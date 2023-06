Quali nazioni hanno avuto più vincitori in UEFA Champions League?

Circa 619 giocatori hanno vinto la finale di Coppa dei Campioni o di Champions League (molti più di una volta).

Il totale comprende i 13 del Manchester City nella gara conclusiva del 2023, in cui Rodri è stato il 78esimo spagnolo a conquistare il trofeo.

Altre curiosità

• La Grecia ha più finalisti non vincitori, 12; questo totale comprende gli 11 del Panathinaikos che hanno perso la finale del 1971, più Akis Zikos che ha perso la finale col Monaco nel 2004.

• La Turchia (12esima nell'attuale ranking UEFA) è la nazione più in alto nel ranking a non aver mai avuto un vincitore di UEFA Champions League o Coppa dei Campioni. Gli unici quattro finalisti turchi hanno sempre perso: Yıldıray Baştürk (Leverkusen, 2002), Hamit Altıntop (Bayern, 2010), Nuri Şahin (Dortmund, 2013) e Hakan Çalhanoğlu (Inter 2023).

• La nazione europea più in basso nel ranking ad aver avuto un finalista e vincitore in Coppa dei Campioni o UEFA Champions League è San Marino; Massimo Bonini – trionfatore nel 1985 con la Juventus – ha rappresentato la nazione al 55esimo posto su 55 nel ranking UEFA per coefficienti nazionali.

Il Bayern del 1974 è stata la prima squadra tedesca a vincere ©Getty Images

Numero di calciatori (per nazione) che hanno vinto una finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

78: Spagna

72: Italia

69: Inghilterra

65: Germania

52: Paesi Bassi

43: Brasile

42: Portogallo

34: Francia

26: Scozia

12: Argentina

12: Romania

10: Croazia

9: Serbia

8: Repubblica d'Irlanda

8: Danimarca

7: Svezia

4: Belgio

4: Cechia

4: Norvegia

4: Polonia

4: Galles

3: Ghana

3: Costa d'Avorio

3: Macedonia del Nord

3: Nigeria

3: Svizzera

3: Uruguay

2: Australia

2: Austria

2: Bosnia ed Erzegovina

2: Camerun

2: Finlandia

2: Mali

2: Montenegro

2: Irlanda del Nord

2: Senegal



Il primo algerino, Rabah Madjer ©Bob Thomas/Getty Images

1: Algeria (Rabah Madjer, Porto 1987)

1: Bulgaria (Hristo Stoichkov, Barcellona 1992)

1: Canada (Alphonso Davies, Bayern 2020)

1: Costa Rica (Keylor Navas, Real Madrid 2016, 2017 e 2018)

1: Egitto (Mohamed Salah, Liverpool 2019)

1: Georgia (Kakha Kaladze, Milan 2003 e 2007)

1: Ungheria (Ferenc Puskás, Real Madrid 1959, 1960 e 1966)

1: Messico (Rafael Márquez, Barcellona 2006)

1: Perù (Víctor Benítez, AC Milan 1963)

1: Sudafrica (Benni McCarthy, Porto 2004)

1: Russia (Dmitri Alenichev, Porto 2004)

1: San Marino (Massimo Bonini, Juventus 1985)

1: Trinidad e Tobago (Dwight Yorke, Manchester United 1999)

1: Ucraina (Andriy Shevchenko, Milan 2003)

1: Stati Uniti (Christian Pulišić, Chelsea 2021)

1: Zimbabwe (Bruce Grobbelaar, Liverpool 1984)

Ultimo aggiornamento 10/06/2023

Dona per aiutare le vittime dei terremoti in Turchia e Siria.