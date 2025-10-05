Finale Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19: il Portogallo trionfa ai supplementari

Il Portogallo ha vinto il Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19 dopo aver superato la Spagna per 3-2 dopo i tempi supplementari all'Arena Chișinău, in Moldavia, confermandosi nuovamente campione dopo il successo del 2023.

La partita in breve: il Portogallo si conferma campione

Come nella finale del 2023, il Portogallo è stato costretto a rimontare due gol di svantaggio per conquistare la vittoria. Allora i lusitani si imposero 6-2 sulla Spagna, che aveva trionfato nelle prime due edizioni. Stavolta, la squadra di José Luís Mendes ha trovato la forza di reagire, trascinando la gara ai tempi supplementari, dove Eduardo Tchuda ha firmato il gol decisivo a soli 14 secondi dalla fine, scongiurando l’ipotesi dei calci di rigore.

La finale minuto per minuto: Portogallo - Spagna 3-2

Giocatore del Torneo: Rodrigo Monteiro (Portogallo) Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha detto: “Rodrigo Monteiro ha battuto il record di gol segnati nelle fasi finali. Ma non si tratta solo dei gol. È stato il migliore soprattutto per il suo modo di giocare. È in grado di ricevere palla in posizioni difficili, in qualsiasi zona del campo. Può dialogare con i compagni oppure girarsi in entrambe le direzioni e andare da solo. Possiede le abilità e l’atteggiamento per dominare in ogni situazione, anche nei compiti difensivi. È davvero un giocatore completo.”

Formazioni

Portogallo: Eurico Cunha (POR), Martim Castela, Renato Almeida, Tiago Rodrigues, Rodrigo Monteiro; Diogo Carrera (POR), Afonso Mourinha, António Pereira, Leonildo Baldé, Diogo Sousa, Simão Cordeiro, Miguel Malhão, Eduardo Tchuda, Tomás Nogueira

Spagna: Javi Bule (POR), Antonio Añasco, Nacho Olivares, Miquel González, Miguel Lahoz; Iker Abad (POR), Unai Izquierdo, Roger Garcia, Pablo Guti, Daniel Martínez Ruano, Jaime Martinez-Olivares, Pol López, David Fernandez, Pedro Altaba

Guarda il Portogallo alzare il trofeo di Futsal EURO Under 19

Statistiche principali