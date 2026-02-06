Anteprima finale UEFA Futsal EURO 2026: Portogallo - Spagna

La finale di UEFA Futsal EURO 2026 tra Portogallo e Spagna si giocherà sabato all'Arena Stožice di Lubiana.

Tutto sulla finale di Futsal EURO 2026

Dopo un torneo disputato in tre nazioni, con partite a Riga, Kaunas e Lubiana, le due favorite si incontrano per la terza volta in finale. Nel 2010, la Spagna ha battuto il Portogallo 4-2 a Debrecen e si è aggiudicata il quinto dei suoi sette titoli, un record.

Otto anni dopo all'Arena Stožice (sede della finale di sabato), il Portogallo ha vinto 3-2 ai supplementari grazie a un rigore di Bruno Coelho, spodestando la Spagna e aggiudicandosi il suo primo titolo (poi difeso ad Amsterdam nel 2022).

Highlights finale Futsal EURO 2018: Portogallo - Spagna 3-2

Il Portogallo ha battuto la Spagna 3-2 in semifinale quattro anni fa, rimontando due gol, l’ha eliminata ai quarti di finale di Coppa del Mondo FIFA 2021 e ha vinto ai rigori la Finalissima del 2022, invertendo la tendenza precedente al 2018.

Highlights semifinale di Futsal EURO 2026: Francia - Portogallo 1-4

Finali precedenti di UEFA Futsal EURO Fase finale a 16 squadre

2022: Portogallo - Russia 4-2: Amsterdam, Paesi Bassi

Fase finale a 12 squadre

2018: Portogallo - Spagna 3-2 (dts): Lubiana, Slovenia

2016: Spagna - Russia 7-3: Belgrado, Serbia

2014: Italia - Russia 3-1; Anversa, Belgio

2012: Spagna - Russia 3-1 (dts); Zagabria, Croazia

2010: Spagna - Portogallo 4-2; Debrecen, Ungheria

Fase finale a otto squadre

2007: Spagna - Italia 3-1; Oporto, Portogallo

2005: Spagna - Russia 2-1; Ostrava, Cechia

2003: Italia - Ucraina 1-0; Caserta, Italia

2001: Spagna - Ucraina 2-1 (dts, golden goal); Mosca, Russia

1999: Russia - Spagna 3-3 (dts, 4-3 dcr); Granada, Spagna

Fase finale a 6 squadre

1996*: Spagna - Russia 5-3; Cordoba, Spagna *Torneo Europeo di futsal UEFA, con status di campionato dal 1999 in poi

Highlights semifinale Futsal EURO 2026: Croazia - Spagna 1-2

Statistiche sulla finale di Futsal EURO tra Portogallo e Spagna

La Spagna è alla decima finale in 13 edizioni e vuole l'ottavo titolo; nessun'altra squadra ne ha vinti più di due.

Il Portogallo vuole diventare il secondo paese a vincere tre titoli consecutivi (la Spagna ci è riuscita quattro volte tra il 2005 e il 2012).

La Spagna è a quota 22 gol; con un terzo clean sheet eguaglierebbe il record dell'Italia del 2007.

André Coelho, Bruno Coelho, Pany Varela e Tiago Brito hanno vinto Futsal EURO e il mondiale del 2021 (tutti tranne Tiago Brito hanno vinto anche la Finalissima del 2022).

Anche Tomás Paçó, Afonso Jesus, Erick, Pauleta ed Edu facevano parte della rosa del Portogallo per EURO 2022, mentre Jorge Braz ha vinto tutti i titoli da allenatore dal 2010.

In 35 scontri diretti, la Spagna ha vinto 26 volte e il Portogallo cinque, con quattro pareggi, per un totale di gol di 116-56. La partita più recente è stata un'amichevole a novembre 2024 vinta 1-0 in trasferta dalla Spagna.

