Quali nazioni hanno avuto più vincitori in UEFA Champions League?

Ben 634 giocatori di 54 nazioni diverse hanno vinto la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (molti più di una volta)*.

La Spagna è in testa alla classifica: negli anni, 80 giocatori spagnoli hanno vinto la finale di Coppa dei Campioni/Champions League. La top 5 di questa speciale classifica è completata dall'Italia (seconda), l'Inghilterra, la Germania e i Paesi Bassi.

Altre curiosità

• La Turchia (nona nell'attuale ranking UEFA) è la nazione più in alto nel ranking a non aver mai avuto un vincitore di UEFA Champions League o Coppa dei Campioni. Gli unici quattro finalisti turchi hanno sempre perso: Yıldıray Baştürk (Leverkusen, 2002), Hamit Altıntop (Bayern München, 2010), Nuri Şahin (Borussia Dortmund, 2013) e Hakan Çalhanoğlu (Inter 2023, 2025).

• La Grecia ha più finalisti non vincitori, 12; questo totale comprende gli 11 del Panathinaikos che hanno perso la finale del 1971 più Akis Zikos, che ha perso la finale col Monaco nel 2004.

• La nazione europea più in basso nel ranking ad aver avuto un finalista e vincitore in Coppa dei Campioni o UEFA Champions League è San Marino; Massimo Bonini – trionfatore nel 1985 con la Juventus – ha rappresentato la nazione al 55esimo posto su 55 nel ranking UEFA per coefficienti nazionali.

• José Santamaría (Uruguay e Spagna) e Alfredo Di Stéfano (Argentina e Spagna) hanno cambiato nazionalità tra una finale e l'altra.

William Pacho è il primo giocatore dell'Ecuador a vincere il trofeo ©Getty Images

Numero di calciatori (per nazione) che hanno vinto una finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

80: Spagna

74: Italia

70: Inghilterra

64: Germania

52: Paesi Bassi

46: Portogallo

42: Brasile

39: Francia

26: Scozia

14: Romania

13: Jugoslavia

12: Argentina

8: Croazia

8: Repubblica d'Irlanda

8: Danimarca

7: Svezia

4: Belgio

4: Cechia

4: Norvegia

4: Polonia

4: Galles

3: Ghana

3: Costa d'Avorio

3: Nigeria

3: Uruguay

2: Australia

2: Austria

2: Camerun

2: Finlandia

2: Georgia

2: Mali

2: Irlanda del Nord

2: Russia

2: Senegal

2: Serbia

2: Svizzera

2: Ucraina

Il primo algerino, Rabah Madjer ©Bob Thomas/Getty Images

1: Algeria (Rabah Madjer, Porto 1987)

1: Bosnia-Erzegovina (Hasan Salihamidžić, Bayern 2001)

1: Bulgaria (Hristo Stoichkov, Barcellona 1992)

1: Canada (Alphonso Davies, Bayern 2020)

1: Costa Rica (Keylor Navas, Real Madrid 2016, 2017 e 2018)

1: Ecuador (Willian Pacho, Paris Saint-Germain 2025 e 2026)

1: Egitto (Mohamed Salah, Liverpool 2019)

1: Ungheria (Ferenc Puskás, Real Madrid 1959, 1960 e 1966)

1: Marocco (Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain 2025 e 2026)

1: Messico (Rafael Márquez, Barcellona 2006)

1 Macedonia del Nord (Goran Pandev, Inter 2010)

1: Perù (Víctor Benítez, AC Milan 1963)

1: Sudafrica (Benni McCarthy, Porto 2004)



1: San Marino (Massimo Bonini, Juventus 1985)

1: Trinidad e Tobago (Dwight Yorke, Manchester United 1999)



1: Stati Uniti (Christian Pulišić, Chelsea 2021)

1: Zimbabwe (Bruce Grobbelaar, Liverpool 1984)

Ultimo aggiornamento 30/05/2026

*Ai fini statistici vengono considerati solo i giocatori che sono scesi in campo in finale.