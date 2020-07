Mondiali: pronto tabellone spareggi

Dieci delle 12 squadre che parteciperanno a UEFA Futsal EURO 2012 in Croazia a inizio anno sono tra le 14 che hanno staccato il biglietto per gli spareggi per accedere ai Mondiali FIFA di Futsal alla conclusione di sette turni di qualificazione.

Gli spareggi si giocheranno su andata e ritorno dal 25 al 28 marzo e dall'8 all'11 aprile. Il sorteggio si terrà l'11 febbraio allo Sheraton Hotel di Zagabria alle ore 11.30 con accoppiamenti tra prime e seconde nei vari gironi. Le sette vincitrici si qualificheranno per i Mondiali a 24 squadre che si terranno in Thailandia dal 2 al 18 novembre 2012.

Vincitrici gironi: Spagna*, Italia*, Serbia*, Portogallo*, Ucraina*, Repubblica ceca*, Russia*

Seconde: Norvegia, Romania*, Slovenia*, Slovacchia, Azerbaijan*, Bielorussia, Ungheria

*Partecipanti a UEFA Futsal EURO 2012 dal 31 gennaio all'11 febbraio.

Gruppo 2

L'Italia, che ospitava il girone, ha iniziato con un successo per 5-2 contro la Polonia con tripletta di Humberto Honorio, a segno anche nel 10-1 contro la Bulgaria. Gli Azzurri si sono poi assicurati il primo posto battendo per 4-2 la Romania.