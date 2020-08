Record di gol in una stagione di Champions League

Per come si è svolta l'edizione 2019/20, chi alzerà la coppa a Lisbona domenica prossima avrà giocato 11 partite invece delle consuete 13: il Bayern, però, potrebbe comunque centrare due record di gol.

Dopo la travolgente vittoria sul Barcellona ai quarti, primo 8-2 di sempre nella competizione, i campioni di Germania sono a due lunghezze dal record di gol in una singola edizione di UEFA Champions League da quando la seconda fase a gironi è stata sostituita dalla fase a eliminazione diretta. Con sei reti, invece, eguaglierà il record assoluto del Barcellona, completato in 16 partite nella stagione 1999/2000 (quando è arrivato in semifinale).

Maggior numero di gol in una stagione

45 Barcellona, 1999/2000 (16 partite)

41 Real Madrid, 2013/14 (13)

41 Liverpool, 2017/18 (13)

39 Bayern, 2019/20 (9)

36 Real Madrid, 2016/17 (13)

Il Bayern 2019/20 ha già un record in tasca, quello di miglior media gol a partita in una sola edizione. Finora è stato così devastante che, anche se non dovesse segnare in semifinale e in finale, manterrebbe comunque il primato!

Miglior media gol a partita in una sola stagione

4,33 Bayern, 2019/20

3,15 Real Madrid, 2013/14

3,15 Liverpool, 2017/18

2,92 Barcellona, 2011/12

2,92 Real Madrid, 2011/12