I migliori portieri della Champions League: Iker Casillas record di presenze, Manuel Neuer più clean sheet, Anatoliy Trubin tra i marcatori

Quali portieri hanno collezionato più presenze in Champions League?

Iker Casillas ha collezionato 177 presenze in UEFA Champions League con Real Madrid (150) e Porto (27) tra il 1999 e il 2019. Ha alzato il trofeo tre volte (record per un portiere), vincendo il primo quattro giorni dopo aver compiuto 19 anni. Rimane il portiere più giovane ad aver giocato una finale di Champions League.

Casillas è uno dei sette portieri tra i giocatori che hanno accumulato 100 o più presenze nella competizione. Gli altri cinque sono Manuel Neuer, Gianluigi Buffon, Petr Čech, Víctor Valdes, Oliver Kahn e Jan Oblak.

Giocatore Partite Gol subiti Clean sheet Gol a partita Iker Casillas 177 202 57 1,14 Manuel Neuer 157 147 62 0,94 Gianluigi Buffon 124 118 52 0,95 Petr Čech 111 103 47 0,93 Víctor Valdes 106 89 45 0,84 Oliver Kahn 103 102 33 0,99 Jan Oblak 104 116 37 1,12 Edwin van der Sar 98 77 50 0,79 Thibaut Courtois 97 116 33 1,20 Ederson 86 92 31 1,07 Marc André ter Stegen 85 99 32 1,16 Oleksandr Shovkovskiy 77 113 16 1,47 Pepe Reina 76 90 24 1,18 Dida 72 56 35 0,78 Andriy Pyatov 72 120 17 1,67 Hugo Lloris 70 96 20 1,37

Partite di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, dal primo turno/fase a gironi/fase campionato alla finale. Il totale dei gol subiti è stato calcolato con il giocatore in campo, mentre i clean sheet vengono assegnati solo se il giocatore ha completato l'intera partita.

Highlights della carriera di Casillas ﻿

Quali portieri hanno collezionato più clean sheet in Champions League?

Senza sorprese, i tre portieri con più presenze in Champions League sono anche quelli che hanno mantenuto più volte la porta inviolata: Neuer, Casillas, e Buffon. Il tedesco ha raggiunto un nuovo traguardo nella sfida di ritorno dei quarti di finale della stagione 2023/24 contro l'Arsenal. Van der Sar, ex Ajax, Juventus e Manchester United, ha però il miglior rapporto di clean sheet a partita (50 su 98) ed è l'unico portiere con 70 o più presenze nella competizione ad avere un rapporto superiore al 50%.61 Manuel Neuer (Schalke, Bayern)

57 Iker Casillas (Real Madrid, Porto)

52 Gianluigi Buffon (Parma, Juventus, Paris)

50 Edwin van der Sar (Ajax, Juventus, Man United)

47 Petr Čech (Sparta Praha, Chelsea, Arsenal)

45 Víctor Valdes (Barcelona)

37 Jan Oblak (Atlético)

35 Dida (AC Milan)

33 Thibaut Courtois (Atlético, Chelsea, Real Madrid)

33 Oliver Kahn (Bayern)

32 Marc André ter Stegen (Barcelona)

31 Ederson (Benfica, Man City)

Neuer batte il record di clean sheet

Maggior numero di clean sheet consecutivi in Champions League

Jens Lehmann ha mantenuto la porta inviolata per otto volte consecutive con l'Arsenal tra il 9 marzo 2005 e il 25 aprile 2006. Il suo tentativo di arrivare a nove gare consecutive è durato solo 18 minuti perché il tedesco è diventato il primo giocatore (e finora unico portiere) a essere espulso in una finale di Champions League, persa 2-1 dall'Arsenal contro il Barcellona.

Quali portieri hanno vinto più Champions League o Coppe dei Campioni?

Sette portieri hanno vinto tre finali di Champions League/Coppa dei Campioni con un solo club: Juan Alonso, Heinz Stuy, Sepp Maier, Ray Clemence, Iker Casillas, Víctor Valdes e Keylor Navas. Stuy, Maier, Alonso e Navas hanno vinto tre edizioni consecutive (Stuy ha mantenuto la porta inviolata in tutte e tre). Al contrario, Casillas ha aspettato 14 anni tra il primo titolo (2000) e l'ultimo (2014).

3 Keylor Navas (Real Madrid 2016, 2017, 2018)

3 Juan Alonso (Real Madrid 1956, 1957, 1958)

3 Iker Casillas (Real Madrid 2000, 2002, 2014)

3 Ray Clemence (Liverpool 1977, 1978, 1981)

3 Sepp Maier (Bayern 1974, 1975, 1976)

3 Heinz Stuy (Ajax 1971, 1972, 1973)

3 Víctor Valdes (Barcellona 2006, 2009, 2011)

Anatoliy Trubin ha segnato contro il Real Madrid all'ottava giornata della stagione 2025/26 UEFA via Getty Images

Quanti portieri hanno segnato in Champions League?

