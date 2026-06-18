Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Qualificazioni Champions League: partite, date e come funzionano

giovedì 18 giugno 2026

Le qualificazioni alla UEFA Champions League 2026/27 iniziano il 7 luglio e si concludono il 26 agosto.

Il trofeo della UEFA Champions League
Il trofeo della UEFA Champions League UEFA via Getty Images

Ventinove squadre sono qualificate direttamente alla fase campionato di ﻿UEFA Champions League 2026/27, mentre gli ultimi sette posti vengono assegnati tramite le qualificazioni.

Sono previsti il primo, secondo e terzo turno di qualificazione, seguiti dagli spareggi. Dal secondo turno di qualificazione in poi, ogni fase è divisa in due percorsi: il percorso Campioni e il percorso Piazzate. Il percorso Campioni comprende le squadre che si sono qualificate vincendo il campionato, mentre il percorso Piazzate comprende le squadre che si sono qualificate tramite un piazzamento nei campionati che offrono più di un posto nella competizione. Il turno di accesso delle squadre si basa sul ranking per federazioni a livello di club.

Ecco come funzionano le qualificazioni e l'elenco di tutte le partite e i risultati.

Quando si giocano i vari turni di qualificazione e gli spareggi?

Primo turno di qualificazione: 7/8 e 14/15 luglio 2026 (sorteggio: 16 giugno)
Secondo turno di qualificazione: 21/22 e 28/29 luglio 2026 (sorteggio: 17 giugno)
Terzo turno di qualificazione: 4/5 e 11 agosto 2026 (sorteggio: 20 luglio)
Spareggi: 18/19 e 25/26 agosto 2026 (sorteggio: 3 agosto)

Primo turno di qualificazione

Squadre partecipanti
Percorso Campioni: 28 (entrano in gara a questo turno)

Andata: 7/8 luglio 2026

Sabah - The New Saints
Floriana - Shamrock Rovers
Flora Tallinn - Iberia Tbilisi
Lincoln Red Imps - Inter Escaldes*
Tre Fiori - Larne*
Ararat-Armenia - Riga
Vardar - KuPS Kuopio
Kauno Žalgiris - Drita
Vitebsk - Universitatea Craiova
Petrocub - Egnatia
Borac - Levski Sofia
Víkingur Reykjavík - Győri ETO
Kairat Almaty - Sutjeska
Klaksvík - Atert Bissen

Ritorno: 14/15 luglio 2026

The New Saints - Sabah
Shamrock Rovers - Floriana
Iberia Tbilisi - Flora Tallinn
Inter Escaldes - Lincoln Red Imps*
Larne - Tre Fiori*
Riga - Ararat-Armenia
KuPS Kuopio - Vardar
Drita - Kauno Žalgiris
Universitatea Craiova - Vitebsk
Egnatia - Petrocub
Levski Sofia - Borac
Győri ETO - Víkingur Reykjavík
Sutjeska - Kairat Almaty
Atert Bissen - Klaksvík

Come funziona?
• Le vincitrici di ogni sfida accedono al secondo turno di qualificazione (percorso Campioni).
• Le squadre sconfitte passano al secondo turno di qualificazione di UEFA Conference League (percorso Campioni), a meno che non vengano sorteggiate per passare direttamente al terzo turno di qualificazione di UEFA Conference League (percorso Champions).

* La squadra sconfitta passa al terzo turno di qualificazione di UEFA Conference League (percorso Campioni)

Secondo turno di qualificazione

Squadre partecipanti
Percorso Campioni: 24 (10 entrano in gara a questo turno, insieme alle 14 vincitrici del primo turno di qualificazione)
Percorso Piazzate: 4 (entrano in gara a questo turno)

Andata: 21/22 luglio 2026

Percorso Campioni

Mjällby - Lincoln Red Imps/Inter Escaldes
Tre Fiori/Larne - Crvena Zvezda
Sabah/The New Saints - Vardar/KuPS Kuopio
Klaksvík/Atert Bissen - Kauno Žalgiris/Drita
Aarhus - Lech Poznań
Ararat-Armenia/Riga - Floriana/Shamrock Rovers
Borac/Levski Sofia - Vitebsk/Universitatea Craiova
Omonoia - Kairat Almaty/Sutjeska
Thun - GNK Dinamo
Víkingur Reykjavík/Győri ETO - Hapoel Beer-Sheva
Flora Tallinn/Iberia Tbilisi - Slovan Bratislava
Petrocub/Egnatia - Celje

Percorso Piazzate

Fenerbahçe - Górnik Zabrze
Sturm Graz - Hearts

Ritorno: 28/29 luglio 2026

Percorso Campioni

Lincoln Red Imps/Inter Escaldes - Mjällby
Crvena Zvezda - Tre Fiori/Larne
Vardar/KuPS Kuopio - Sabah/The New Saints
Kauno Žalgiris/Drita - Klaksvík/Atert Bissen
Lech Poznań - Aarhus
Floriana/Shamrock Rovers - Ararat-Armenia/Riga
Vitebsk/Universitatea Craiova - Borac/Levski Sofia
Kairat Almaty/Sutjeska - Omonoia
GNK Dinamo - Thun
Hapoel Beer-Sheva - Víkingur Reykjavík/Győri ETO
Slovan Bratislava - Flora Tallinn/Iberia Tbilisi
Celje - Petrocub/Egnatia

Percorso Piazzate

Górnik Zabrze - Fenerbahçe
Hearts - Sturm Graz

Come funziona?
• Le vincitrici di ogni sfida accedono al terzo turno di qualificazione del rispettivo percorso.
• Le squadre sconfitte passano al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League del rispettivo percorso.

Terzo turno di qualificazione

Andata: 4/5 agosto 2026
Ritorno: 11 agosto 2026

Come funziona?
• Le vincitrici di ogni sfida accedono agli spareggi del rispettivo percorso.
• Le squadre sconfitte nel percorso Campioni accedono direttamente agli spareggi di UEFA Europa League.
• Le squadre sconfitte nel Percorso Piazzate accedono alla fase campionato di UEFA Europa League.

Spareggi

Andata: 18/19 agosto 2026
Ritorno: 25/26 agosto 2026

Come funziona?
• Le vincitrici di ogni sfida accedono alla fase campionato.
• Tutte le squadre sconfitte passano alla fase campionato di UEFA Europa League.

Sorteggio della fase campionato

UEFA via Getty Images

Il sorteggio della fase campionato di UEFA Champions League 2026/27 si terrà giovedì 27 agosto.

Al sorteggio parteciperanno 36 squadre: le 29 qualificate direttamente e le sette vincitrici degli spareggi.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: giovedì 18 giugno 2026

Scelti per te

Champions League 2026/27: squadre, date, sorteggi, format, finale
Live 08/06/2026

Champions League 2026/27: squadre, date, sorteggi, format, finale

Tutto quello che c'è da sapere sulla 72ª stagione della massima competizione calcistica europea per club.
Finale 2027: tutto quello che c'è da sapere
Live 11/09/2025

Finale 2027: tutto quello che c'è da sapere

La finale della Champions League 2026/27 si giocherà all'Estadio Metropolitano dell'Atleti.