UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Anteprima finale UEFA Futsal EURO 2026: Portogallo - Spagna

venerdì 6 febbraio 2026

Sabato, il Portogallo campione in carica affronta la Spagna in finale per la terza volta.

Portogallo e Spagna si affrontano per la terza volta in finale dopo il 2010 e il 2018
Portogallo e Spagna si affrontano per la terza volta in finale dopo il 2010 e il 2018 UEFA

La finale di UEFA Futsal EURO 2026 tra Portogallo e Spagna si giocherà sabato all'Arena Stožice di Lubiana.

La finale di Futsal EURO 2026 in breve

Quando: sabato 7 febbraio, 19:30 CET
Dove: Arena Stožice, Lubiana, Slovenia
Cosa: finale di UEFA Futsal EURO 2026
Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta 
Dove guardarla: in diretta su UEFA.tv in alcuni territori e sui canali TV di questo elenco in tutto il mondo
Biglietti: i biglietti per la finale sono disponibili qui

Portugal vs Spain

Tutto sulla finale di Futsal EURO 2026

Dopo un torneo disputato in tre nazioni, con partite a Riga, Kaunas e Lubiana, le due favorite si incontrano per la terza volta in finale. Nel 2010, la Spagna ha battuto il Portogallo 4-2 a Debrecen e si è aggiudicata il quinto dei suoi sette titoli, un record.

Otto anni dopo all'Arena Stožice (sede della finale di sabato), il Portogallo ha vinto 3-2 ai supplementari grazie a un rigore di Bruno Coelho, spodestando la Spagna e aggiudicandosi il suo primo titolo (poi difeso ad Amsterdam nel 2022).

Highlights finale Futsal EURO 2018: Portogallo - Spagna 3-2

Il Portogallo ha battuto la Spagna 3-2 in semifinale quattro anni fa, rimontando due gol, l’ha eliminata ai quarti di finale di Coppa del Mondo FIFA 2021 e ha vinto ai rigori la Finalissima del 2022, invertendo la tendenza precedente al 2018.

Highlights semifinale di Futsal EURO 2026: Francia - Portogallo 1-4

Finali precedenti di UEFA Futsal EURO

Fase finale a 16 squadre
2022: Portogallo - Russia 4-2: Amsterdam, Paesi Bassi
Fase finale a 12 squadre
2018: Portogallo - Spagna 3-2 (dts): Lubiana, Slovenia
2016: Spagna - Russia 7-3: Belgrado, Serbia
2014: Italia - Russia 3-1; Anversa, Belgio
2012: Spagna - Russia 3-1 (dts); Zagabria, Croazia
2010: Spagna - Portogallo 4-2; Debrecen, Ungheria
Fase finale a otto squadre
2007: Spagna - Italia 3-1; Oporto, Portogallo
2005: Spagna - Russia 2-1; Ostrava, Cechia
2003: Italia - Ucraina 1-0; Caserta, Italia
2001: Spagna - Ucraina 2-1 (dts, golden goal); Mosca, Russia
1999: Russia - Spagna 3-3 (dts, 4-3 dcr); Granada, Spagna
Fase finale a 6 squadre
1996*: Spagna - Russia 5-3; Cordoba, Spagna

*Torneo Europeo di futsal UEFA, con status di campionato dal 1999 in poi

Highlights semifinale Futsal EURO 2026: Croazia - Spagna 1-2

Statistiche sulla finale di Futsal EURO tra Portogallo e Spagna

  • La Spagna è alla decima finale in 13 edizioni e vuole l'ottavo titolo; nessun'altra squadra ne ha vinti più di due.
  • Il Portogallo vuole diventare il secondo paese a vincere tre titoli consecutivi (la Spagna ci è riuscita quattro volte tra il 2005 e il 2012).
  • La Spagna è a quota 22 gol; con un terzo clean sheet eguaglierebbe il record dell'Italia del 2007.
  • André Coelho, Bruno Coelho, Pany Varela e Tiago Brito hanno vinto Futsal EURO e il mondiale del 2021 (tutti tranne Tiago Brito hanno vinto anche la Finalissima del 2022).
  • Anche Tomás Paçó, Afonso Jesus, Erick, Pauleta ed Edu facevano parte della rosa del Portogallo per EURO 2022, mentre Jorge Braz ha vinto tutti i titoli da allenatore dal 2010.
  • In 35 scontri diretti, la Spagna ha vinto 26 volte e il Portogallo cinque, con quattro pareggi, per un totale di gol di 116-56. La partita più recente è stata un'amichevole a novembre 2024 vinta 1-0 in trasferta dalla Spagna.
Portogallo - Spagna: momenti memorabili
Finale terzo posto: Francia - Croazia (16:00 CET, sabato)
UEFA via Getty Images

Prima della finale all'Arena Stožice, le due squadre sconfitte in semifinale si sfideranno per il terzo posto, che verrà certamente assegnato a una nuova vincitrice.

La Francia, al suo secondo Europeo di Futsal, è approdata in semifinale come aveva fatto in Coppa del Mondo FIFA 2024 al debutto, ma ha perso la finale per il terzo posto per 7-1 contro l'Ucraina.

La Croazia ha raggiunto la sua seconda semifinale dopo quella del 2012 da nazione ospitante, persa 3-1 contro l'Italia. Alla prima giornata del Gruppo A di questa edizione, Croazia e Francia hanno pareggiato 2-2 a Riga.

A differenza della finale, che prevede un tempo supplementare di 10 minuti in caso di parità al 40’, la finale per il terzo posto si concluderà direttamente ai calci di rigore.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 6 febbraio 2026

Scelti per te

Le finaliste: Portogallo e Spagna
Live 04/02/2026

Le finaliste: Portogallo e Spagna

Per la terza volta nella storia, la finale sarà tra Portogallo e Spagna.
Riepilogo semifinali: la finale sarà ancora Spagna - Portogallo
Live 04/02/2026

Riepilogo semifinali: la finale sarà ancora Spagna - Portogallo

A otto anni di distanza dalla finale di Lubiana, Spagna e Portogallo si incontreranno di nuovo nella stessa arena per il titolo.
Il cammino trionfale del Portogallo
Live 21/10/2025

Il cammino trionfale del Portogallo

Un breve riepilogo dell'incredibile cammino del Portogallo nelle più recenti competizioni.
Numeri, record e statistiche della Spagna a UEFA Futsal EURO
Live 21/10/2025

Numeri, record e statistiche della Spagna a UEFA Futsal EURO

Riepilogo delle statistiche della Spagna in Europa.
Riepilogo di tutte le finali di Futsal EURO
Live 21/10/2025

Riepilogo di tutte le finali di Futsal EURO

Numeri e statistiche delle 12 finali dei Campionati Europei UEFA di Futsal.