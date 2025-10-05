UEFA.com funziona meglio su altri browser
Finale Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19: il Portogallo trionfa ai supplementari

domenica 5 ottobre 2025

Sotto di due reti, il Portogallo riesce a pareggiare a due minuti dal fischio finale dei tempi regolamentari e segna il gol del trionfo a soli 14 secondi dal termine del secondo tempo supplementare.

Il Portogallo ha vinto il Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19 dopo aver superato la Spagna per 3-2 dopo i tempi supplementari all'Arena Chișinău, in Moldavia, confermandosi nuovamente campione dopo il successo del 2023.

La partita in breve: il Portogallo si conferma campione

Guarda gli highlights

Come nella finale del 2023, il Portogallo è stato costretto a rimontare due gol di svantaggio per conquistare la vittoria. Allora i lusitani si imposero 6-2 sulla Spagna, che aveva trionfato nelle prime due edizioni. Stavolta, la squadra di José Luís Mendes ha trovato la forza di reagire, trascinando la gara ai tempi supplementari, dove Eduardo Tchuda ha firmato il gol decisivo a soli 14 secondi dalla fine, scongiurando l’ipotesi dei calci di rigore.

La finale minuto per minuto: Portogallo - Spagna 3-2

Giocatore del Torneo: Rodrigo Monteiro (Portogallo)

Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha detto: “Rodrigo Monteiro ha battuto il record di gol segnati nelle fasi finali. Ma non si tratta solo dei gol. È stato il migliore soprattutto per il suo modo di giocare. È in grado di ricevere palla in posizioni difficili, in qualsiasi zona del campo. Può dialogare con i compagni oppure girarsi in entrambe le direzioni e andare da solo. Possiede le abilità e l’atteggiamento per dominare in ogni situazione, anche nei compiti difensivi. È davvero un giocatore completo.”

Formazioni

Portogallo: Eurico Cunha (POR), Martim Castela, Renato Almeida, Tiago Rodrigues, Rodrigo Monteiro; Diogo Carrera (POR), Afonso Mourinha, António Pereira, Leonildo Baldé, Diogo Sousa, Simão Cordeiro, Miguel Malhão, Eduardo Tchuda, Tomás Nogueira

Spagna: Javi Bule (POR), Antonio Añasco, Nacho Olivares, Miquel González, Miguel Lahoz; Iker Abad (POR), Unai Izquierdo, Roger Garcia, Pablo Guti, Daniel Martínez Ruano, Jaime Martinez-Olivares, Pol López, David Fernandez, Pedro Altaba

Guarda il Portogallo alzare il trofeo di Futsal EURO Under 19

Statistiche principali

  • Il Portogallo ha raggiunto la Spagna a quota due titoli.
  • La Spagna è andata in finale in tutte e quattro le edizioni del torneo
  • Ricardo Monteiro del Portogallo è il capocannoniere della fase finale con un record di sette gol.
  • Il portiere portoghese Diogo Carrera faceva parte anche della squadra vincitrice nel 2023. È il secondo giocatore a vincere due titoli, dopo Nicolás Marrón della Spagna, campione nel 2019 e nel 2022.
  • L’allenatore José Luís Mendes del Portogallo ha raggiunto l'allenatore della Spagna José Luís Mendes a quota due trionfi. Entrambi hanno preso parte a tutte e quattro le edizioni di questa competizione.
  • Il Portogallo ha mantenuto tre clean sheet nelle sue cinque gare di questa fase finale — un record —, incluso il primo nella fase a eliminazione diretta, battendo la Slovenia 3-0. Con tre reti totali concesse, il Portogallo eguaglia il record di minor numero di gol subiti in una fase finale di Futsal EURO Under 19, precedentemente registrato dalla Spagna nel 2019.
  • Questa è stata la prima finale di un torneo UEFA che si è disputata in Moldavia.
