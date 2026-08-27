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Quali nazioni hanno avuto più vincitori in UEFA Champions League?

giovedì 27 agosto 2026

Il trofeo calcistico più ambito d'Europa è stato vinto da giocatori di 54 nazioni diverse.

Fabián Ruiz alza la Champions League
Fabián Ruiz alza la Champions League UEFA via Getty Images

Ben 634 giocatori di 54 nazioni diverse hanno vinto la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (molti più di una volta)*.

La Spagna è in testa alla classifica: negli anni, 80 giocatori spagnoli hanno vinto la finale di Coppa dei Campioni/Champions League. La top 5 di questa speciale classifica è completata dall'Italia (seconda), l'Inghilterra, la Germania e i Paesi Bassi.

Altre curiosità

• La Turchia (nona nell'attuale ranking UEFA) è la nazione più in alto nel ranking a non aver mai avuto un vincitore di UEFA Champions League o Coppa dei Campioni. Gli unici quattro finalisti turchi hanno sempre perso: Yıldıray Baştürk (Leverkusen, 2002), Hamit Altıntop (Bayern München, 2010), Nuri Şahin (Borussia Dortmund, 2013) e Hakan Çalhanoğlu (Inter 2023, 2025).

• La Grecia ha più finalisti non vincitori, 12; questo totale comprende gli 11 del Panathinaikos che hanno perso la finale del 1971 più Akis Zikos, che ha perso la finale col Monaco nel 2004.

• La nazione europea più in basso nel ranking ad aver avuto un finalista e vincitore in Coppa dei Campioni o UEFA Champions League è San Marino; Massimo Bonini – trionfatore nel 1985 con la Juventus – ha rappresentato la nazione al 55esimo posto su 55 nel ranking UEFA per coefficienti nazionali.

• José Santamaría (Uruguay e Spagna) e Alfredo Di Stéfano (Argentina e Spagna) hanno cambiato nazionalità tra una finale e l'altra.

William Pacho è il primo giocatore dell'Ecuador a vincere il trofeo
William Pacho è il primo giocatore dell'Ecuador a vincere il trofeo©Getty Images

Numero di calciatori (per nazione) che hanno vinto una finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League

80: Spagna
74: Italia
70: Inghilterra
64: Germania
52: Paesi Bassi
46: Portogallo
42: Brasile
39: Francia
26: Scozia
14: Romania
13: Jugoslavia
12: Argentina
8: Croazia
8: Repubblica d'Irlanda
8: Danimarca
7: Svezia
4: Belgio
4: Cechia
4: Norvegia
4: Polonia
4: Galles
3: Ghana
3: Costa d'Avorio
3: Nigeria
3: Uruguay
2: Australia
2: Austria
2: Camerun
2: Finlandia
2: Georgia
2: Mali
2: Irlanda del Nord
2: Russia
2: Senegal
2: Serbia
2: Svizzera
2: Ucraina

Il primo algerino, Rabah Madjer
Il primo algerino, Rabah Madjer©Bob Thomas/Getty Images

1: Algeria (Rabah Madjer, Porto 1987)
1: Bosnia-Erzegovina (Hasan Salihamidžić, Bayern 2001)
1: Bulgaria (Hristo Stoichkov, Barcellona 1992)
1: Canada (Alphonso Davies, Bayern 2020)
1: Costa Rica (Keylor Navas, Real Madrid 2016, 2017 e 2018)
1: Ecuador (Willian Pacho, Paris Saint-Germain 2025 e 2026)
1: Egitto (Mohamed Salah, Liverpool 2019)
1: Ungheria (Ferenc Puskás, Real Madrid 1959, 1960 e 1966)
1: Marocco (Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain 2025 e 2026)
1: Messico (Rafael Márquez, Barcellona 2006)
1 Macedonia del Nord (Goran Pandev, Inter 2010)
1: Perù (Víctor Benítez, AC Milan 1963)
1: Sudafrica (Benni McCarthy, Porto 2004)

1: San Marino (Massimo Bonini, Juventus 1985)
1: Trinidad e Tobago (Dwight Yorke, Manchester United 1999)

1: Stati Uniti (Christian Pulišić, Chelsea 2021)
1: Zimbabwe (Bruce Grobbelaar, Liverpool 1984)

Ultimo aggiornamento 30/05/2026

*Ai fini statistici vengono considerati solo i giocatori che sono scesi in campo in finale.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 27 agosto 2026

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