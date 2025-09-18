I portieri più giovani della Champions League: Vandevoordt, Svilar, Kalmurza, Casillas

Negli ultimi 30 anni, i migliori portieri del mondo hanno tutti giocato in UEFA Champions League, e molti di loro hanno iniziato a calcare il massimo palcoscenico europeo prestissimo. Iker Casillas, Manuel Neuer, Gianluigi Buffon and Petr Čech – quattro dei sei portieri con 100 o più presenze nella competizione – avevano tutti meno di 20 anni quando hanno fatto il loro esordio nella massima competizione europea per club (un altro portiere arrivato a oltre quota 100, Oliver Kahn, aveva 25 anni!).

L'ex numero 1 della Spagna, Casillas, in particolare, dopo otto mesi dal suo esordio, è diventato il più giovane portiere (e il terzo in generale) a sollevare il trofeo, mantenendo la porta inviolata nel successo del Real Madrid sul Valencia per 3-0 – trionfo arrivato appena quattro giorni dopo il suo 19° compleanno.

Tuttavia, per quanto riguarda la competizione nel suo complesso, Casillas è al quarto posto. Chi è quindi il più giovane portiere di sempre in Champions League? Il primato spetta al belga Maarten Vandevoordt, che a 17 anni e 287 giorni è sceso in campo col Genk nella sfida contro il Napoli alla sesta giornata dell'edizione 2019/20. Chi fa parte di questa speciale classifica? Scopriamolo insieme.

Chi sono i portieri più giovani che hanno giocato in Champions League?*

Vandevoordt aveva ancora 17 anni (ne avrebbe fatti 18 due mesi dopo) quando è stato schierato per difendere la porta del Genk. La tripletta di Arkadiusz Milik del Napoli ha rappresentato una sorta di battesimo del fuoco per il portiere del Belgio U19. Vandevoordt rimane tutt'ora l'unico portiere di 17 anni ad aver giocato in Champions League.

Highlights: Napoli - Genk 4-0 ﻿

Il precedente detentore del record era un altro calciatore nato in Belgio: il serbo Mile Svilar. Svilar aveva 18 anni e 52 giorni quando è sceso in campo col Benfica contro il Manchester United nella fase a gironi 2017/18, superando così il record di lungo corso detenuto da Casillas.

Il più giovane a portare a casa un clean sheet al debutto in Champions League è stato Igor Akinfeev del CSKA Moskva, a 18 anni e 159 giorni.

17 anni e 287 giorni: Maarten Vandevoordt (Napoli - Genk 4-0, 10/12/19)

18 anni e 52 giorni: Mile Svilar (Benfica - Manchester United 0-1, 18/10/17)

18 anni e 96 giorni: Sherkhan Kalmurza (Sporting CP - Kairat Almaty 4-1, 18/09/25)

18 anni e 118 giorni: Iker Casillas (Olympiacos - Real Madrid 3-3, 15/09/99)

18 anni e 125 giorni: Nikolay Mihaylov (Levski Sofia - Werder Bremen 0-3, 31/10/06)

18 anni e 159 giorni: Igor Akinfeev (Porto - CSKA Moskva 0-0, 14/09/04)

18 anni e 246 giorni: Adrian Šemper (Lyon - Dinamo Zagreb 3-0, 14/09/16)

18 anni e 262 giorni: Maxim Kabanov (Spartak Moskva - Feyenoord 2-2, 18/09/01)

18 anni 287 giorni: Ruslan Neshcheret (Barcellona - Dynamo Kyiv 2-1, 04/11/20)

18 anni e 327 giorni: David de Gea (Porto - Atlético Madrid 2-0, 30/09/09)

19 anni e 61 giorni: Pepe Reina (Barcellona - Fenerbahçe 1-0, 31/10/01)



