Qualificazioni di Europa League: calendario, risultati, date e come funziona

Tredici squadre si sono qualificate direttamente per la fase campionato della UEFA Europa League 2026/27. Dodici dei posti rimanenti andranno alle squadre che supereranno le qualificazioni di Europa League, mentre 11 saranno assegnati alle squadre eliminate nel turno di spareggio della UEFA Champions League.

Il sistema di qualificazione alle competizioni UEFA per club è stato specificatamente concepito per garantire che le squadre provenienti da almeno 37 federazioni nazionali accedano alla fase campionato della Champions League, dell’Europa League o della Conference League.

Le squadre eliminate nei turni di qualificazione della Champions League e dell’Europa League hanno un’altra possibilità di proseguire il percorso, passando direttamente in Europa League o in Conference League. Le squadre eliminate negli spareggi della Champions League e dell’Europa League accedono direttamente alla fase campionato rispettivamente di Europa League e Conference League.

Per ulteriori informazioni sulle qualificazioni, comprese le norme relative alla registrazione dei giocatori, consulta il regolamento ufficiale.

Vi spieghiamo come funzionano le qualificazioni ed elenchiamo il calendario e i risultati.

Quando si giocano i turni di qualificazione e gli spareggi della Europa League 2026/27? Primo turno di qualificazione: 9 e 16 luglio 2026

Secondo turno di qualificazione: 23 e 30 luglio 2026

Terzo turno di qualificazione: 6 e 13 agosto 2026

Spareggi: 20 e 27 agosto 2026

Primo turno di qualificazione

Squadre coinvolte

Percorso principale: 12 (entrano in questo turno)

Ritorno: 16 luglio

Derry - CSKA Sofia 1-2 (tot: 3-5)

Universitatea Cluj - Dynamo Kyiv 0-0 (dts, tot: 0-0, Dynamo vince 4-2 dcr)

Aluminij - Sheriff 0-1 (tot: 0-1)

Ferencváros - Vojvodina 3-0 (tot: 5-1)

Žilina - Hajduk Split 2-1 (tot: 2-3)

Vestri - Qarabağ 0-3 (tot: 0-6)

Andata

Giovedì 9 luglio

﻿Qarabağ - Vestri 3-0

Dynamo Kyiv - Universitatea Cluj 0-0

Sheriff - Aluminij 0-0

CSKA Sofia - Derry 3-2

Hajduk Split - Žilina﻿ 2-0

﻿Vojvodina - Ferencváros 1-2

Come funziona?

I vincitori di ogni incontro accedono al secondo turno di qualificazione.

Le squadre eliminate accedono al secondo turno di qualificazione della UEFA Conference League.

Secondo turno di qualificazione

Squadre coinvolte

Percorso principale: 18 (12 squadre si aggiungono alle sei vincitrici del primo turno di qualificazione)

Andata

Giovedì 23 luglio

Qarabağ - CSKA Sofia (18:00)

Hammarby - Anderlecht (19:00)

Tromsø - Hradec Králové (19:00)

Sheriff - Maccabi Tel-Aviv (19:00)

Dynamo Kyiv - PAOK (19:00)

Twente - Ferencváros (20:00)

Beşiktaş - Midtjylland (20:00)

St. Gallen - Benfica (20:00)

Hajduk Split - Pafos (21:00)

Ritorno

Giovedì 30 luglio

Maccabi Tel-Aviv - Sheriff (18:00)

Hradec Králové - Tromsø (19:00)

Midtjylland - Beşiktaş (19:00)

Pafos - Hajduk Split (19:00)

PAOK - Dynamo Kyiv (19:45)

CSKA Sofia - Qarabağ (20:00)

Anderlecht - Hammarby (20:30)

Ferencváros - Twente (20:30)

Benfica - St. Gallen (21:00)

Come funziona?

I vincitori di ogni incontro accedono al terzo turno di qualificazione.

Le squadre eliminate accedono al terzo turno di qualificazione della UEFA Conference League.

Terzo turno di qualificazione

Andata

Giovedì 6 agosto

Percorso Campioni

Larne / Crvena Zvezda - Iberia Tbilisi / Slovan Bratislava

Mjällby / Lincoln Red Imps - Omonia / Kairat Almaty

Sabah / KuPS Kuopio vs Levski Sofia / Universitatea Craiova

Ararat-Armenia / Shamrock Rovers - Egnatia / Celje

Aarhus / Lech Poznań - Klaksvík / Kauno Žalgiris

Thun / GNK Dinamo - Víkingur Reykjavík / Hapoel Beer-Sheva

Percorso Principale

Tromsø / Hradec Králové - Beşiktaş / Midtjylland

Jagiellonia Białystok - Rangers

Dynamo Kyiv / PAOK - Hammarby / Anderlecht

Hajduk Split / Pafos - Salzburg

St. Gallen / Benfica - Sturm Graz / Hearts

Sheriff Tiraspol / Maccabi Tel-Aviv - Qarabağ / CSKA Sofia

Twente / Ferencváros - Fenerbahçe / Górnik Zabrze

Ritorno

Giovedì 13 agosto

Percorso Campioni

Iberia Tbilisi / Slovan Bratislava - Larne / Crvena Zvezda

Omonia / Kairat Almaty - Mjällby / Lincoln Red Imps﻿

Levski Sofia / Universitatea Craiova - Sabah / KuPS Kuopio

Egnatia / Celje - Ararat-Armenia / Shamrock Rovers﻿

Klaksvík / Kauno Žalgiris - Aarhus / Lech Poznań﻿

Víkingur Reykjavík / Hapoel Beer-Sheva - Thun / GNK Dinamo

Percorso Principale

Beşiktaş / Midtjylland - Tromsø / Hradec Králové﻿

Rangers - Jagiellonia Białystok﻿

Hammarby / Anderlecht - Dynamo Kyiv / PAOK

Salzburg - Hajduk Split / Pafos ﻿

Sturm Graz / Hearts - St. Gallen / Benfica

Qarabağ / CSKA Sofia - Sheriff Tiraspol / Maccabi Tel-Aviv﻿

Fenerbahçe / Górnik Zabrze - Twente / Ferencváros

Come funziona?

I vincitori di ogni incontro accedono agli spareggi.

Le squadre eliminate dal percorso Campioni e dal percorso Principale accedono agli spareggi della UEFA Conference League.

Spareggi

Sorteggio: lunedì 3 agosto

Andata: giovedì 20 agosto

Ritorno: giovedì 27 agosto

Come funziona?

I vincitori di ogni incontro si qualificano per la fase campionato.

Le squadre eliminate accedono alla fase campionato di UEFA Conference League.