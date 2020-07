Sette contendenti per un posto ai mondiali

Le sette squadre europee che parteciperanno alla Coppa del Mondo FIFA di Futsal 2012 in Tailandia verranno confermate nei prossimi giorni con gli spareggi di ritorno.

Tra le squadre impegnate in casa, solo due hanno perso all'andata: domenica, la Serbia deve ribaltare un 1-0 contro l'Ungheria, mentre la Repubblica Ceca è in svantaggio per 2-0 contro la Slovenia in vista della gara di mercoledì a Praga. Tra quelle in netto vantaggio c'è la Spagna, forte di un 4-0 sulla Slovacchia. Le furie rosse hanno sempre partecipato ai mondiali (un record) e li hanno vinti nel 2000 e nel 2004, mentre nel 2008 hanno perso in finale ai rigori contro il Brasile padrone di casa.

Finora, le Isole Salomone sono l'unica nazione ad aver confermato il proprio posto insieme alla Tailandia padrona di casa, allenata dall'olandese Vic Hermans. La fase finale è stata ampliata a 24 squadre e si svolgerà dall'1 al 18 novembre.

Spareggi di ritorno

(risultato attuale)

Serbia - Ungheria 0-1 (domenica)

Ucraina - Romania 4-0 (domenica)

Russia - Azerbaigian 3-2 (lunedì)

Portogallo - Bielorussia 7-1 (martedì)

Spagna - Slovacchia 4-0 (martedì)

Repubblica Ceca - Slovenia 0-2 (mercoledì)

Italia - Norvegia 5-0 (mercoledì)

