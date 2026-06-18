Qualificazioni Champions League: partite, date e come funzionano
giovedì 18 giugno 2026
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Le qualificazioni alla UEFA Champions League 2026/27 iniziano il 7 luglio e si concludono il 26 agosto.
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Ventinove squadre sono qualificate direttamente alla fase campionato di UEFA Champions League 2026/27, mentre gli ultimi sette posti vengono assegnati tramite le qualificazioni.
Sono previsti il primo, secondo e terzo turno di qualificazione, seguiti dagli spareggi. Dal secondo turno di qualificazione in poi, ogni fase è divisa in due percorsi: il percorso Campioni e il percorso Piazzate. Il percorso Campioni comprende le squadre che si sono qualificate vincendo il campionato, mentre il percorso Piazzate comprende le squadre che si sono qualificate tramite un piazzamento nei campionati che offrono più di un posto nella competizione. Il turno di accesso delle squadre si basa sul ranking per federazioni a livello di club.
Ecco come funzionano le qualificazioni e l'elenco di tutte le partite e i risultati.
Quando si giocano i vari turni di qualificazione e gli spareggi?
Primo turno di qualificazione: 7/8 e 14/15 luglio 2026 (sorteggio: 16 giugno)
Secondo turno di qualificazione: 21/22 e 28/29 luglio 2026 (sorteggio: 17 giugno)
Terzo turno di qualificazione: 4/5 e 11 agosto 2026 (sorteggio: 20 luglio)
Spareggi: 18/19 e 25/26 agosto 2026 (sorteggio: 3 agosto)
Primo turno di qualificazione
Squadre partecipanti
Percorso Campioni: 28 (entrano in gara a questo turno)
Andata: 7/8 luglio 2026
Sabah - The New Saints
Floriana - Shamrock Rovers
Flora Tallinn - Iberia Tbilisi
Lincoln Red Imps - Inter Escaldes*
Tre Fiori - Larne*
Ararat-Armenia - Riga
Vardar - KuPS Kuopio
Kauno Žalgiris - Drita
Vitebsk - Universitatea Craiova
Petrocub - Egnatia
Borac - Levski Sofia
Víkingur Reykjavík - Győri ETO
Kairat Almaty - Sutjeska
Klaksvík - Atert Bissen
Ritorno: 14/15 luglio 2026
The New Saints - Sabah
Shamrock Rovers - Floriana
Iberia Tbilisi - Flora Tallinn
Inter Escaldes - Lincoln Red Imps*
Larne - Tre Fiori*
Riga - Ararat-Armenia
KuPS Kuopio - Vardar
Drita - Kauno Žalgiris
Universitatea Craiova - Vitebsk
Egnatia - Petrocub
Levski Sofia - Borac
Győri ETO - Víkingur Reykjavík
Sutjeska - Kairat Almaty
Atert Bissen - Klaksvík
Come funziona?
• Le vincitrici di ogni sfida accedono al secondo turno di qualificazione (percorso Campioni).
• Le squadre sconfitte passano al secondo turno di qualificazione di UEFA Conference League (percorso Campioni), a meno che non vengano sorteggiate per passare direttamente al terzo turno di qualificazione di UEFA Conference League (percorso Champions).
* La squadra sconfitta passa al terzo turno di qualificazione di UEFA Conference League (percorso Campioni)
Secondo turno di qualificazione
Squadre partecipanti
Percorso Campioni: 24 (10 entrano in gara a questo turno, insieme alle 14 vincitrici del primo turno di qualificazione)
Percorso Piazzate: 4 (entrano in gara a questo turno)
Andata: 21/22 luglio 2026
Percorso Campioni
Mjällby - Lincoln Red Imps/Inter Escaldes
Tre Fiori/Larne - Crvena Zvezda
Sabah/The New Saints - Vardar/KuPS Kuopio
Klaksvík/Atert Bissen - Kauno Žalgiris/Drita
Aarhus - Lech Poznań
Ararat-Armenia/Riga - Floriana/Shamrock Rovers
Borac/Levski Sofia - Vitebsk/Universitatea Craiova
Omonoia - Kairat Almaty/Sutjeska
Thun - GNK Dinamo
Víkingur Reykjavík/Győri ETO - Hapoel Beer-Sheva
Flora Tallinn/Iberia Tbilisi - Slovan Bratislava
Petrocub/Egnatia - Celje
Percorso Piazzate
Fenerbahçe - Górnik Zabrze
Sturm Graz - Hearts
Ritorno: 28/29 luglio 2026
Percorso Campioni
Lincoln Red Imps/Inter Escaldes - Mjällby
Crvena Zvezda - Tre Fiori/Larne
Vardar/KuPS Kuopio - Sabah/The New Saints
Kauno Žalgiris/Drita - Klaksvík/Atert Bissen
Lech Poznań - Aarhus
Floriana/Shamrock Rovers - Ararat-Armenia/Riga
Vitebsk/Universitatea Craiova - Borac/Levski Sofia
Kairat Almaty/Sutjeska - Omonoia
GNK Dinamo - Thun
Hapoel Beer-Sheva - Víkingur Reykjavík/Győri ETO
Slovan Bratislava - Flora Tallinn/Iberia Tbilisi
Celje - Petrocub/Egnatia
Percorso Piazzate
Górnik Zabrze - Fenerbahçe
Hearts - Sturm Graz
Come funziona?
• Le vincitrici di ogni sfida accedono al terzo turno di qualificazione del rispettivo percorso.
• Le squadre sconfitte passano al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League del rispettivo percorso.
Terzo turno di qualificazione
Andata: 4/5 agosto 2026
Ritorno: 11 agosto 2026
Come funziona?
• Le vincitrici di ogni sfida accedono agli spareggi del rispettivo percorso.
• Le squadre sconfitte nel percorso Campioni accedono direttamente agli spareggi di UEFA Europa League.
• Le squadre sconfitte nel Percorso Piazzate accedono alla fase campionato di UEFA Europa League.
Spareggi
Andata: 18/19 agosto 2026
Ritorno: 25/26 agosto 2026
Come funziona?
• Le vincitrici di ogni sfida accedono alla fase campionato.
• Tutte le squadre sconfitte passano alla fase campionato di UEFA Europa League.
Sorteggio della fase campionato
Il sorteggio della fase campionato di UEFA Champions League 2026/27 si terrà giovedì 27 agosto.
Al sorteggio parteciperanno 36 squadre: le 29 qualificate direttamente e le sette vincitrici degli spareggi.