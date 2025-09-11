Futsal EURO Under 19 2027 ad Astana, Kazakistan

Il Kazakistan ospiterà la fase finale del Campionato Europeo UEFA Futsal Under 19 ad Astana, come da decisione del Comitato Esecutivo UEFA.

La sede dell'evento, che vedrà partecipare otto squadre, è la Jekpe-Jek Hall nella capitale del Kazakistan. Inaugurata nel luglio 2019, la Jekpe-Jek Hall ha ospitato diverse partite competitive di futsal kazako insieme ad altri sport e, come suggerisce la traduzione inglese del nome del complesso (Palazzo delle arti marziali), ha anche ospitato grandi eventi di lotta e judo. All'esterno si trova una statua del campione olimpico di lotta greco-romana Zhaksylyk Ushkempirov.

La Federcalcio del Kazakistan (KFF) ospiterà il suo primo torneo finale UEFA per squadre nazionali, anche se le finali della UEFA Futsal Champions League del 2011, 2017 e 2019 sono state tutte organizzate dal Kairat Almaty nella propria città.

Prevista provvisoriamente dal 26 settembre al 3 ottobre 2027, la fase finale vedrà il Kazakistan, paese ospitante, affiancato da sette squadre che usciranno dalle qualificazioni in programma all'inizio dello stesso anno.

La quarta edizione delle fasi finali di UEFA Futsal EURO U19 si disputerà dal 28 settembre al 5 ottobre 2025 a Chișinău, Moldavia. La Spagna ha vinto le prime due edizioni, a Riga nel 2019 e in casa a Jaén nel 2022 (rinviata di un anno a causa del COVID-19), prima che il Portogallo conquistasse il titolo 2023 a Poreč, Croazia.