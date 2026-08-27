Quali nazioni hanno avuto più vincitori in UEFA Champions League?
giovedì 27 agosto 2026
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Il trofeo calcistico più ambito d'Europa è stato vinto da giocatori di 54 nazioni diverse.
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Ben 634 giocatori di 54 nazioni diverse hanno vinto la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (molti più di una volta)*.
La Spagna è in testa alla classifica: negli anni, 80 giocatori spagnoli hanno vinto la finale di Coppa dei Campioni/Champions League. La top 5 di questa speciale classifica è completata dall'Italia (seconda), l'Inghilterra, la Germania e i Paesi Bassi.
Altre curiosità
• La Turchia (nona nell'attuale ranking UEFA) è la nazione più in alto nel ranking a non aver mai avuto un vincitore di UEFA Champions League o Coppa dei Campioni. Gli unici quattro finalisti turchi hanno sempre perso: Yıldıray Baştürk (Leverkusen, 2002), Hamit Altıntop (Bayern München, 2010), Nuri Şahin (Borussia Dortmund, 2013) e Hakan Çalhanoğlu (Inter 2023, 2025).
• La Grecia ha più finalisti non vincitori, 12; questo totale comprende gli 11 del Panathinaikos che hanno perso la finale del 1971 più Akis Zikos, che ha perso la finale col Monaco nel 2004.
• La nazione europea più in basso nel ranking ad aver avuto un finalista e vincitore in Coppa dei Campioni o UEFA Champions League è San Marino; Massimo Bonini – trionfatore nel 1985 con la Juventus – ha rappresentato la nazione al 55esimo posto su 55 nel ranking UEFA per coefficienti nazionali.
• José Santamaría (Uruguay e Spagna) e Alfredo Di Stéfano (Argentina e Spagna) hanno cambiato nazionalità tra una finale e l'altra.
Numero di calciatori (per nazione) che hanno vinto una finale di Coppa dei Campioni/UEFA Champions League
80: Spagna
74: Italia
70: Inghilterra
64: Germania
52: Paesi Bassi
46: Portogallo
42: Brasile
39: Francia
26: Scozia
14: Romania
13: Jugoslavia
12: Argentina
8: Croazia
8: Repubblica d'Irlanda
8: Danimarca
7: Svezia
4: Belgio
4: Cechia
4: Norvegia
4: Polonia
4: Galles
3: Ghana
3: Costa d'Avorio
3: Nigeria
3: Uruguay
2: Australia
2: Austria
2: Camerun
2: Finlandia
2: Georgia
2: Mali
2: Irlanda del Nord
2: Russia
2: Senegal
2: Serbia
2: Svizzera
2: Ucraina
1: Algeria (Rabah Madjer, Porto 1987)
1: Bosnia-Erzegovina (Hasan Salihamidžić, Bayern 2001)
1: Bulgaria (Hristo Stoichkov, Barcellona 1992)
1: Canada (Alphonso Davies, Bayern 2020)
1: Costa Rica (Keylor Navas, Real Madrid 2016, 2017 e 2018)
1: Ecuador (Willian Pacho, Paris Saint-Germain 2025 e 2026)
1: Egitto (Mohamed Salah, Liverpool 2019)
1: Ungheria (Ferenc Puskás, Real Madrid 1959, 1960 e 1966)
1: Marocco (Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain 2025 e 2026)
1: Messico (Rafael Márquez, Barcellona 2006)
1 Macedonia del Nord (Goran Pandev, Inter 2010)
1: Perù (Víctor Benítez, AC Milan 1963)
1: Sudafrica (Benni McCarthy, Porto 2004)
1: San Marino (Massimo Bonini, Juventus 1985)
1: Trinidad e Tobago (Dwight Yorke, Manchester United 1999)
1: Stati Uniti (Christian Pulišić, Chelsea 2021)
1: Zimbabwe (Bruce Grobbelaar, Liverpool 1984)
Ultimo aggiornamento 30/05/2026
*Ai fini statistici vengono considerati solo i giocatori che sono scesi in campo in finale.