

112 Philipp Lahm (Stoccarda 7, Bayern 105)

112 Marquinhos (Paris Saint-Germain)

111 Dani Alves (Siviglia 8, Barcellona 80, Juventus 12, Paris Saint-Germain 11)

111 Petr Čech (Sparta Praha 12, Chelsea 94, Arsenal 5)

110 Arjen Robben (PSV Eindhoven 10, Chelsea 19, Real Madrid 11, Bayern 70)

109 Koke (Atlético de Madrid)

109 Paolo Maldini (Milan)

109 Gary Neville (Man United)

109 John Terry (Chelsea)

108 Ashley Cole (Arsenal 45, Chelsea 60, Roma 3)

108 Patrice Evra (Monaco 21, Man United 65, Juventus 22)

108 Andrea Pirlo (Inter 5, Milan 78, Juventus 25)

107 David Beckham (Man United 77, Real Madrid 26, Milan 2, Paris Saint-Germain 2)

106 Víctor Valdés (Barcelona)

105 Frank Lampard (Chelsea 102, Manchester City 3)

105 Thiago Silva (Milan 20, Paris Saint-Germain 60, Chelsea 25)

104 Cesc Fàbregas (Arsenal 55, Barcelona 26, Chelsea 23)

103 Luís Figo (Barcelona 24, Real Madrid 58, Inter 21)

103 Oliver Kahn (Bayern)103 Fernandinho (Shakhtar Donetsk 30, Man City 73)

103 Joshua Kimmich (Bayern)

102 Marcelo (Real Madrid)

101 Bernardo Silva (Monaco 18, Man City 83)

100 Jan Oblak (Atlético de Madrid)

100 Andriy Shevchenko (Milan 59, Chelsea 15, Dynamo Kyiv 26)

Chi è stato il primo giocatore a collezionare 100 presenze in Champions League?

Il primo centenario AFP via Getty Images Raúl González è diventato il primo giocatore a collezionare 100 presenze in Champions League il 21 febbraio 2006. L'attaccante, che allora aveva 28 anni, è entrato nel secondo tempo della gara persa 1-0 dal Real Madrid contro l'Arsenal.

Quanti giocatori hanno segnato alla 100esima presenza in Champions League?

Sei giocatori hanno segnato alla presenza numero 100 in Champions League. Robert Lewandowski è stato l'unico a segnare più di un gol, mettendo a segno una tripletta con il Bayern contro il Benfica.

Robert Lewandowski (Bayern - Benfica 5-2, 02/11/2021)

Toni Kroos (Galatasaray - Real Madrid 0-1, 22/10/2019)

Andrea Pirlo (Juventus - Olympiacos 3-2, 04/11/2014)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Dortmund 3-0, 02/04/2014)

Zlatan Ibrahimović (Paris - Olympiacos 2-1, 27/11/2013)

Thierry Henry (Sporting CP - Barcellona 2-5, 26/11/2008)

Quanti calciatori hanno giocato 100 partite di Champions League con un solo club?

Trenta giocatori hanno collezionato oltre 100 presenze in Champions League con un solo club, di cui otto del Real Madrid e sette del Barcellona. Alla prima giornata della stagione 2024/25, Thomas Müller ha raggiunto il record di 152 presenze con la maglia del Bayern.

163 Thomas Müller (Bayern)

151 Xavi Hernández (Barcellona)

150 Iker Casillas (Real Madrid)

149 Lionel Messi (Barcellona)

141 Ryan Giggs (Man United)

135 Manuel Neuer (Bayern)

134 Luka Modrić (Real Madrid)



133 Karim Benzema (Real Madrid)

130 Raúl González (Real Madrid)

130 Andrés Iniesta (Barcellona)

129 Sergio Busquets (Barcellona)

129 Sergio Ramos (Real Madrid)

124 Gerard Piqué (Barcellona)

124 Paul Scholes (Man United)

115 Carles Puyol (Barcellona)

113 Gianluigi Buffon (Juventus)

112 Marquinhos (Paris Saint-Germain)

110 Toni Kroos (Real Madrid)

109 Koke (Atlético de Madrid)

109 Paolo Maldini (Milan)

109 Gary Neville (Man United)

109 John Terry (Chelsea)

107 Roberto Carlos (Real Madrid)

106 Víctor Valdés (Barcellona)

105 Philipp Lahm (Bayern)

103 Oliver Kahn (Bayern)

103 Joshua Kimmich (Bayern)

102 Frank Lampard (Chelsea)

102 Marcelo (Real Madrid)

101 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

100 Jan Oblak (Atlético de Madrid)