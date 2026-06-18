Qualificazioni Conference League: risultati, calendario e format

Tutte e 36 le squadre della fase campionato dell'edizione 2026/27 di UEFA Conference League devono passare dalle qualificazioni, dato che nessuna sarà qualificata di diritto al tabellone principale. La fase da cui partono le squadre nelle qualificazioni dipende dal ranking dei club per coefficienti delle federazioni. Tutte le partite prevedono andata e ritorno.

Scopri come funzionano le qualificazioni e tieni d'occhio il calendario e i risultati.

Quando si disputeranno i turni di qualificazione e gli spareggi della Conference League 2026/27? Primo turno di qualificazione: 9 e 16 luglio 2026

Secondo turno di qualificazione: 23 e 30 luglio 2026

Terzo turno di qualificazione: 6 e 13 agosto 2026

Spareggi: 20 e 27 agosto 2026

Primo turno di qualificazione

Squadre coinvolte

Percorso principale: 52 (entrano in questo turno)

Spareggi: 9 luglio

Velež - Milsami

Bohemians - St Joseph's

Dinamo City - Astana

Connah's Quay - Ballkani

Zire - Torpedo Kutaisi

Differdange - Ilves

Dinamo-Minsk - Sileks

Dečić - Liepāja

Elbasani - BATE

Glentoran - RFS

Mornar - Atlètic Club d'Escaldes

Mondorf - Dinamo Tbilisi

Petrovac - Žalgiris

Caernarfon - Levadia Tallinn

Marsaxlokk - Pyunik

Hegelmann - Paide

Alashkert - Elimai

Víkingur - Stjarnan

Dila - Virtus

Sarajevo - Inter Turku

Europa - Shkëndija

Kalju - Linfield

Penybont - FC Santa Coloma

Runavík - Hamrun Spartans

UNA Strassen - La Fiorita

Vllaznia - Malisheva

Ritorno: 16 luglio

Milsami - Velež

St Joseph's - Bohemians

Astana - Dinamo City

Ballkani - Connah's Quay

Torpedo Kutaisi - Zire

Ilves - Differdange

Sileks - Dinamo-Minsk

Liepāja - Dečić

BATE - Elbasani

RFS - Glentoran

Atlètic Club d'Escaldes - Mornar

Dinamo Tbilisi - Mondorf

Žalgiris - Petrovac

Levadia Tallinn - Caernarfon

Pyunik - Marsaxlokk

Paide - Hegelmann

Elimai - Alashkert

Stjarnan - Víkingur

Virtus - Dila

Inter Turku - Sarajevo

Shkëndija - Europa

Linfield - Kalju

FC Santa Coloma - Penybont

Hamrun Spartans - Runavík

La Fiorita - UNA Strassen

Malisheva - Vllaznia

Come funziona?

Le vincenti avanzano al secondo turno di qualificazione.

Le perdenti vengono eliminate dalla competizione.

Secondo turno di qualificazione

Squadre coinvolte

Percorso Campioni: 12 (12 delle 14 squadre eliminate dal primo turno di qualificazione della UEFA Champions League)

Percorso principale: 86 (60 squadre, comprese le sei eliminate nel primo turno di qualificazione della UEFA Europa League, si aggiungono alle 26 vincitrici del primo turno di qualificazione)

