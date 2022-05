Frankfurt-Rangers 6-5 d.c.r.: Trapp e Borré decisivi

Dopo 42 anni, l'Eintracht Frankfurt torna a trionfare in una competizione europea. A Siviglia, la squadra tedesca batte ai rigori i Rangers, dopo l'1-1 con cui si erano chiusi i tempi regolamentari e i supplementari: al Ramón Sánchez Pizjuán sono decisive le parate di Kevin Trapp e i gol di Rafael Santos Borré, che trasforma il penalty finale dopo aver risposto alla rete del vantaggio di Joe Aribo nei tempi regolamentari.

I momenti chiave 20': McGregor effettua una grande parata sul tentativo di Knauff

26': Aribo manda di poco a lato con un sinistro da fuori area

48': Una conclusione deviata di Lindstrøm finisce fuori di pochissimo

57': Aribo realizza il gol del vantaggio dopo lo scivolone di Tuta

69': Borré trova il pareggio sugli sviluppi del cross di Kostić

118': Trapp con un prodigio si salva di piede su Kent

Rigori: Trapp respinge il tiro dal dischetto di Ramsey

La partita in breve: i rigori premiano l'Eintracht Francoforte

Joe Aribo esulta dopo il gol del vantaggio dei Rangers Getty Images

I tedeschi di Oliver Glasner hanno un impatto migliore sulla gara e dopo 20 minuti si rendono pericolosi con Ansgar Knauff, che al termine di una travolgente azione personale costringe l'esperto Allan McGregor a salvarsi in calcio d'angolo. Gli scozzesi rispondono con un bel sinistro a giro da fuori area di Aribo, ma l'attaccante nigeriano manda a lato di poco.

Si fa notare anche Filip Kostić, talento della nazionale serba, con due conclusioni di sinistro imprecise; prima dell'intervallo c'è lavoro anche per Trapp, che con la punta delle dita si rifugia in corner sul colpo di testa di John Lundstram.

Rafael Borré firma il pareggio dell'Eintracht AFP via Getty Images

La ripresa si riapre con l'Eintracht ancora in attacco, ma la conclusione del danese Lindstrøm, deviata da Glen Kamara, finisce fuori di un soffio. Dopo 12 minuti, comunque, sono i ragazzi di Giovanni van Bronckhorst a passare. Il difensore brasiliano Tuta scivola e spiana la strada ad Aribo, che si invola verso la porta di Trapp e lo supera con un preciso piatto sinistro: per il nigeriano ex Charlton si tratta del nono gol in stagione.

I tedeschi non ci stanno e reagiscono. Calvin Bassey si salva con un miracoloso intervento di petto su Lindstrøm, mentre il giapponese Daichi Kamada calibra male il pallonetto dopo il recupero di Sebastian Rode. Il pareggio si materializza comunque al minuto 69: sul cross dalla sinistra di Kostić, la difesa scozzese si addormenta e Borré, con un destro sotto misura, trova l'1-1. Per il colombiano è il gol numero 11 in stagione.

L'equilibrio non riesce a spezzarsi e l'appendice dei supplementari è inevitabile. A un minuto dalla fine del secondo extra-time sembra fatta per i Rangers, ma Trapp si supera con un salvataggio miracoloso, di piede, su Ryan Kent. Si va ai rigori. Aaron Ramsey si fa "ipnotizzare" da Trapp, ancora Borré trasforma il penalty della vittoria: l'Europa League, a 42 anni dal successo in Coppa UEFA, è del Frankfurt, imbattuto nella competizione.

Hankook Player of the Match: Kevin Trapp (Frankfurt)

Una bella prestazione nei 90 minuti, una parata fondamentale alle fine dei supplementari e la risposta sul rigore decisivo.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Kenny Miller, BT Sport "McGregor non è riuscito ad avvicinarsi a nessuno dei rigori. Era una prova incredibile, sotto forte pressione, presentarsi dal dischetto per i giocatori dell'Eintracht e calciare come hanno fatto. I giocatori dei Rangers sono stati eccellenti durante tutto il loro percorso, ma alla fine non sono stati all'altezza. Trapp ha avuto grandi meriti in questa finale".

Statistiche

Frankfurt e Rangers sono diventati il 17° e il 18° club a disputare la finale di Europa League, nonché le prime finaliste di Germania e Scozia.

È la prima volta che l'Europa League è vinta da una squadra non inglese o spagnola dal 2010/11, quando il Porto ha battuto il Braga.

Il Frankfurt è la prima formazione di Bundesliga ad aggiudicarsi la UEFA Cup/Europa League dal 1997, quando lo Schalke 04 superò l'Inter ai rigori.

Aribo è l'unico giocatore ad aver giocato in tutte le 15 partite di Europa League questa stagione (13 presenze da titolare, 2 partendo dalla panchina).

Il Frankfurt ha segnato almeno un gol in ognuna delle 13 partite di Europa League giocate in stagione.

Questa è stata la nona finale di Coppa UEFA/Europa League ad andare ai supplementare da quando è diventata in gara secca, nel 1998. Per cinque è stata necessaria l'appendice dei rigori.

Il Frankfurt giocherà in Champions League per la prima volta la prossima stagione. La loro unica precedente partecipazione alla massima competizione europea per club risaliva al 1959/60, quando la squadra arrivò in finale di Coppa dei Campioni.

Le Aquile sono imbattute nella competizione di questa stagione (7 vittorie e 6 pareggi) e diventano la terza formazione a concludere il torneo senza sconfitte; prima c'erano riuscite il Chelsea nel 2018/19 e il Villarreal la scorsa stagione.

Formazioni

Frankfurt: Trapp; Touré, Tuta (Hasebe 59'), N'Dicka (Lenz 100'); Knauff, Sow (Hrustic 106'), Rode (Jakić 90'), Kostić; Lindstrøm (Hauge 70'), Kamada, Borré

Rangers: McGregor; Goldson, Lundstram, Bassey; Tavernier, Jack (Davis 74'), Kamara (Arfield 91'), Barišić (Roofe 117'); Wright (Sakala 74', Ramsey 117'), Aribo (Sands 101'), Kent