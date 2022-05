I vincitori della finale di UEFA Europa League

L'Eintracht Frankfurt ha vinto la UEFA Europa League 40 anni dopo aver trionfato in Coppa UEFA. Ecco il suo cammino nella stagione 2021/22.

Il cammino del Frankfurt in finale di Europa League

Ranking UEFA: 27°

Cammino qualificazione: primo posto Gruppo D (V3 P3 S0 GF10 GS6), 3-2 tot. dts contro Betis (ottavi), 4-3 tot. contro Barcellona (quarti), 3-1 tot. contro West Ham (semifinale), 1-1 dts (5-4 dcr) contro Rangers (finale)

Miglior marcatore: Daichi Kamada (5)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (1979/80)

Con tre vittorie e tre pareggi, il Frankfurt è arrivato alla fase a gironi imbattuto, nonostante le difficoltà contro Fenerbahçe, Olympiacos e Antwerp, quindi ha eliminato il Real Betis agli ottavi ai supplementari. Il successo ai quarti di finale contro Il Barcellona, e in particolare la vittoria per 3-2 al ritorno al Camp Nou, rimarrà a lungo scolpito nella memoria. La vittoria in casa del West Ham nella semifinale di andata ha dimostrato che l'exploit in Spagna non era dovuto a un colpo di fortuna ed è stato seguito da una vittoria in casa. In finale contro i Rangers, la squadra ha tenuto i nervi saldi, pareggiando dopo un gol di svantaggio e imponendosi per 5-4 ai rigori.

Come gioca il Frankfurt?

Il Frankfurt gioca meglio quando non preme troppo, cedendo il possesso palla e colpendo in contropiede. Tende a creare più occasioni contro le grandi squadre (vedi il Barcellona), mentre va più in difficoltà quando è obbligato a costruire.

Grandi gol in finale di Europa League

Giocatori chiave

Filip Kostić. Kostić, terzino sinistro offensivo, è molto pericoloso, tanto che molti avversari decidono di raddoppiarlo. I suoi cross, precisi e temibili, diventano spesso assist, mentre il suo sinistro è capace di gol che hanno già affondato Betis e Barcellona.

Allenatore

Oliver Glasner. Alla sua prima stagione a Francoforte dopo l'arrivo dal Wolfsburg, l'austriaco è stato criticato perché la sua squadra era partita a rilento, ma ha saputo conquistare tifosi e addetti ai lavori con la sua onestà e un profilo sempre basso.

Lo sapevi?

Il Frankfurt è appena la terza squadra che è arrivata in finale imbattuta; ci erano riuscite anche Chelsea (2018/19) e Villarreal (la scorsa stagione), che hanno poi vinto il trofeo.