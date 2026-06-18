Qualificazioni Champions League: partite, date e come funzionano

Ventinove squadre sono qualificate direttamente alla fase campionato di ﻿UEFA Champions League 2026/27, mentre gli ultimi sette posti vengono assegnati tramite le qualificazioni.

Sono previsti il primo, secondo e terzo turno di qualificazione, seguiti dagli spareggi. Dal secondo turno di qualificazione in poi, ogni fase è divisa in due percorsi: il percorso Campioni e il percorso Piazzate. Il percorso Campioni comprende le squadre che si sono qualificate vincendo il campionato, mentre il percorso Piazzate comprende le squadre che si sono qualificate tramite un piazzamento nei campionati che offrono più di un posto nella competizione. Il turno di accesso delle squadre si basa sul ranking per federazioni a livello di club.

Ecco come funzionano le qualificazioni e l'elenco di tutte le partite e i risultati.

Quando si giocano i vari turni di qualificazione e gli spareggi? Primo turno di qualificazione: 7/8 e 14/15 luglio 2026 (sorteggio: 16 giugno)

Secondo turno di qualificazione: 21/22 e 28/29 luglio 2026 (sorteggio: 17 giugno)

Terzo turno di qualificazione: 4/5 e 11 agosto 2026 (sorteggio: 20 luglio)

Spareggi: 18/19 e 25/26 agosto 2026 (sorteggio: 3 agosto)

Primo turno di qualificazione

Squadre partecipanti

Percorso Campioni: 28 (entrano in gara a questo turno)

Andata: 7/8 luglio 2026

Sabah - The New Saints

Floriana - Shamrock Rovers

Flora Tallinn - Iberia Tbilisi

Lincoln Red Imps - Inter Escaldes*

Tre Fiori - Larne*

Ararat-Armenia - Riga

Vardar - KuPS Kuopio

Kauno Žalgiris - Drita

Vitebsk - Universitatea Craiova

Petrocub - Egnatia

Borac - Levski Sofia

Víkingur Reykjavík - Győri ETO

Kairat Almaty - Sutjeska

Klaksvík - Atert Bissen

Ritorno: 14/15 luglio 2026

The New Saints - Sabah

Shamrock Rovers - Floriana

Iberia Tbilisi - Flora Tallinn

Inter Escaldes - Lincoln Red Imps*

Larne - Tre Fiori*

Riga - Ararat-Armenia

KuPS Kuopio - Vardar

Drita - Kauno Žalgiris

Universitatea Craiova - Vitebsk

Egnatia - Petrocub

Levski Sofia - Borac

Győri ETO - Víkingur Reykjavík

Sutjeska - Kairat Almaty

Atert Bissen - Klaksvík

Come funziona?

• Le vincitrici di ogni sfida accedono al secondo turno di qualificazione (percorso Campioni).

• Le squadre sconfitte passano al secondo turno di qualificazione di UEFA Conference League (percorso Campioni), a meno che non vengano sorteggiate per passare direttamente al terzo turno di qualificazione di UEFA Conference League (percorso Champions).

* La squadra sconfitta passa al terzo turno di qualificazione di UEFA Conference League (percorso Campioni)

Secondo turno di qualificazione

Squadre partecipanti

Percorso Campioni: 24 (10 entrano in gara a questo turno, insieme alle 14 vincitrici del primo turno di qualificazione)

Percorso Piazzate: 4 (entrano in gara a questo turno)

Andata: 21/22 luglio 2026

Percorso Campioni

Mjällby - Lincoln Red Imps/Inter Escaldes

Tre Fiori/Larne - Crvena Zvezda

Sabah/The New Saints - Vardar/KuPS Kuopio

Klaksvík/Atert Bissen - Kauno Žalgiris/Drita

Aarhus - Lech Poznań

Ararat-Armenia/Riga - Floriana/Shamrock Rovers

Borac/Levski Sofia - Vitebsk/Universitatea Craiova

Omonoia - Kairat Almaty/Sutjeska

Thun - GNK Dinamo

Víkingur Reykjavík/Győri ETO - Hapoel Beer-Sheva

Flora Tallinn/Iberia Tbilisi - Slovan Bratislava

Petrocub/Egnatia - Celje

Percorso Piazzate

Fenerbahçe - Górnik Zabrze

Sturm Graz - Hearts

Ritorno: 28/29 luglio 2026

Percorso Campioni

Lincoln Red Imps/Inter Escaldes - Mjällby

Crvena Zvezda - Tre Fiori/Larne

Vardar/KuPS Kuopio - Sabah/The New Saints

Kauno Žalgiris/Drita - Klaksvík/Atert Bissen

Lech Poznań - Aarhus

Floriana/Shamrock Rovers - Ararat-Armenia/Riga

Vitebsk/Universitatea Craiova - Borac/Levski Sofia

Kairat Almaty/Sutjeska - Omonoia

GNK Dinamo - Thun

Hapoel Beer-Sheva - Víkingur Reykjavík/Győri ETO

Slovan Bratislava - Flora Tallinn/Iberia Tbilisi

Celje - Petrocub/Egnatia

Percorso Piazzate

Górnik Zabrze - Fenerbahçe

Hearts - Sturm Graz

Come funziona?

• Le vincitrici di ogni sfida accedono al terzo turno di qualificazione del rispettivo percorso.

• Le squadre sconfitte passano al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League del rispettivo percorso.

Terzo turno di qualificazione

Andata: 4/5 agosto 2026

Ritorno: 11 agosto 2026

Come funziona?

• Le vincitrici di ogni sfida accedono agli spareggi del rispettivo percorso.

• Le squadre sconfitte nel percorso Campioni accedono direttamente agli spareggi di UEFA Europa League.

• Le squadre sconfitte nel Percorso Piazzate accedono alla fase campionato di UEFA Europa League.

Spareggi

Andata: 18/19 agosto 2026

Ritorno: 25/26 agosto 2026

Come funziona?

• Le vincitrici di ogni sfida accedono alla fase campionato.

• Tutte le squadre sconfitte passano alla fase campionato di UEFA Europa League.