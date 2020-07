Sorteggio spareggio mondiale Futsal

La Spagna dovrà superare la Slovacchia per avere l'opportunità di tornare campione alla Coppa del Mondo FIFA Futsal in programma in autunno in Thailandia. Lo spareggio di accesso per l'area europea si è svolto allo Sheraton Hotel di Zagabria.

Il sorteggio, svoltosi a poche ore dalla finale di UEFA Futsal EURO 2012, è stato condotto dal membro del Comitato Esecutivo UEFA e presidente della Commissione UEFA Futsal e Beach Soccer Borislav Mihaylov. La Russia, che contenderà il titolo continentale alla Spagna, affronterà l'Azerbaigian. Le Furie Rosse hanno conquistato il titolo mondiale nel 2000 e nel 2004, mentre nel 2008 sono state battute ai rigori dal Brasile.

L'Italia, terza nel 2008 e in lizza per lo stesso piazzamento anche a UEFA EURO 2012, se la vedrà con la Norvegia, all'esordio nelle qualificazioni e unica squadra reduce dal turno preliminare ancora in corsa. Il Portogallo affronterà la Bielorussia, la Repubblica ceca la Slovenia, l'Ucraina la Romania e la Serbia l'Ungheria.

Sorteggio spareggi (la prima squadra indicata disputa in casa la gara di andata)

Norvegia - Italia

Slovenia - Repubblica ceca

Azerbaigian - Russia

Slovacchia - Spagna

Ungheria - Serbia

Bielorussia - Portogallo

Romania - Ucraina