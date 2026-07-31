Con la fine del secondo turno di qualificazione, le esordenti fanno un passo in avanti verso la fase campionato
venerdì 31 luglio 2026
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Prime volte storiche e rimonte mozzafiato hanno caratterizzato il secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.
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Con la conclusione del secondo turno di qualificazione disputato questa settimana, si è completata la griglia di partenza del terzo turno di qualificazione che avvicina ulteriormente le squadre alla fase campionato delle tre competizioni europee.
UEFA Champions League: una serata storica per il Kauno Žalgiris
I campioni lituani del Kauno Žalgiris si sono assicurati un posto nella fase campionato di una competizione UEFA dopo che il gol decisivo di Leon Kreković all’85° minuto ha garantito alla sua squadra la vittoria complessiva per 1-0 sui faroesi del KÍ Klaksvík.
I campioni di Svezia ed esordienti in competizioni europee del Mjällby, hanno pareggiato 0-0 il ritorno contro il Lincoln Red Imps di Gibilterra, sigillando così una vittoria complessiva per 3-0. Il Sabah, vincitore per la prima volta del campionato azero, si è qualificato al turno successivo grazie alla vittoria per 2-0 sui finlandesi del KuPS dopo l'1-0 dell'andata (tot. 3-0).
I croati del GNK Dinamo sono stati protagonisti di una straordinaria rimonta dopo essere stati in svantaggio per 2-0 al 22’ contro gli svizzeri del Thun, prevalendo infine per 4-3 (tra andata e ritorno) dopo i tempi supplementari. L’Aarhus invece ha ribaltato lo svantaggio di 4-1 dell’andata contro i polacchi del Lech Poznań, con il portiere Mads Christiansen che ha parato due rigori, consentendo alla squadra danese di andare avanti nella sua prima partecipazione in Coppa dei Campioni/Champions League dal 1987/88.
Dopo l'esordio nella passata fase campionato, i kazaki del Kairat Almaty hanno battuto ai calci di rigore i ciprioti dell'Omonia, mentre gli sloveni del Celje hanno battuto ai rigori l’Egnatia dopo un entusiasmante 5-5 complessivo tra andata e ritorno.
UEFA Europa League: Pavlidis guida la rimonta del Benfica
Dopo aver perso l'andata per 2-1 a San Gallo, in Svizzera, il Benfica ha reagito vincendo in grande stile per 5-0 a Lisbona. Vangelis Pavlidis è stato il protagonista assoluto con quattro reti: il miglior risultato in una singola partita mai ottenuto dall’attaccante greco in una competizione UEFA per club.
Il club turco del Beşiktaş si è qualificato senza particolari difficoltà contro i danesi del Midtjylland (rimasti in dieci al 53') battendoli 2-0 al ritorno e 1-0 all'andata.
Il CSKA Sofia e i ciprioti del Pafos sono entrambi andati ai tempi supplementari per superare rispettivamente gli azeri del Qarabağ e i croati dell’Hajduk Spalato, con la squadra bulgara che alla fine ha avuto la meglio sugli avversari ai calci di rigore.
UEFA Conference League: il Riga vince in rimonta
Il Riga ha compiuto un ulteriore passo avanti verso la sua prima qualificazione in assoluto alla fase campionato, grazie a una straordinaria rimonta contro i macedoni del Vardar. Dopo aver vinto l'andata per 3-2, la squadra lettone si è trovata in svantaggio per 2-0 al 66° minuto, prima di portare la sfida ai tempi supplementari e completare una rimonta straordinaria con altri quattro gol, aggiudicandosi così la vittoria complessiva per 8-4.
Anche i faroesi del Runavík hanno compiuto una rimonta spettacolare contro gli sloveni del Koper, con Michał Przybylski che ha segnato la rete del 3-3 complessivo prima del successo ai calci di rigore.
I lituani dell’FK Žalgiris e i danesi del Nordsjælland hanno ribaltato lo svantaggio accumulato all’andata, segnando rispettivamente sette e sei gol contro i georgiani della Dinamo Tbilisi e gli svedesi del GAIS.
Come funzionano le qualificazioni delle competizioni maschili per club
Il sistema di qualificazione alle competizioni UEFA per club è stato specificatamente concepito per garantire che le squadre provenienti da almeno 37 federazioni nazionali accedano alla fase campionato della Champions League, Europa League e Conference League.
Le squadre eliminate nei turni di qualificazione della Champions League ed Europa League hanno un’altra possibilità di proseguire la oro avventura europea, passando direttamente in Europa League o Conference League.
Le squadre che perdono gli spareggi della Champions League e dell’Europa League, accedono direttamente alla fase campionato rispettivamente di Europa League e Conference League.