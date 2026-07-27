'Coraggio e fiducia': l'avventura del Tre Fiori nelle qualificazioni europee

San Marino è una delle sole tre federazioni a non essere ancora state rappresentate nella fase a gironi/campionato di una competizione UEFA per club, anche se con l'avvento della UEFA Conference League sempre più squadre stanno scrivendo la storia per la propria nazione. Nel 2025/26, ad esempio, è stata Malta a festeggiare, perché l'Hamrun Spartans è diventato il primo club dell'isola a raggiungere la fase a gironi di un torneo.

Quest'anno, a cercare di mettere fine all'attesa per San Marino c'è il Tre Fiori, squadra semiprofessionistica che detiene il record di titoli nazionali. Tra i suoi giocatori c'è il centrocampista Luca Censoni, che tre sere a settimana lascia la concessionaria d'auto in cui lavora per andare ad allenarsi. Questa stagione, però, non è iniziata come la precedente, perché Censoni e compagni erano impegnati nella massima competizione per club contro i nordirlandesi del Larne.

"Parliamo parlando di calcio europeo e rappresentiamo San Marino. È speciale", ha detto Censoni prima del fischio d'inizio. "Ci dà un'enorme visibilità ed è un'opportunità fantastica. È una ricompensa per tutto il duro lavoro svolto durante la stagione".

"È una grande opportunità, sia per noi che per San Marino. Competere a questo livello ci dà la possibilità di misurarci con squadre di tutta Europa. Ci aiuta anche a capire a che punto siamo e a crescere come squadra".

Dare l'esempio

Nonostante i pronostici sfavorevoli, la squadra di San Marino poteva ispirarsi proprio ai suoi avversari. Nella stagione 2024/25, il Larne si è infatti qualificato in Conference League, diventando il primo club nordirlandese in una competizione UEFA maggiore: nessuno poteva comprendere meglio la missione di Tre Fiori.

"Vivere l'esperienza delle qualificazioni e delle partite europee è un'occasione unica", ha spiegato l'allenatore del Larne, Gary Haveron. "Molti non hanno mai l'occasione di partecipare a competizioni di questo livello, quindi è un'esperienza incredibile per i giocatori. È stata anche una rivelazione per molti club, che hanno capito di poter essere competitivi. Noi abbiamo raggiunto la fase campionato, quindi perché altre squadre non dovrebbero riuscirci?".

"Ci aiuta ad attrarre giocatori; è un vero e proprio punto di forza. I ragazzi apprezzano l'esperienza, viaggiare e vivere situazioni diverse. Ci siamo qualificati per le competizioni europee negli ultimi sei anni e il nostro portiere ha giocato per intero ogni partita. Avere questo tipo di esperienza in spogliatoio ci aiuta molto". Anche se tutta questa esperienza si è fatta sentire allo Stadio San Marino di Serravalle, i padroni di casa hanno comunque dato filo da torcere.

L'allenatore del Larne, Gary Haveron, festeggia la vittoria contro il Tre Fiori al primo turno di qualificazione della UEFA Champions League. Getty Images

Sostenuto da un nutrito gruppo di tifosi al seguito – ufficialmente 672 – il Larne ha mostrato fin da subito una superiorità evidente, controllando la partita con la sicurezza come una squadra professionistica.

Il Tre Fiori ha resistito al forcing iniziale con una fisicità e una determinazione notevoli, ma a ridosso dell'intervallo hanno subito il gol del vantaggio di Matthew Lusty. Nella ripresa, agli ospiti è stato annullato un gol dal VAR e, anche se i padroni di casa hanno concluso la partita in crescendo, la gara di andata si è conclusa 1-0 per il Larne. Mentre i tifosi ospiti giustamente festeggiavano, si aveva la sensazione che la gara rappresentasse una vittoria anche per il Tre Fiori.

"Ci sono lezioni da imparare. Abbiamo dimostrato di poter competere ad armi pari", ha dichiarato orgoglioso Danilo Girolomoni, allenatore del Tre Fiori. "Forse oggi i giocatori si sono resi conto che il divario non è così grande come sembra. Sappiamo di poter lottare fino alla fine. Abbiamo trovato più coraggio e fiducia".

Investire nel futuro

Il Larne ha vinto la partita di ritorno in Irlanda del Nord per 2-1, qualificandosi al secondo turno contro gli ex campioni d'Europa della Crvena Zvezda (Stella Rossa). Il Tre Fiori passa dunque terzo turno di qualificazione di Conference League arricchito dall'esperienza, dagli insegnamenti in campo e da un premio in denaro.

Per la partecipazione al primo turno di qualificazione di Champions League, ha infatti ricevuto 175.000 euro e ora incasserà lo stesso premio per la partecipazione al prossimo turno di Conference League. Anche se il suo cammino europeo dovesse concludersi, la UEFA corrisponderà un bonus eliminazione di 550.000 euro. In altre parole, il Tre Fiori si è assicurato un premio di 900.000 euro, indipendentemente dall'esito. "Ci aiuta a crescere, sia in termini di carattere che di autostima. Dà più prestigio al nostro campionato e ci aiuta a compiere il passo verso il professionismo", ha spiegato Girolomoni.

"Competere a livello europeo ci offre l'opportunità di misurarci con squadre provenienti da tutta Europa." Luca Censoni, centrocampista del Tre Fiori

Ma non sono solo le squadre che raggiungono le qualificazioni a beneficiarne. Anche quelle che non si qualificano attraverso i rispettivi campionati ricevono contributi di solidarietà dalla UEFA: il 7% del ricavo lordo complessivo delle tre competizioni per club maschili della UEFA viene infatti distribuito in questo modo, garantendo che l'ecosistema europeo dei club cresca all'unisono.

"Se riusciremo ad aiutare più club di San Marino a raggiungere le qualificazioni europee, la crescita del nostro intero movimento calcistico accelererà", ha aggiunto Girolomoni.