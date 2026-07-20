Qualificazioni di Europa League: calendario, risultati, date e come funziona
lunedì 20 luglio 2026
Intro articolo
Le qualificazioni alla UEFA Europa League per la stagione 2026/27 vedranno la partecipazione di 52 squadre e si svolgeranno dal 9 luglio al 27 agosto.
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Tredici squadre si sono qualificate direttamente per la fase campionato della UEFA Europa League 2026/27. Dodici dei posti rimanenti andranno alle squadre che supereranno le qualificazioni di Europa League, mentre 11 saranno assegnati alle squadre eliminate nel turno di spareggio della UEFA Champions League.
Il sistema di qualificazione alle competizioni UEFA per club è stato specificatamente concepito per garantire che le squadre provenienti da almeno 37 federazioni nazionali accedano alla fase campionato della Champions League, dell’Europa League o della Conference League.
Le squadre eliminate nei turni di qualificazione della Champions League e dell’Europa League hanno un’altra possibilità di proseguire il percorso, passando direttamente in Europa League o in Conference League. Le squadre eliminate negli spareggi della Champions League e dell’Europa League accedono direttamente alla fase campionato rispettivamente di Europa League e Conference League.
Per ulteriori informazioni sulle qualificazioni, comprese le norme relative alla registrazione dei giocatori, consulta il regolamento ufficiale.
Vi spieghiamo come funzionano le qualificazioni ed elenchiamo il calendario e i risultati.
Quando si giocano i turni di qualificazione e gli spareggi della Europa League 2026/27?
Primo turno di qualificazione: 9 e 16 luglio 2026
Secondo turno di qualificazione: 23 e 30 luglio 2026
Terzo turno di qualificazione: 6 e 13 agosto 2026
Spareggi: 20 e 27 agosto 2026
Primo turno di qualificazione
Squadre coinvolte
Percorso principale: 12 (entrano in questo turno)
Ritorno: 16 luglio
Derry - CSKA Sofia 1-2 (tot: 3-5)
Universitatea Cluj - Dynamo Kyiv 0-0 (dts, tot: 0-0, Dynamo vince 4-2 dcr)
Aluminij - Sheriff 0-1 (tot: 0-1)
Ferencváros - Vojvodina 3-0 (tot: 5-1)
Žilina - Hajduk Split 2-1 (tot: 2-3)
Vestri - Qarabağ 0-3 (tot: 0-6)
Andata
Giovedì 9 luglio
Qarabağ - Vestri 3-0
Dynamo Kyiv - Universitatea Cluj 0-0
Sheriff - Aluminij 0-0
CSKA Sofia - Derry 3-2
Hajduk Split - Žilina 2-0
Vojvodina - Ferencváros 1-2
Come funziona?
- I vincitori di ogni incontro accedono al secondo turno di qualificazione.
- Le squadre eliminate accedono al secondo turno di qualificazione della UEFA Conference League.
Secondo turno di qualificazione
Squadre coinvolte
Percorso principale: 18 (12 squadre si aggiungono alle sei vincitrici del primo turno di qualificazione)
Andata
Giovedì 23 luglio
Qarabağ - CSKA Sofia (18:00)
Hammarby - Anderlecht (19:00)
Tromsø - Hradec Králové (19:00)
Sheriff - Maccabi Tel-Aviv (19:00)
Dynamo Kyiv - PAOK (19:00)
Twente - Ferencváros (20:00)
Beşiktaş - Midtjylland (20:00)
St. Gallen - Benfica (20:00)
Hajduk Split - Pafos (21:00)
Ritorno
Giovedì 30 luglio
Maccabi Tel-Aviv - Sheriff (18:00)
Hradec Králové - Tromsø (19:00)
Midtjylland - Beşiktaş (19:00)
Pafos - Hajduk Split (19:00)
PAOK - Dynamo Kyiv (19:45)
CSKA Sofia - Qarabağ (20:00)
Anderlecht - Hammarby (20:30)
Ferencváros - Twente (20:30)
Benfica - St. Gallen (21:00)
Come funziona?
- I vincitori di ogni incontro accedono al terzo turno di qualificazione.
- Le squadre eliminate accedono al terzo turno di qualificazione della UEFA Conference League.
Terzo turno di qualificazione
Andata
Giovedì 6 agosto
Percorso Campioni
Larne / Crvena Zvezda - Iberia Tbilisi / Slovan Bratislava
Mjällby / Lincoln Red Imps - Omonia / Kairat Almaty
Sabah / KuPS Kuopio vs Levski Sofia / Universitatea Craiova
Ararat-Armenia / Shamrock Rovers - Egnatia / Celje
Aarhus / Lech Poznań - Klaksvík / Kauno Žalgiris
Thun / GNK Dinamo - Víkingur Reykjavík / Hapoel Beer-Sheva
Percorso Principale
Tromsø / Hradec Králové - Beşiktaş / Midtjylland
Jagiellonia Białystok - Rangers
Dynamo Kyiv / PAOK - Hammarby / Anderlecht
Hajduk Split / Pafos - Salzburg
St. Gallen / Benfica - Sturm Graz / Hearts
Sheriff Tiraspol / Maccabi Tel-Aviv - Qarabağ / CSKA Sofia
Twente / Ferencváros - Fenerbahçe / Górnik Zabrze
Ritorno
Giovedì 13 agosto
Percorso Campioni
Iberia Tbilisi / Slovan Bratislava - Larne / Crvena Zvezda
Omonia / Kairat Almaty - Mjällby / Lincoln Red Imps
Levski Sofia / Universitatea Craiova - Sabah / KuPS Kuopio
Egnatia / Celje - Ararat-Armenia / Shamrock Rovers
Klaksvík / Kauno Žalgiris - Aarhus / Lech Poznań
Víkingur Reykjavík / Hapoel Beer-Sheva - Thun / GNK Dinamo
Percorso Principale
Beşiktaş / Midtjylland - Tromsø / Hradec Králové
Rangers - Jagiellonia Białystok
Hammarby / Anderlecht - Dynamo Kyiv / PAOK
Salzburg - Hajduk Split / Pafos
Sturm Graz / Hearts - St. Gallen / Benfica
Qarabağ / CSKA Sofia - Sheriff Tiraspol / Maccabi Tel-Aviv
Fenerbahçe / Górnik Zabrze - Twente / Ferencváros
Come funziona?
- I vincitori di ogni incontro accedono agli spareggi.
- Le squadre eliminate dal percorso Campioni e dal percorso Principale accedono agli spareggi della UEFA Conference League.
Spareggi
Sorteggio: lunedì 3 agosto
Andata: giovedì 20 agosto
Ritorno: giovedì 27 agosto
Come funziona?
- I vincitori di ogni incontro si qualificano per la fase campionato.
- Le squadre eliminate accedono alla fase campionato di UEFA Conference League.
Sorteggio fase campionato
Il sorteggio della fase campionato di Europa League 2026/27 si terrà venerdì 28 agosto.