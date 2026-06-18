Qualificazioni Conference League: risultati, calendario e format
giovedì 18 giugno 2026
Intro articolo
Le qualificazioni alla UEFA Conference League per la stagione 2026/27 prenderanno il via il 9 luglio e si concluderanno con le partite di ritorno degli spareggi il 27 agosto.
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Corpo articolo
Tutte e 36 le squadre della fase campionato dell'edizione 2026/27 di UEFA Conference League devono passare dalle qualificazioni, dato che nessuna sarà qualificata di diritto al tabellone principale. La fase da cui partono le squadre nelle qualificazioni dipende dal ranking dei club per coefficienti delle federazioni. Tutte le partite prevedono andata e ritorno.
Scopri come funzionano le qualificazioni e tieni d'occhio il calendario e i risultati.
Quando si disputeranno i turni di qualificazione e gli spareggi della Conference League 2026/27?
Primo turno di qualificazione: 9 e 16 luglio 2026
Secondo turno di qualificazione: 23 e 30 luglio 2026
Terzo turno di qualificazione: 6 e 13 agosto 2026
Spareggi: 20 e 27 agosto 2026
Primo turno di qualificazione
Squadre coinvolte
Percorso principale: 52 (entrano in questo turno)
Spareggi: 9 luglio
Velež - Milsami
Bohemians - St Joseph's
Dinamo City - Astana
Connah's Quay - Ballkani
Zire - Torpedo Kutaisi
Differdange - Ilves
Dinamo-Minsk - Sileks
Dečić - Liepāja
Elbasani - BATE
Glentoran - RFS
Mornar - Atlètic Club d'Escaldes
Mondorf - Dinamo Tbilisi
Petrovac - Žalgiris
Caernarfon - Levadia Tallinn
Marsaxlokk - Pyunik
Hegelmann - Paide
Alashkert - Elimai
Víkingur - Stjarnan
Dila - Virtus
Sarajevo - Inter Turku
Europa - Shkëndija
Kalju - Linfield
Penybont - FC Santa Coloma
Runavík - Hamrun Spartans
UNA Strassen - La Fiorita
Vllaznia - Malisheva
Ritorno: 16 luglio
Milsami - Velež
St Joseph's - Bohemians
Astana - Dinamo City
Ballkani - Connah's Quay
Torpedo Kutaisi - Zire
Ilves - Differdange
Sileks - Dinamo-Minsk
Liepāja - Dečić
BATE - Elbasani
RFS - Glentoran
Atlètic Club d'Escaldes - Mornar
Dinamo Tbilisi - Mondorf
Žalgiris - Petrovac
Levadia Tallinn - Caernarfon
Pyunik - Marsaxlokk
Paide - Hegelmann
Elimai - Alashkert
Stjarnan - Víkingur
Virtus - Dila
Inter Turku - Sarajevo
Shkëndija - Europa
Linfield - Kalju
FC Santa Coloma - Penybont
Hamrun Spartans - Runavík
La Fiorita - UNA Strassen
Malisheva - Vllaznia
Come funziona?
- Le vincenti avanzano al secondo turno di qualificazione.
- Le perdenti vengono eliminate dalla competizione.
Secondo turno di qualificazione
Squadre coinvolte
Percorso Campioni: 12 (12 delle 14 squadre eliminate dal primo turno di qualificazione della UEFA Champions League)
Percorso principale: 86 (60 squadre, comprese le sei eliminate nel primo turno di qualificazione della UEFA Europa League, si aggiungono alle 26 vincitrici del primo turno di qualificazione)
Spareggi: 23 luglio
Percorso Campioni
Borac / Le-ki Sofia - Petrocub / Egnatia
Klaksvík / Atert Bissen - Víkingur Reykjavík / Győri ETO
Vitebsk / Universitatea Craiova - Kairat Almaty / Sutjeska
Flora Tallinn / Iberia Tbilisi - Sabah / The New Saints
Floriana / Shamrock Rovers - Kauno Žalgiris / Drita
Vardar / KuPS Kuopio - Ararat-Armenia / Riga
Percorso principale
Rijeka - CSKA 1948 / Derry
Başakşehir - Sarajevo / Inter Turku
Lugano - Dukagjini
HJK - Coleraine
FCSB - Auda
