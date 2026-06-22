Calendario di Futsal EURO U19 2027

La quinta edizione del Campionato Europeo Under 19 UEFA di futsal avrà lo stesso format delle edizioni precedenti. Le qualificazioni si disputeranno tra gennaio e aprile 2027 e precederanno la fase finale, in programma alla Jekpe-Jek Hall di Astana (Kazakistan) dal 26 settembre al 3 ottobre.

Il Portogallo è campione in carica dopo la vittoria nell'edizione 2025 a Chișinău (Moldavia). I lusitani hanno difeso il titolo conquistato nel 2023 a Poreč (Croazia), mentre la Spagna ha vinto sia la prima edizione nel settembre 2019 a Riga che quella del 2022 Jaén prima di classificarsi dietro al Portogallo nelle due edizioni successive. La seconda edizione, originariamente prevista per il 2021, è stata rinviata a causa della pandemia di COVID-19.

Le sette squadre che parteciperanno alla prima fase finale UEFA per nazionali disputata in Kazakistan saranno decise entro il 4 aprile 2027, dopo il secondo dei due turni di qualificazione. La fase finale sarà composta da due gironi da quattro squadre che porteranno alle semifinali a eliminazione diretta.

Calendario della competizione

Sorteggio qualificazioni: 13:30 CET, 11 settembre 2026

Turno preliminare: 19-24 gennaio 2027

Turno principale: 30 marzo-4 aprile 2027

Fase finale: 26 settembre-3 ottobre 2027 (Jekpe-Jek Hall, Astana, Kazakistan)

﻿