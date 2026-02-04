Riepilogo semifinali di UEFA Futsal EURO 2026: Croazia - Spagna 1-2, Francia - Portogallo 1-4

La Spagna affronterà i campioni in carica del Portogallo nella finale di UEFA Futsal EURO 2026, sabato, presso l'Arena Stožice di Lubiana.

Nella prima semifinale, la Spagna ha avuto la meglio contro la Croazia, vincendo per 2-1. A seguire, il Portogallo ha messo in scena l’ennesima rimonta, portandosi ad un solo passo dal terzo titolo consecutivo. Il Portogallo ha già sconfitto la Spagna all’Arena Stožice nel 2018, vendicando la sconfitta subita nella finale del 2010 in Ungheria: ora le due nazionali si trovano di nuovo faccia a faccia nella gara decisiva.

Croazia -Spagna 1-2

Davanti ai 6.456 spettatori croati, è la Spagna ad andare subito vicina al gol con una punizione al 3’ di Antonio Pérez, deviata sul palo. La Croazia gioca con coraggio, ma al 13’ sono gli spagnoli a passare in vantaggio: Adolfo serve Pablo Ramírez, che si infila in area e trova la porta tra le gambe di Ante Piplica.

La Spagna prende il controllo della sfida, ma poco prima dell’intervallo David Mataja sfiora il pareggio: decisivo l’intervento in scivolata di Cecilio Morales, che mura la conclusione. Poco dopo, Mellado supera Piplica sfruttando l'assist -un pregevole colpo di tacco - di Francisco Cortés.

Nella ripresa la Croazia aumenta la pressione, costringendo Didac Plana a più di un intervento. Con il tempo che scorre, i croati schierano il capitano Franko Jelovčić come portiere di movimento e, a meno di quattro minuti dalla fine, un cross di Kristian Čekol viene deviato nella propria porta dal capitano della Spagna Mario Rivillos. Nel finale Antonio Sekulić colpisce la traversa su calcio di punizione, ma il gol del pareggio arriva.

Player of the match: Pablo Ramirez (Spagna)

Jesús Velasco, Ct Spagna: "Abbiamo affrontato una grande squadra. Siamo riusciti a costruire un vantaggio significativo e penso che nel primo tempo siamo stati migliori in fase offensiva e nella creazione di occasioni rispetto alla ripresa".

"Detto questo, penso che ci siamo rilassati troppo dopo il vantaggio: essere avanti con due gol di scarto nel futsal non significa nulla. Il modo migliore per gestire una partita è sempre attaccare e cercare di segnare altri gol. La Croazia ha dimostrato di essere un avversario molto solido e di alta qualità".

Marinko Mavrović, Ct Croazia: "Penso che oggi abbiamo giocato una partita eccellente e penso anche che sia stata una partita di futsal straordinaria. Sono molto orgoglioso della mia squadra e del modo in cui abbiamo affrontato una semifinale così impegnativa come questa. Abbiamo dato tutto ciò che avevamo e anche ciò che non avevamo, ma la Spagna è una squadra fenomenale. Hanno giocatori straordinari e sono semplicemente maestri in tutti i loro schemi di gioco".

Francia - Portogallo 1-4

Oltre alla squalifica di Abdessamad Mohammed, la Francia, alla sua prima semifinale, deve fare a meno anche di un altro giocatore di grande esperienza: il primatista di presenze Sid Belhaj, assente per infortunio. Il Portogallo parte meglio, ma a colpire per primi sono i francesi, quando la conclusione di Mamadou Siragassy Touré sfugge alla presa di Bernardo Paçó e finisce in rete.

Il Portogallo mantiene a lungo il possesso, ma le occasioni sono poche e la Francia va vicina al 2-0: Mamadou Touré colpisce il palo dopo la respinta di Paçó sul tiro di Arthur Tchato. Tuttavia, nel giro di un minuto, nel finale del primo tempo, la partita cambia completamente grazie a due calci d’angolo di Pany Varela: prima Diogo Santos firma l’1-1 con un tiro angolato dopo una deviazione di Tomás Paçó, poi è lo stesso Paçó a portare avanti il Portogallo.

Nella ripresa la Francia è costretta ad attaccare, ma il Portogallo si muove con sicurezza e una splendida azione personale di Afonso Jesus libera Pauleta, che colpisce il palo. Il 3-1 arriva poco dopo: Tomás Paçó, pressato, serve con un elegante colpo di tacco Erick Mendonça, che insacca da pochi passi. La Francia continua a spingere e, con la porta sguarnita, Bernardo Paçó calcia dalla propria area, centra il palo e il pallone rimbalza in rete dopo aver colpito Amine Gueddoura.

Player of the match: Tomás Paço (Portogallo)

Tomás Paçó, giocatore del Portogallo e Player of the Match: "Questa squadra è molto ambiziosa e competitiva. Penso che questa sia la chiave del successo: vogliamo sempre imporre il nostro gioco ed è quello che è successo di nuovo oggi".

"È il modo in cui reagisci che conta. Oggi abbiamo giocato davvero bene e meritiamo pienamente di essere in finale. Sarà sicuramente una grande finale e credo che verrà decisa dai dettagli. Ora ci riposeremo e poi si riparte sabato".

Raphaël Reynaud, Ct Francia: "Il Portogallo è una squadra straordinaria e ha dimostrato perché sono i campioni in carica. Non siamo ancora al loro livello, ma credo che la storia di questa partita avrebbe potuto essere diversa nel primo tempo, quando abbiamo avuto le occasioni per trovare il raddoppio prima che riuscissero a rimontare".