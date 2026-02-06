Anteprima finale UEFA Futsal EURO 2026: Portogallo - Spagna
venerdì 6 febbraio 2026
Sabato, il Portogallo campione in carica affronta la Spagna in finale per la terza volta.
La finale di UEFA Futsal EURO 2026 tra Portogallo e Spagna si giocherà sabato all'Arena Stožice di Lubiana.
La finale di Futsal EURO 2026 in breve
Quando: sabato 7 febbraio, 19:30 CET
Dove: Arena Stožice, Lubiana, Slovenia
Cosa: finale di UEFA Futsal EURO 2026
Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta
Dove guardarla: in diretta su UEFA.tv in alcuni territori e sui canali TV di questo elenco in tutto il mondo
Biglietti: i biglietti per la finale sono disponibili qui
Tutto sulla finale di Futsal EURO 2026
Dopo un torneo disputato in tre nazioni, con partite a Riga, Kaunas e Lubiana, le due favorite si incontrano per la terza volta in finale. Nel 2010, la Spagna ha battuto il Portogallo 4-2 a Debrecen e si è aggiudicata il quinto dei suoi sette titoli, un record.
Otto anni dopo all'Arena Stožice (sede della finale di sabato), il Portogallo ha vinto 3-2 ai supplementari grazie a un rigore di Bruno Coelho, spodestando la Spagna e aggiudicandosi il suo primo titolo (poi difeso ad Amsterdam nel 2022).
Il Portogallo ha battuto la Spagna 3-2 in semifinale quattro anni fa, rimontando due gol, l’ha eliminata ai quarti di finale di Coppa del Mondo FIFA 2021 e ha vinto ai rigori la Finalissima del 2022, invertendo la tendenza precedente al 2018.
Finali precedenti di UEFA Futsal EURO
Fase finale a 16 squadre
2022: Portogallo - Russia 4-2: Amsterdam, Paesi Bassi
Fase finale a 12 squadre
2018: Portogallo - Spagna 3-2 (dts): Lubiana, Slovenia
2016: Spagna - Russia 7-3: Belgrado, Serbia
2014: Italia - Russia 3-1; Anversa, Belgio
2012: Spagna - Russia 3-1 (dts); Zagabria, Croazia
2010: Spagna - Portogallo 4-2; Debrecen, Ungheria
Fase finale a otto squadre
2007: Spagna - Italia 3-1; Oporto, Portogallo
2005: Spagna - Russia 2-1; Ostrava, Cechia
2003: Italia - Ucraina 1-0; Caserta, Italia
2001: Spagna - Ucraina 2-1 (dts, golden goal); Mosca, Russia
1999: Russia - Spagna 3-3 (dts, 4-3 dcr); Granada, Spagna
Fase finale a 6 squadre
1996*: Spagna - Russia 5-3; Cordoba, Spagna
*Torneo Europeo di futsal UEFA, con status di campionato dal 1999 in poi
Statistiche sulla finale di Futsal EURO tra Portogallo e Spagna
- La Spagna è alla decima finale in 13 edizioni e vuole l'ottavo titolo; nessun'altra squadra ne ha vinti più di due.
- Il Portogallo vuole diventare il secondo paese a vincere tre titoli consecutivi (la Spagna ci è riuscita quattro volte tra il 2005 e il 2012).
- La Spagna è a quota 22 gol; con un terzo clean sheet eguaglierebbe il record dell'Italia del 2007.
- André Coelho, Bruno Coelho, Pany Varela e Tiago Brito hanno vinto Futsal EURO e il mondiale del 2021 (tutti tranne Tiago Brito hanno vinto anche la Finalissima del 2022).
- Anche Tomás Paçó, Afonso Jesus, Erick, Pauleta ed Edu facevano parte della rosa del Portogallo per EURO 2022, mentre Jorge Braz ha vinto tutti i titoli da allenatore dal 2010.
- In 35 scontri diretti, la Spagna ha vinto 26 volte e il Portogallo cinque, con quattro pareggi, per un totale di gol di 116-56. La partita più recente è stata un'amichevole a novembre 2024 vinta 1-0 in trasferta dalla Spagna.
Prima della finale all'Arena Stožice, le due squadre sconfitte in semifinale si sfideranno per il terzo posto, che verrà certamente assegnato a una nuova vincitrice.
La Francia, al suo secondo Europeo di Futsal, è approdata in semifinale come aveva fatto in Coppa del Mondo FIFA 2024 al debutto, ma ha perso la finale per il terzo posto per 7-1 contro l'Ucraina.
La Croazia ha raggiunto la sua seconda semifinale dopo quella del 2012 da nazione ospitante, persa 3-1 contro l'Italia. Alla prima giornata del Gruppo A di questa edizione, Croazia e Francia hanno pareggiato 2-2 a Riga.
A differenza della finale, che prevede un tempo supplementare di 10 minuti in caso di parità al 40’, la finale per il terzo posto si concluderà direttamente ai calci di rigore.