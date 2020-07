Coppa del Mondo FIFA, l'Italia pesca la Norvegia

Sarà la Norvegia a contendere all’Italia la qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA di Futsal, in programma questo autunno in Thailandia. E’ questo l’esito del sorteggio degli spareggi effettuato questa mattina allo Sheraton Hotel di Zagabria.



Nel giorno delle finali di UEFA Futsal EURO 2012 nella capitale croata, il sorteggio è stato effettuato dal presidente del Commissione UEFA Futsal e Beach Soccer, Borislav Mihaylov: la Spagna dovrà vedersela contro la Slovacchia, mentre la Russia – sua rivale nella finale di questa sera – sarà contrapposta all’Azerbaigian in quello che sembra il confronto più avvincente del programma. Le Furie Rosse hanno vinto la Coppa del Mondo nel 2000 e nel 2004, mentre hanno perso nel 2008 ai rigori contro il Brasile padrone di casa.



Delle altre nazionali che si sono qualificati per l’ultimo Mondiale, il Portogallo se la vedrà contro la Bielorussia, la Repubblica Ceca sfiderà la Slovenia mentre l’Ucraina affronterà la Romania. L’ultimo accoppiamento mette di fronte la Serbia all’Ungheria.



Nelle sfide di andata (tra il 25 e il 28 marzo) e di ritorno (tra l’8 e l’11 aprile), le sette nazionali che hanno vinto i gironi del Main Round a dicembre - Spagna, Italia, Serbia, Portogallo, Ucraina, Repubblica Ceca e Russia − giocheranno la prima gara in trasferta. Le sette vincitrici degli spareggi, una in più rispetto al passato, si qualificheranno per la fase finale dei Mondiali per la prima volta allargata a 24 nazionali, in programma dal 2 al 18 novembre.



Sorteggio Play-off (la squadra prima nominata gioca in casa l’andata)

Norvegia v Italia

Slovenia v Repubblica Ceca

Azerbaigian v Russia

Slovacchia v Spagna

Ungheria v Serbia

Bielorussia v Portogallo

Romania v Ucraina