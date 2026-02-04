Le finaliste di UEFA Futsal EURO 2026: Portogallo - Spagna
mercoledì 4 febbraio 2026
Per la terza volta nella storia, la finale sarà tra Portogallo e Spagna.
I campioni in carica del Portogallo sfidano la Spagna nella finale di UEFA Futsal EURO 2026, in programma sabato presso l'Arena Stožice di Lubiana, Slovenia.
Scopriamo di più su entrambe le squadre, mentre si preparano per sfidarsi in finale per la terza volta, inclusa la partita epica di otto anni fa nella stessa arena dove si affronteranno di nuovo.
Fase a eliminazione diretta Futsal EURO 2026
Finale
Sabato 7 febbraio
Portogallo - Spagna (19:30 CET, Lubiana)
Finale terzo posto
Sabato 7 febbraio
Francia - Croazia (16:00 CET, Lubiana)
Semifinali
Mercoledì 4 febbraio
Croazia - Spagna 1-2 (Lubiana)
Francia - Portogallo 1-4 (Lubiana)
Quarti di finale
Sabato 31 gennaio
Francia - Ucraina 4-2 (dts) (Riga)
Armenia - Croazia 0-3 (Kaunas)
Domenica 1 febbraio
Portogallo - Belgio 8-2 (Lubiana)
Spagna - Italia 4-0 (Lubiana)
Orari CET
Incontri precedenti tra Portogallo e Spagna
Futsal EURO
Semifinale 2022: Portogallo - Spagna 3-2 (Amsterdam)
Finale 2018: Portogallo - Spagna 3-2dts (Lubiana)
Quarti di finale 2016: Portogallo - Spagna 2-6 (Belgrado)
Finale per il terzo posto 2014: Portogallo - Spagna 4-8 (Anversa)
Finale 2010: Portogallo - Spagna 2-4 (Debrecen)
Fase a gironi 2010: Portogallo - Spagna 1-6 (Debrecen)
Semifinale 2007: Spagna - Portogallo 2-2tds, 4-3rig. (Gondomar)
Fase a gironi 2005: Portogallo - Spagna 1-3 (Ostrava)
Fase a gironi 2003: Spagna - Portogallo 3-3 (Caserta)
Coppa del Mondo di Futsal
Quarti di finale 2021: Spagna - Portogallo 2-4dts (Vilnius)
Fase a gironi 2004: Spagna - Portogallo 3-1 (Taoyuan)
Fase a gironi 2000: Portogallo - Spagna 1-3 (Guatemala City)
Futsal Finalissima
Finale 2022: 1-1dts, 4-2rig. contro Spagna (Buenos Aires)
- L'ultimo incontro tra queste squadre risale al novembre 2024, con la Spagna che ha vinto l'amichevole di Sines. Queste due nazioni si sono incontrate anche nelle ultime tre finali dell'U19 Futsal EURO, con la Spagna che ha vinto nel 2022 e il Portogallo che ha prevalso nel 2023 e nel 2025.
Portogallo
Come si è qualificato: vincente Turno Principale Gruppo 7 (7-2 t contro Andorra, 4-2 c contro Paesi Bassi, 5-1 a contro Macedonia del Nord, 3-0 c contro Macedonia del Nord, 5-0 c contro Andorra, 7-4 t contro Paesi Bassi)
Vincente Gruppo D: 6-2 contro Italia (Lubiana), 5-1 contro Ungheria (Lubiana), 3-2 contro Polonia (Lubiana)
Quarti di finale: 8-2 contro Belgio (Lubiana)
Semifinale: 4-1 contro Francia (Lubiana)
Capocannoniere (fase finale): Diogo Santos, Pany Varela 4
Capocannoniere (incluse qualificazioni): Diogo Santos 9
Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione x 2 (2018, 2022)
Futsal EURO 2022: campione
Coppa del Mondo 2024: ottavi
Bilancio in finale: V2 S1
2022: 4-2 contro Russia (Amsterdam)
2018: 3-2dts contro Spagna (Lubiana)
2010: 2-4 contro Spagna (Debrecen)
Altre finali
Coppa del Mondo FIFA di Futsal
2021: 2-1 contro Argentina (Kaunas)
Futsal Finalissima
2022: 1-1dts, 4-2rig. contro Spagna (Buenos Aires)
Spagna
Come si è qualificata: vincente Turno Principale Gruppo 8 (9-0 t contro Svizzera, 6-1 c contro Bosnia ed Erzegovina, 6-0 t contro Inghilterra, 7-0 c contro Inghilterra, 6-0 c contro Svizzera, 3-2 t contro Bosnia ed Erzegovina)
Vincente Gruppo C: 4-1 contro Slovenia (Lubiana), 2-0 contro Bielorussia (Lubiana), 10-3 contro Belgio (Lubiana - Tivoli Arena)
Quarti di finale: 4-0 contro Italia (Lubiana)
Semifinale: 2-1 contro Croazia (Lubiana)
Capocannoniere (fase finale): Mellado, Antonio Pérez 4
Top scorers (including qualifying): Cecilio Morales, Mellado, Antonio Pérez, Adrián Rivera 5
Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione x 7 (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016)
Futsal EURO 2022: terzo posto
Coppa del Mondo 2024: ottavi
Bilancio in finale: V7 S2
2018: 2-3dts contro Portogallo (Lubiana)
2016: 7-3 contro Russia (Belgrado)
2012: 3-1dts contro Russia (Zagabria)
2010: 4-2 contro Portogallo (Debrecen)
2007: 3-1 contro Italy (Gondomar)
2005: 2-1 contro Russia (Ostrava)
2001: 2-1dts contro Ukraine (Mosca)
1999: 3-3dts, 2-4pens (Granada)
1996: 5-3 contro Russia (Córdoba)
Altre finali
Coppa del Mondo FIFA di Futsal
2012: 2-3dts contro Brasile (Bangkok)
2008: 2-2dts, 3-4rig. contro Brasile (Rio de Janeiro)
2004: 2-1 contro Italia (Taipei City)
2000: 4-3 contro Brasile (Guatemala City)
1996: 4-6 contro Brasile (Barcellona)
Futsal Finalissima
2022: 1-1dts, 2-4rig. contro Portogallo (Buenos Aires)