Glentoran / RFS - Qarabağ / Vestri
Raków - Valletta
Dečić / Liepāja - Austria Wien
Debrecen - Marsaxlokk / Pyunik
GAIS - Nordsjælland
Göteborg - Caernarfon / Levadia Tallinn
Hajduk Split / Žilina - Katowice
Varaždin - Hradec Králové
Dila / Virtus - Apollon
Bravo - Europa / Shkëndija
Dynamo Kyiv / Universitatea Cluj - Brann
Shelbourne - Kalju / Linfield
Valur - Zrinjski
Zimbru - Noah
Mondorf / Dinamo Tbilisi - Petrovac / Žalgiris
Sheriff / Aluminij - Dinamo City / Astana
DAC 1904 - Velež / Milsami
Elbasani / BATE - Sion
Víkingur / Stjarnan - Differdange / Ilves
Motherwell - Havnar Bóltfelag
Panevėžys - Tobol
Vllaznia / Malisheva - Hibernian
Neftchi - Dinamo-Minsk / Sileks
Paksi - Panathinaikos
Železničar Pančevo - Braga
Vojvodina / Ferencváros - Ajax
Polissya - Copenhagen
LNZ Cherkasy - Gent
Penybont / FC Santa Coloma - SK Rapid
Hapoel Tel-Aviv - Ludogorets
Alashkert / Elimai - CFR Cluj
Bohemians / St Joseph's - Connah's Quay / Ballkani
Hegelmann / Paide - Zire / Torpedo Kutaisi
Vaduz - Mornar / Atlètic Club d'Escaldes
Spartak Trnava - CSKA 1948
Runavík / Hamrun Spartans - Koper
AEK Larnaca - Beitar
Partizan - UNA Strassen / La Fiorita
Ritorno: 30 luglio
Percorso Campioni
Petrocub / Egnatia - Borac / Le-ki Sofia
Víkingur Reykjavík / Győri ETO - Klaksvík / Atert Bissen
Kairat Almaty / Sutjeska - Vitebsk / Universitatea Craiova
Sabah / The New Saints - Flora Tallinn / Iberia Tbilisi
Kauno Žalgiris / Drita - Floriana / Shamrock Rovers
Ararat-Armenia / Riga - Vardar / KuPS Kuopio
Percorso principale
CSKA 1948 / Derry - Rijeka
Sarajevo / Inter Turku - Başakşehir
Dukagjini - Lugano
Coleraine - HJK
Auda - FCSB
Qarabağ / Vestri - Glentoran / RFS
Valletta - Raków
Austria Wien - Dečić / Liepāja
Marsaxlokk / Pyunik - Debrecen
Nordsjælland - GAIS
Caernarfon / Levadia Tallinn - Göteborg
Katowice - Hajduk Split / Žilina
Hradec Králové - Varaždin
Apollon - Dila / Virtus
Europa / Shkëndija - Bravo
Brann - Dynamo Kyiv / Universitatea Cluj
Kalju / Linfield - Shelbourne
Zrinjski - Valur
Noah - Zimbru
Petrovac / Žalgiris - Mondorf / Dinamo Tbilisi
Dinamo City / Astana - Sheriff / Aluminij
Velež / Milsami - DAC 1904
Sion - Elbasani / BATE
Differdange / Ilves - Víkingur / Stjarnan
Havnar Bóltfelag - Motherwell
Tobol - Panevėžys
Hibernian - Vllaznia / Malisheva
Dinamo-Minsk / Sileks - Neftchi
Panathinaikos - Paksi
Braga - Železničar Pančevo
Ajax - Vojvodina / Ferencváros
Copenhagen - Polissya
Gent - LNZ Cherkasy
SK Rapid - Penybont / FC Santa Coloma
Ludogorets - Hapoel Tel-Aviv
CFR Cluj - Alashkert / Elimai
Connah's Quay / Ballkani - Bohemians / St Joseph's
Zire / Torpedo Kutaisi - Hegelmann / Paide
Mornar / Atlètic Club d'Escaldes - Vaduz
CSKA 1948 - Spartak Trnava
Koper - Runavík / Hamrun Spartans
Beitar - AEK Larnaca
UNA Strassen / La Fiorita - Partizan
Come funziona?
- Le vincenti avanzano al terzo turno di qualificazione.
- Le perdenti sono eliminate dalla competizione.
Terzo turno di qualificazione
Sorteggio: 20 luglio
Spareggi: 6 agosto
Ritorno: 13 agosto
Come funziona?
- Le vincenti accedono agli spareggi.
- Le perdenti sono eliminate dalla competizione.
Spareggi
Sorteggio: 3 agosto
Spareggi: 20 agosto
Ritorno: 27 agosto
Come funziona?
- Le vincenti accedono alla fase campionato.
- Le perdenti sono eliminate dalla competizione.
Sorteggio fase campionato
Il sorteggio della fase campionato 2026/27 di Conference League verrà effettuato venerdì 28 agosto.