Cinque portieri hanno segnato in Champions League (dalla fase a gironi alla finale) e in testa c'è Hans-Jörg Butt. Il tedesco, autore di ben nove gol in una sola stagione di Bundesliga, ha trasformato tre rigori in Champions League nel corso degli anni con Amburgo, Leverkusen e Bayern, sempre contro la Juventus (uno contro Van der Sar e due contro Buffon)! Vincent Enyeama dell'Hapoel Tel-Aviv ha segnato dal dischetto contro il Lione nel 2010,

Sinan Bolat e Ivan Provedel erano gli unici portieri ad aver segnato su azione nella competizione – entrambi con un colpo di testa al 95' per un punteggio finale di 1-1. Bolat è andato a segno con lo Standard Liegi, strappando il posto in UEFA Europa League all'AZ Alkmaar nel 2009/10, mentre Provedel ha regalato un punto alla Lazio contro l'Atlético de Madrid alla prima giornata della stagione 2023/24.

﻿L’ultimo ad aggiungersi alla lista è stato Anatoliy Trubin: il suo clamoroso colpo di testa al 98’ ha regalato al Benfica la vittoria per 4-2 in casa contro il Real Madrid all’ottava giornata della stagione 2025/26, assicurando ai portoghesi anche la qualificazione agli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

﻿Hans-Jörg Butt (Hamburg - Juventus 4-4, 13/09/2000)

Hans-Jörg Butt (Leverkusen - Juventus 3-1, 12/03/2002)

Hans-Jörg Butt (Juventus - Bayern 1-4, 08/12/2009)

Sinan Bolat (Standard Liège - AZ 1-1, 09/12/2009)

Vincent Enyeama (﻿H. Tel-Aviv - Lyon 1-3, 29/09/2010)

Ivan Provedel (Lazio - Atlético de Madrid 1-1, 19/09/2023)

Anatoliy Trubin (Benfica - Real Madrid 4-2, 28/01/2026)

Portiere più giovane a vincere la Champions League

Iker Casillas (Real Madrid - Valencia 3-0, 2000) – 19 anni 4 giorni

Portiere più anziano a vincere la Champions League

Edwin van der Sar (Man United - Chelsea 1-1, 6-5 dcr, 2008) – 37 anni 205 giorni

Van der Sar con la coppa nel 2008 ©Getty Images

Chi è il portiere più giovane di sempre ad aver giocato una finale di Champions League?

Iker Casillas (Real Madrid - Valencia 3-0, 2000) – 19 anni 4 giorni

Chi è il portiere più anziano di sempre ad aver giocato una finale di Champions League?

Edwin van der Sar (Barcelona 3-1 Man United, 2011) – 40 anni 211 giorni

Dino Zoff aveva 41 anni e 86 giorni quando ha perso la finale di Coppa dei Campioni del 1983 tra Juventus e Amburgo per 1-0.

Maarten Vandevoordt (Napoli - Genk 4-0, 10/12/19) – 17 anni 287 giorni

Marco Ballotta (Real Madrid - Lazio 3-1, 11/12/07) – 43 anni 252 giorni

Chi ha collezionato il maggior numero di clean sheet in ogni stagione di Champions League?

2024/25 7 Yann Sommer (Inter)

2023/24 6 Gregor Kobel (Dortmund)

2022/23 8 André Onana (Inter)

2021/22 5 Edouard Mendy (Chelsea), Odysseas Vlachodimos (Benfica), Thibaut Courtois (Real Madrid)

2020/21 9 Edouard Mendy (Chelsea)

2019/20 6 Manuel Neuer (Bayern)

2018/19 6 Marc-André ter Stegen (Barcelona), Alisson (Liverpool)

2017/18 6 Loris Karius (Liverpool)

2016/17 8 Gianluigi Buffon (Juventus)

2015/16 9 Keylor Navas (Real Madrid)

2014/15 6 Danijel Subašić (Monaco), Manuel Neuer (Bayern), Gianluigi Buffon (Juventus), Marc-André ter Stegen (Barcelona)

2013/14 6 Petr Čech (Chelsea), Iker Casillas (Real Madrid)

2012/13 6 Helton (Porto), Willy Caballero (Málaga), Gianluigi Buffon), Manuel Neuer (Bayern)

*Giocatori ordinati per numero di presenze, a partire dal più basso.