Spareggi: 23 luglio

Percorso Campioni

Borac / Le-ki Sofia - Petrocub / Egnatia

Klaksvík / Atert Bissen - Víkingur Reykjavík / Győri ETO

Vitebsk / Universitatea Craiova - Kairat Almaty / Sutjeska

Flora Tallinn / Iberia Tbilisi - Sabah / The New Saints

Floriana / Shamrock Rovers - Kauno Žalgiris / Drita

Vardar / KuPS Kuopio - Ararat-Armenia / Riga

Percorso principale

Rijeka - CSKA 1948 / Derry

Başakşehir - Sarajevo / Inter Turku

Lugano - Dukagjini

HJK - Coleraine

FCSB - Auda

Glentoran / RFS - Qarabağ / Vestri

Raków - Valletta

Dečić / Liepāja - Austria Wien

Debrecen - Marsaxlokk / Pyunik

GAIS - Nordsjælland

Göteborg - Caernarfon / Levadia Tallinn

Hajduk Split / Žilina - Katowice

Varaždin - Hradec Králové

Dila / Virtus - Apollon

Bravo - Europa / Shkëndija

Dynamo Kyiv / Universitatea Cluj - Brann

Shelbourne - Kalju / Linfield

Valur - Zrinjski

Zimbru - Noah

Mondorf / Dinamo Tbilisi - Petrovac / Žalgiris

Sheriff / Aluminij - Dinamo City / Astana

DAC 1904 - Velež / Milsami

Elbasani / BATE - Sion

Víkingur / Stjarnan - Differdange / Ilves

Motherwell - Havnar Bóltfelag

Panevėžys - Tobol

Vllaznia / Malisheva - Hibernian

Neftchi - Dinamo-Minsk / Sileks

Paksi - Panathinaikos

Železničar Pančevo - Braga

Vojvodina / Ferencváros - Ajax

Polissya - Copenhagen

LNZ Cherkasy - Gent

Penybont / FC Santa Coloma - SK Rapid

Hapoel Tel-Aviv - Ludogorets

Alashkert / Elimai - CFR Cluj

Bohemians / St Joseph's - Connah's Quay / Ballkani

Hegelmann / Paide - Zire / Torpedo Kutaisi

Vaduz - Mornar / Atlètic Club d'Escaldes﻿

Spartak Trnava - CSKA 1948

Runavík / Hamrun Spartans - Koper

AEK Larnaca - Beitar

Partizan - UNA Strassen / La Fiorita

Ritorno: 30 luglio

Percorso Campioni

Petrocub / Egnatia - Borac / Le-ki Sofia

Víkingur Reykjavík / Győri ETO - Klaksvík / Atert Bissen

Kairat Almaty / Sutjeska - Vitebsk / Universitatea Craiova

Sabah / The New Saints - Flora Tallinn / Iberia Tbilisi

Kauno Žalgiris / Drita - Floriana / Shamrock Rovers

Ararat-Armenia / Riga - Vardar / KuPS Kuopio

Percorso principale

CSKA 1948 / Derry - Rijeka

Sarajevo / Inter Turku - Başakşehir

Dukagjini - Lugano

Coleraine - HJK

Auda - FCSB

Qarabağ / Vestri - Glentoran / RFS

Valletta - Raków

Austria Wien - Dečić / Liepāja

Marsaxlokk / Pyunik - Debrecen

Nordsjælland - GAIS

Caernarfon / Levadia Tallinn - Göteborg

Katowice - Hajduk Split / Žilina

Hradec Králové - Varaždin

Apollon - Dila / Virtus

Europa / Shkëndija - Bravo

Brann - Dynamo Kyiv / Universitatea Cluj

Kalju / Linfield - Shelbourne

Zrinjski - Valur

Noah - Zimbru

Petrovac / Žalgiris - Mondorf / Dinamo Tbilisi

Dinamo City / Astana - Sheriff / Aluminij

Velež / Milsami - DAC 1904

Sion - Elbasani / BATE

Differdange / Ilves - Víkingur / Stjarnan

Havnar Bóltfelag - Motherwell

Tobol - Panevėžys

Hibernian - Vllaznia / Malisheva

Dinamo-Minsk / Sileks - Neftchi

Panathinaikos - Paksi

Braga - Železničar Pančevo

Ajax - Vojvodina / Ferencváros

Copenhagen - Polissya

Gent - LNZ Cherkasy

SK Rapid - Penybont / FC Santa Coloma

Ludogorets - Hapoel Tel-Aviv

CFR Cluj - Alashkert / Elimai

Connah's Quay / Ballkani - Bohemians / St Joseph's

Zire / Torpedo Kutaisi - Hegelmann / Paide

Mornar / Atlètic Club d'Escaldes - Vaduz

CSKA 1948 - Spartak Trnava

Koper - Runavík / Hamrun Spartans

Beitar - AEK Larnaca

UNA Strassen / La Fiorita - Partizan

Come funziona?

Le vincenti avanzano al terzo turno di qualificazione.

Le perdenti sono eliminate dalla competizione.

Terzo turno di qualificazione

Sorteggio: 20 luglio

Spareggi: 6 agosto

Ritorno: 13 agosto﻿

Come funziona?

Le vincenti accedono agli spareggi.

Le perdenti sono eliminate dalla competizione.

Spareggi

Sorteggio: 3 agosto

Spareggi: 20 agosto

Ritorno: 27 agosto

Come funziona?

Le vincenti accedono alla fase campionato.

Le perdenti sono eliminate dalla competizione.