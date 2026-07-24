Il secondo turno di qualificazione regala gol ed emozioni in tutta Europa

Le tre competizioni per club maschili sono ormai entrate nel vivo in tutto il continente, con grandi squadre, risultati eclatanti e tante emozioni nelle gare di andata del secondo turno di qualificazione.

UEFA Champions League: continua il miracolo del Mjällby

Dopo la sorprendente vittoria del campionato svedese nel 2025, il Mjällby vive un debutto da sogno sulla scena europea, vincendo comodamente 3-0 in casa contro i Lincoln Red Imps di Gibilterra. Áki Samuelsen segna due gol (ma sbaglia un rigore) e corona un'estate incredibile che lo ha visto anche esordire nella nazionale delle Isole Faroe.

Il Sabah (Azerbaigian), altra squadra che ha vinto il campionato per la prima volta, batte i finlandesi del KuPS per 1-0, ottenendo la terza vittoria su tre nelle qualificazioni e confermando l'ottimo inizio di stagione per i club azeri (sette vittorie in dieci partite nelle tre competizioni per club maschili).

Il Mjällby prima della sua prima partita assoluta in Champions League, vinta per 3-0 contro il Lincoln Red Imps.

Altro risultato degno di nota a Cipro: l'Omonia, rimasto in dieci uomini dopo soli 33 minuti, riesce comunque a vincere 1-0 contro i kazaki del Kairat, che la scorsa stagione si erano qualificati per la fase campionato e arrivavano da sette partite consecutive senza sconfitte.

In Albania, una gara ricca di emozioni con ben sei gol vede l'Egnatia rimontare due volte e pareggiare 3-3 contro gli sloveni del Celje, mentre il 2-1 sull'Hapoel Beer Sheva (Israele) è il sesto successo casalingo consecutivo del Víkingur (Islanda) in Europa.

UEFA Europa League: fortune alterne per le più blasonate

Alcune squadre di prestigio hanno fatto il loro ingresso in Europa League al secondo turno: il Beşiktaş batte i danesi del Midtjylland per 1-0 grazie a un gol del nazionale turco Orkun Kökçü, mentre l'avventura di Marco Silva al Benfica inizia con una sconfitta per 2-1 in Svizzera contro il San Gallo.

Sugli altri campi si registrano le vittorie esterne del PAOK (Grecia), che vince 3-2 in Ucraina contro la Dynamo Kiev, e degli ungheresi del Ferencváros, che battono gli olandesi del Twente per 2-1.

UEFA Conference League: sei gol per il Győr

La Conference League inizia con una vittoria di prestigio del Győr (Ungheria), che segna sei reti per la prima volta in Europa e diventa la prima squadra a riuscirci in questa stagione grazie a un 6-2 in Lussemburgo contro l'Atert Bissen.

Il Győr è la prima squadra a segnare sei gol in questa Conference League Marcell Bálint, ETO FC

Vittorie pesanti anche per l'HJK, che batte i nordirlandesi del Coleraine per 5-0 con una doppietta di Teemu Pukki, miglior marcatore di sempre della nazionale finlandese.

Nel frattempo, l'Ajax centra una vittoria esterna per 4-1 in Serbia contro il Vojvodina, con il sedicenne Mohamed Abdalla che segna dopo soli tre minuti dal suo debutto e diventa il più giovane marcatore di sempre di una squadra dei Paesi Bassi in una competizione UEFA.

Come funzionano le qualificazioni alle competizioni per club maschili Le qualificazioni alle competizioni UEFA per club sono state concepite specificamente per garantire che squadre provenienti da almeno 37 federazioni nazionali accedano alla fase campionato di Champions League, Europa League o Conference League. Le squadre eliminate nei turni di qualificazione di Champions League ed Europa League hanno un'ulteriore possibilità accedendo direttamente alla fase campionato di Europa League o Conference League. Le squadre eliminate agli spareggi di Champions League ed Europa League accedono rispettivamente alla fase campionato di Europa League e Conference League.

﻿