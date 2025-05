Chi ha vinto il triplete? E il 'quadriplete'?

Solo dieci club hanno vinto campionato, coppa nazionale e Coppa dei Campioni nella stessa stagione, ma una squadra potrà portare il totale a 11 in questa stagione.

Il Paris Saint-Germain ha vinto il titolo della Ligue 1 e poco tempo dopo ha battuto 3-0 il Reims in finale di Coppa di Francia il 24 maggio. Anche il Barcelona puntava a questo storico traguardo in questa stagione, ma la sconfitta contro l'Inter in semifinale ha messo fine alle sue speranze.

Se il Paris dovesse conquistare tre trofei, Luis Enrique diventerebbe il secondo allenatore a realizzare questa impresa in due occasioni, essendoci già riuscito con il Barcelona nel 2015. Attualmente, Pep Guardiola è l'unico allenatore ad aver completato il treble due volte, con il Barcelona nel 2009 e con il Manchester City nel 2023.

Riesci a ricordare quali altre squadre ci sono riuscite? L'elenco completo è riportato di seguito.

Quali squadre hanno vinto il triplete?

1966/67: Celtic

1971/72: Ajax

1987/88: PSV Eindhoven

1998/99: Manchester United

2008/09: Barcellona

2009/10: Inter

2012/13: Bayern Monaco

2014/15: Barcellona

2019/20: Bayern Monaco

2022/23: Manchester City

Chi ha vinto il quadriplete?

Il Celtic – nel 1966/67 – è l'unica squadra che finora ha vinto Coppa dei Campioni, campionato, coppa nazionale e Coppa di Lega nella stessa stagione. La Coppa di Lega si disputa in meno paesi, tra cui Inghilterra e Portogallo.