Si chiude il primo turno di qualificazione delle competizioni UEFA per club maschili 

Le prime sfide delle qualificazioni hanno già regalato risultati storici, con squadre provenienti da Albania, Ungheria e Finlandia che sono approdate al turno successivo. Ecco alcune delle storie più significative dell’ultimo turno.

UEFA Champions League: prosegue la corsa del Craiova

L’Universitatea Craiova ha eliminato i bielorussi dell’ML Vitebsk con un risultato complessivo di 5-1, dopo la vittoria per 1-0 ottenuta mercoledì. La vittoria ha coronato una settimana storica, dopo che lo scorso fine settimana la squadra si era aggiudicata la Supercoppa rumena ai rigori – il terzo trofeo nazionale vinto dal club nel 2026.

L’Egnatia ha battuto 6-1 il Petrocub of Moldova, eguagliando il più ampio margine di vittoria mai ottenuto da un club albanese in una competizione europea. Il risultato complessivo di 7-2 ha permesso all’Egnatia di superare per la prima volta nella sua storia un turno della UEFA Champions League.

Diverse altre squadre hanno raggiunto per la prima volta il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League, tra cui l’Ararat-Armenia, il Víkingur Reykjavík, il Sabah, il Kauno Žalgiris e il Larne.

L'eultanza di Matthew Ridley del Larne dopo un gol al Tre Fiori Charles McQuillan/Getty Images

UEFA Europa League: la Dynamo Kyiv vince ai rigori

In UEFA Europa League, un incontro si è deciso ai calci di rigore: gli ucraini della Dynamo Kyiv hanno battuto i rumeni dell’Universitatea Cluj dopo un pareggio complessivo per 0-0, guadagnandosi così l’accesso al secondo turno di qualificazione contro i greci del PAOK.

Dopo aver vestito la maglia della nazionale di Haiti al Mondiale FIFA, Lenny Joseph ha segnato il primo gol nella vittoria per 3-0 del Ferencváros sul Vojvodina. La squadra ungherese affronterà l’FC Twente nel prossimo turno, mentre il club serbo prenderà parte alle qualificazioni di UEFA Conference League dove affronterà i quattro volte campioni d'Europa dell’Ajax.

UEFA Conference League: vittorie larghe e rimonte improvvise

In UEFA Conference League, il Levadia Tallinn ha bissato la vittoria per 5-0 ottenuta all’andata, imponendosi con lo stesso risultato anche nel ritorno contro il Caernarfon, aggiudicandosi il doppio confronto con un punteggio complessivo di 10-0: il margine di vittoria più ampio in questo turno di qualificazione.

L’Atlètic Club d’Escaldes ha deciso la partita all’ultimo minuto grazie a David Valero, che ha trasformato due rigori nei minuti di recupero, vincendo in trasferta per 2-1 in Montenegro contro il Mornar e consentendo alla squadra andorrana di qualificarsi con un punteggio complessivo di 4-2.

L’Inter Turku e l’Ilves hanno vinto rispettivamente 2-1 e 3-1 nelle partite di ritorno, portando a tre il numero delle squadre finlandesi qualificate in Europa, dato che anche il KuPS Kuopio è qualificato in UEFA Champions League.